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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu

    Farklı renk seçenekleri ve tasarımı ile Apple AirPods ile rekabet etmeye hazırlanan JBL TUNE 220 TWS kablosuz kulaklık modeli ülkemizde de rafları süslemeye başladı.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    JBL'in tasarımı ve donanımı ile Apple AirPods karşısına konumlandırdığı yeni kablosuz kulaklık modeli 220 TWS henüz CES 2020 fuarı sona ermeden ülkemizde de satışa sunuldu.

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    JBL TUNE 220TWS özellikleri ve fiyatı

    JBL TUNE 220TWS gerçek kablosuz kulaklık modeli sade bir tasarıma sahip ancak farklı renk seçenekleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Tatmin edici bir ses kalitesi olan TUNE 220TWS biraz daha fiyat tarafında rekabetçi olacak. 

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    Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kablosuz şarj olabilen kılıfı da dahil edilince bu süreyi 16 saat daha uzatabiliyor. JBL TUNE 220TWS için 800TL-900TL arasında değişen fiyatlar var.

    Su sıçramasına karşı dayanıklı ve sesli asistanlara erişim imkanı veren JBL TUNE 300 TWS henüz satışta değil ancak muhtemelen 1100TL-1200TL gibi bir fiyat aralığı göreceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 1 hf. en beğenilen Xloud
    Başlıkta "220 tws fiyatı" yazıyor. İçerikte de 220 tws modelinin fiyatı verilmiş. Bu bilgiye ek olarak, daha üst model olan 300 tws'nin fiyat tahmini yazılmış. Ürün CES 2020'de tanıtıldı. Bu yüzden CES 2020 yazılmış.

    Yorumunuzun her yerinden absürtlük akıyor. Ne dediyseniz tersi söz konusu. Haber uzun olsa belki tam okumadınız diyeceğim ama altı üstü 4 paragraflık bir metin. İlginç
    Başlıkta "220 tws fiyatı" yazıyor. İçerikte de 220 tws modelinin fiyatı verilmiş. Bu bilgiye ek olarak, daha üst model olan 300 tws'nin fiyat tahmini yazılmış. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Xloud 1 hf.
    Haberin heryerinden absürdlük akıyor hem fiyatı yazmış hem fiyat tahmini yapmış falan CES 2020 ne alaka... Pırıl pırıl hevesli gençler var alsanıza işe...
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    sides026 1 hf.
    Üç senedir bütün tws kulaklıklar AirPodsa rakip olarak çıkıyor ama birbirleriyle rekabet etmekten ileri gidemiyorlar maalesef.
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 1 hf.
    dedi sheeple boy...
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    sides026 1 hf.
    Üç senedir bütün tws kulaklıklar AirPodsa rakip olarak çıkıyor ama birbirleriyle rekabet etmekten ileri gidemiyorlar maalesef.
    Yanıtla +7
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    erkanberk 1 hf.
    800-900 TL fiyat düşünüldüğünde Airpods 2 veya FreeBuds 3 daha iyi seçenekler. Böyle bir tasarıma bakmam bile.
    Yanıtla +1
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    castigatetr 1 hf.
    Başlık farklı mesaj içeriği farklı olmuş
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    Doanc4n 1 hf.
    eko yine bildiğimiz gibi
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    WmGMD 1 hf.
    Başlık webtekno youtube sayfasını anımsattı. Yapmayın böyle şeyler.
    Yanıtla +1
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    Xloud 1 hf.
    Haberin heryerinden absürdlük akıyor hem fiyatı yazmış hem fiyat tahmini yapmış falan CES 2020 ne alaka... Pırıl pırıl hevesli gençler var alsanıza işe...
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    theJuDGe_41 1 hf. Xloud
    Başlıkta "220 tws fiyatı" yazıyor. İçerikte de 220 tws modelinin fiyatı verilmiş. Bu bilgiye ek olarak, daha üst model olan 300 tws'nin fiyat tahmini yazılmış. Ürün CES 2020'de tanıtıldı. Bu yüzden CES 2020 yazılmış.

    Yorumunuzun her yerinden absürtlük akıyor. Ne dediyseniz tersi söz konusu. Haber uzun olsa belki tam okumadınız diyeceğim ama altı üstü 4 paragraflık bir metin. İlginç
    1 Yanıt Yanıtla +26
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