AirPods ile kapışacak JBL TUNE 220 TWS ülkemizde satışa sunuldu

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JBL'in tasarımı ve donanımı ile Apple AirPods karşısına konumlandırdığı yeni kablosuz kulaklık modeli 220 TWS henüz CES 2020 fuarı sona ermeden ülkemizde de satışa sunuldu.

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JBL TUNE 220TWS özellikleri ve fiyatı

JBL TUNE 220TWS gerçek kablosuz kulaklık modeli sade bir tasarıma sahip ancak farklı renk seçenekleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Tatmin edici bir ses kalitesi olan TUNE 220TWS biraz daha fiyat tarafında rekabetçi olacak.

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Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık modeli kablosuz şarj olabilen kılıfı da dahil edilince bu süreyi 16 saat daha uzatabiliyor. JBL TUNE 220TWS için 800TL-900TL arasında değişen fiyatlar var.

Su sıçramasına karşı dayanıklı ve sesli asistanlara erişim imkanı veren JBL TUNE 300 TWS henüz satışta değil ancak muhtemelen 1100TL-1200TL gibi bir fiyat aralığı göreceğiz.

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