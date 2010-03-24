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Acer WiFi donanımlı 24-inç monitörünü fiyatlandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer WiFi donanımlı 24-inç monitörünü fiyatlandırdı
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Acer ilk detaylarını bir süre önce açıkladı WiFi donanımlı yeni monitörünü detaylandırdı. Firmanın D241H isimli 24-inç boyutundaki yeni monitörü, kablo ya da WiFi üzerinden internet bağlantısı kurabilmesi ve sahip olduğu entegre medya oynatıcısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 80,000:1 karşıtlık oranına, 300 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 2ms tepki süresine sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan D241H üzerinde ayrıca iki adet USB ve iki adet te ses portu bulunuyor.

Avrupa satışına önümüzdeki ay başlanacak Acer D241H'nin satış fiyatı ise 399 Avro olacak.


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toonjai 9 yıl
bu monitör söylediklerini yapabiliyorsa , pc kasası ne işe yarar ?
biz yaptık oldu gibi bi şey olmuş...
@cihandark +1
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mavizaman 9 yıl
400avro bir hayli tuzlu.
900civarı TRye giriş yapar.
satılmaz tahminim.
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cihandark 9 yıl
bunlarda ne yapacaklarını şaşırdılar wifi ve medya oynatıcı monitörde olsa ne olur olmasa ne olur monitörü sonuçta bir pc ye bağlayacağım bi zahmet wifi ve medya oynatma ihtiyacımı pc üzerinden hallederim birde 399 avro (tr fiyatı ne olur tahmin etmek istemiyorum) yuh yani hemde bu monitör lcd sanırım lg firmasının 24inch led monitörü 600 tl 2000.000 kontrast oranı çift hdmı çıkışı ve led olmasıda cabası
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DavutGENC 9 yıl
hersey güzel tasarım biraz basit kaçmış
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