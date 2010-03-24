Acer WiFi donanımlı 24-inç monitörünü fiyatlandırdı

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Acer ilk detaylarını bir süre önce açıkladı WiFi donanımlı yeni monitörünü detaylandırdı. Firmanın D241H isimli 24-inç boyutundaki yeni monitörü, kablo ya da WiFi üzerinden internet bağlantısı kurabilmesi ve sahip olduğu entegre medya oynatıcısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. TN panel kullanan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitör, 80,000:1 karşıtlık oranına, 300 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 2ms tepki süresine sahip. Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan D241H üzerinde ayrıca iki adet USB ve iki adet te ses portu bulunuyor.

Avrupa satışına önümüzdeki ay başlanacak Acer D241H'nin satış fiyatı ise 399 Avro olacak.