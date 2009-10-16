Acer Windows 7 yüklü AspireRevo nettop modelinin satışına başlıyor

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Nvidia ION tabanlı ilk nettop modeli olma unvanına sahip Acer AspireRevo, Windows 7 işletim sistemiyle güncelleniyor. Acer'ın Amerika operasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ön yüklü olarak Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle gelen AspireRevo (R3610-U9012) satışa sunuluyor. Kompakt yapısı ve şık tasarımıyla dikkat çeken nettop sistem, Vesa uyumluluğu sayesinde monitörlerin arkasında da kullanılabiliyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin güç verdiği sistemde 2GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk gibi detaylara yer veriliyor.

ION platformu kapsamında GeForce 9400M yonga setini temel alan AspireRevo bu sayede hem DirectX 10 hem de yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunabiliyor. PureVideo HD teknolojisiyle 1080p videoları merkezi işlem birimini meşgul etmeden oynatabilen nettop sistem, kablosuz iletişim için 802.11b/g/Draft-N WiFi desteğine de sahip. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu ve eSATA portu gibi detaylara yer verilen AspireRevo, görüntü aktarımı için D-Sub ile birlikte yeni nesil monitörler ve LCDTV'ler için HDMI ara birimine de destek veriyor.

Yeni nesil oyunların bir kısmını ve güncelleğini yitirmemiş kısmen eski sayılabilecek oyunların önemli bir kısmını belli çözünürlük ve kalite ayarlarında oynatabilen Windows 7'li Acer AspireRevo'nun Amerika için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 329.99$ olarak belirlenmiş.