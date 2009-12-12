Acer yeni nesil Atom platformunu temel alan netbook hazırlıyor

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Yapılan son pazar araştırmalarına göre Aspire One serisi ile pazarın en büyük netbook üreticisi unvanını ele geçiren Acer, Pine Trail kod adını taşıyan ve kimi kaynaklarca Atom 2 olarak tanımlanan yeni nesil Atom platformu için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Acer'ın pazara süreceği Pine Trail tabanlı ilk netbook modellerinden birisi de Aspire One 532 olacak. Resmi lansmanı önümüzdeki ay gerçekleştirilecek yeni netbook, 1024 x 600 veya 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana, 1.66GHz'de çalışan Pineview kod adlı Atom N450 işlemciye ve 160GB/250GB kapasiteli sabit disk seçeneklerine sahip olacak.

Pine Trail platformunun yapısı gereği mevcut Atom platformundan farklı olarak işlemci, kuzey köprüsü ve güney köprüsü yerine işlemci ve platform kontrol merkezi olmak üzere çift yongalı yapıya sahip olan Aspire One 532, işlemciye entegre bellek kontrolcüsü ve GMA 3150 entegre grafik birimiyle gelecek. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 0.3 megapiksel entegre internet kamerası, 3 veya 6 hücreli pil seçenekleri ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer verilen yeni netbok modelinin Siyah, Gümüş, Kırmızı ve Mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.