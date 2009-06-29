Acer'dan 2 yeni masaüstü ve LCD monitör

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Dell'i koltuğundan indirerek dünyanın en büyük 2.büyük bilgisayar üreticisi olmaya hazırlanan Acer,bugün 2 yeni masaüstü ve LCD monitörü tanıttı.Fiyat/performans oranları düşük ürünleriyle bilinen Acer'ın yeni ürünlerinin özellikleri şöyle;

800 Dolar satış fiyatına sahip Aspire M5800,2.66GHz saat hızına sahip Core 2 Quad Q9400 işlemci ile gelirken 8GB'lık belleğiyle dikkat çekiyor.Grafik işlemcisi olarak 1.5GB'lık GeForce GT230'un tercih edildiği M5800, 740Gb'lık depolama alanına ve birde HDMI çıkışına sahip.

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Aspire M5800 kadar özellikleriyle dikkat çekmesede uygun fiyatlı hazır masaüstü arayan kullanıcılara hitap eden M3800 (X3810) 2.5GHz Pentium E5200 işlemcisine,Intel'in X4500 grafik birimine ve HDMI çıkışına sahip.64bitlik Windows Vista ile gelen M3800'ün satış fiyatı ise 450 dolar olarak belirlenmiş.

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Acer Computex 2009 fuarında tanıttığı 23-inç boyutundaki yeni monitörü H235H'ı da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.1080p (1920 x 1080) çözünürlüğe,2ms tepki süresine ve 100.000:1 kontrast oranına sahip yeni LCD monitörün satış fiyatıda 239 dolar olarak belirlenmiş.

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