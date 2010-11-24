Acer'dan çift ekranlı hibrit bilgisayar: Iconia

Toshiba'nın dizüstü bilgisayarların 25. yılı için hazırladığı Libretto W105 sonra Acer da çift ekranlı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firmanın Küresel Basın Etkinliği'nde tanıtılan Iconia isimli yeni sistem, aynı zaman da tablet bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor. Tasarımının yanı sıra sahip olduğu güçlü donanımla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Klavye olarak ikinci dokunmatik ekranın kullanıldığı sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç çoklu dokunmatik ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i5-480M / 560M / 580M işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB DDR3 bellek ve işlemciye entegre grafik işlemciyle geliyor.

Depolama için 320GB, 500GB, 640GB ve 720GB olmak üzere dört farklı disk seçeneği sunulan sistem, 802.11n WiFi ile birlikte 3G desteği de sunuyor. Acer'ın yüksek çözünürlükte kayıt yapan CrystalEye entegre internet kamerasına sahip Iconia, VGA, HDMI ve USB 2.0 portlarının yanı sıra USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor.

Acer'ın farklı cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımı için bulut tabanlı Clear.fi teknolojisini de destekleyen Iconia, standart olarak 4 hücreli pil ile geliyor. Ağırlığının 2,7 Kilogram civarında olduğu belirtilen cihaz Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Acer Iconia'nın satış tarihi ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.