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Acer'dan çift ekranlı hibrit bilgisayar: Iconia

8 yıl
24,3b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın dizüstü bilgisayarların 25. yılı için hazırladığı Libretto W105 sonra Acer da çift ekranlı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firmanın Küresel Basın Etkinliği'nde tanıtılan Iconia isimli yeni sistem, aynı zaman da tablet bilgisayar olarak ta kullanılabiliyor. Tasarımının yanı sıra sahip olduğu güçlü donanımla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Klavye olarak ikinci dokunmatik ekranın kullanıldığı sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 14-inç çoklu dokunmatik ekrana sahip. Intel platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i5-480M / 560M / 580M işlemcileriyle konfigüre edilebilen dizüstü bilgisayar, 4GB DDR3 bellek ve işlemciye entegre grafik işlemciyle geliyor.

Depolama için 320GB, 500GB, 640GB ve 720GB olmak üzere dört farklı disk seçeneği sunulan sistem, 802.11n WiFi ile birlikte 3G desteği de sunuyor. Acer'ın yüksek çözünürlükte kayıt yapan CrystalEye entegre internet kamerasına sahip Iconia, VGA, HDMI ve USB 2.0 portlarının yanı sıra USB 3.0 teknolojisine de yer veriliyor.

Acer'ın farklı cihazlar arasında kablosuz dosya paylaşımı için bulut tabanlı Clear.fi teknolojisini de destekleyen Iconia, standart olarak 4 hücreli pil ile geliyor. Ağırlığının 2,7 Kilogram civarında olduğu belirtilen cihaz Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. Acer Iconia'nın satış tarihi ve fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 5 yıl
Selma Bu laptopa format atıp w 8kurdum alt ekrandaki klavye gıttı 2ekranda aynı yardım lutfen
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lucasthehacker 8 yıl
2. ekran diğer ekranla açıldığında bütünleşse çok daha güzel olacaktı. film video izlenmeye doymazdı bir de Acer multimedia klavye olsa ohg tadından yenmezdi. 2. ekranı birleştirmeleri çok zor olmasa gerek ufak bir mekanizmayla olayı çözebilirlermiş ama yapmamışlar
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hiickimse 8 yıl
Aman Acer eksik kalsın. Bizim TR'deki teknik servis daha HD5650 ekran kartının ati mi nvdia mı olup olmadığını bilmiyor, bu laptopu görünce herhalde istifa eder çoğu
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acbold 8 yıl
ehh... zor alışılacak bi ürün gamı :)
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artenis 8 yıl
elleri ekrana koyup saatlerce yazı yazmak nasıl olur...
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orçotüsi5 8 yıl
Neden bu bilgisayara hibrit bilgisayar deniyor?
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DH Misafiri 8 yıl
liseli detected...
2 ekranlı dio 2. ekran kartlı demiyo .
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danGerfuLL 8 yıl

DH Misafiri

liseli detected...

2 ekranlı dio 2. ekran kartlı demiyo .


Harici ekran kartından bahsediyor arkadaş.
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shanke 8 yıl
Güzel ürünn fakat 2. ektan kartı hakkında bi bilgi göremedim??
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