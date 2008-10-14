Acer'dan Phenom X3 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar

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Sektörün en büyük üreticilerinden biri olan Acer, masaüstü platformu için yeni bir bilgisayar hazırladı. Firmanın Aspire X3200-U3630A kod adlı yeni modeli AMD'nin 2.1GHz'de görev yapan 3 çekirdekli Phenom X3 8450 modelinden güç alıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan GeForce 8200 yonga setinin kullanıldığı anakart üzerine inşa edilen sistemde 4GB kapasiteli DDR2 bellek kullanılmış.Yeni bilgisayarın grafik yükünü ise yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli entegre grafik işlemci karşılıyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses sözelliğine de sahip olan bilgisayarda optik sürücü olarak Blu-ray de tercih edilebiliyor ve 700$ seviyesinde, HTPC olarak kullanılabilecek sistem alınabiliyor. Yeni nesil HDTV'ler ile bağlantı için HDMI arabirimini de destekleyen Aspire X3200-U3630A, Windows Vista Home Premium 64bit SP1 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Acer'ın tasarımıyla da dikkat çeken yeni masaüstü bilgisayarı Aspire X3200-U3630A, 679.9$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.