Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan Phenom X3 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,4b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer'dan Phenom X3 işlemcili yeni masaüstü bilgisayar
Tam Boyutta Gör

 

Sektörün en büyük üreticilerinden biri olan Acer, masaüstü platformu için yeni bir bilgisayar hazırladı. Firmanın Aspire X3200-U3630A kod adlı yeni modeli AMD'nin 2.1GHz'de görev yapan 3 çekirdekli Phenom X3 8450 modelinden güç alıyor.

Nvidia tarafından hazırlanan GeForce 8200 yonga setinin kullanıldığı anakart üzerine inşa edilen sistemde 4GB kapasiteli DDR2 bellek kullanılmış.Yeni bilgisayarın grafik yükünü ise yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli entegre grafik işlemci karşılıyor.

8 kanal yüksek tanımlı ses sözelliğine de sahip olan bilgisayarda optik sürücü olarak Blu-ray de tercih edilebiliyor ve 700$ seviyesinde, HTPC olarak kullanılabilecek sistem alınabiliyor. Yeni nesil HDTV'ler ile bağlantı için HDMI arabirimini de destekleyen Aspire X3200-U3630A, Windows Vista Home Premium 64bit SP1 işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Acer'ın tasarımıyla da dikkat çeken yeni masaüstü bilgisayarı Aspire X3200-U3630A, 679.9$'dan başlayan yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FIFA 09 (PC) inceleme videosu 11 yıl Cebit 2008: NeTicaret 1 günde satış sitesine sahip olun! 11 yıl Forex FM-8100 FM Transmitter video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim