Acer'dan ultra-ince tasarımlı 24-inç monitör: S243HLbmii

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı yeni bir Full HD monitör hazırladı. Firmanın S243HLbmii kod adını taşıyan 24-inç boyutundaki yeni monitörü 14.5mm kalınlığındaki yapısı ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. LED backlighting teknolojisinin kullanıldığı monitörün enerji verimliliği konusunda segmentinin iddialı modellerinden birisi olacağı çnükü çalışma esnasında sadece 17.2 Watt güç çektiği açıklandı. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresi ile gelen monitörde karşıtlık oranı 1,000:1, parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş.

Her biri 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile donatılan monitörde görüntü aktarımı içinse D-Sub ve iki adet HDMI ara birimine yer veriliyor.

Acer'ın 24-inç boyutundaki yeni monitörü S243HLbmii, yurt dışında 270 Avro civarında bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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