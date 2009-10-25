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Acer'dan ultra-ince tasarımlı 24-inç monitör: S243HLbmii

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,2b
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12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan ultra-ince tasarımlı 24-inç monitör: S243HLbmii
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ultra-ince tasarımlı yeni bir Full HD monitör hazırladı. Firmanın S243HLbmii kod adını taşıyan 24-inç boyutundaki yeni monitörü 14.5mm kalınlığındaki yapısı ve tasarım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. LED backlighting teknolojisinin kullanıldığı monitörün enerji verimliliği konusunda segmentinin iddialı modellerinden birisi olacağı çnükü çalışma esnasında sadece 17.2 Watt güç çektiği açıklandı. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve 2ms tepki süresi ile gelen monitörde karşıtlık oranı 1,000:1, parlaklık seviyesi ise 250cd/m2 olarak belirlenmiş.

Her biri 1 Watt gücünde iki adet entegre hoparlör ile donatılan monitörde görüntü aktarımı içinse D-Sub ve iki adet HDMI ara birimine yer veriliyor.

Acer'ın 24-inç boyutundaki yeni monitörü S243HLbmii, yurt dışında 270 Avro civarında bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Acer'dan ultra-ince tasarımlı 24-inç monitör: S243HLbmii
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benben2009 10 yıl
ayak takımı nasıl bişey öyle nasıl denge duruyor bu fotoa bile sanki dengesis duruyor:D
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sedoman34 10 yıl
bunların hepsi ayak oyunlarından ibaret zaten.


ayagın denge unsuru olması gerektigi gibi 4/5 kg lik panelin öne dogru düşmesine engel bir tasarımı mevcut ancak es geçilen bir husus böylesine ince bir panel ile ortaya çıkıp bu ve benzeri ayaklarla donatıldıgında panelin inceliginin pek te bi önemi kalmıyor, çünkü masaüstünde ayakla duracagını farzedersek oldukça geniş bir alanı işgal etmiş oluyor.bu paneli duvarda vesa ile kullandıgımızda zaten ayagın bir önemi kalmıyor.

monitörler için tepkime süresi 2 msn ye ye sabitlendigine göre ve yenilerin hepsinde 1920*1080 standart olduguna göre panel de tn den başka bişi olmadıgına göre geriye ayak oyunlarından başka bi yenilikten söz edilemez bence.

enerji tasarrufu çok ciddi bir mesele olsada tıpkı kontras, parlaklık , tepkime sürelerinde de oldugu gibi muallak ta kalan gerçek degerleri hiçbir zaman son kullanıcı tarafından anlaşılamayan tüketiciye fazlaca birşey kazandırmayan kagıt üzerinde kalan detaylardan ibaret.

öyleyse açıkça geriye kalan monitör pazarındaki boyut büyümesi buna paralel işlem hacmi büyümesinden başka bişey degil. 15 inch lcd ile başlayan serüven 22 inch yerlerde süründürüp 24 e kapak attık bu bu şekilde sürüp gidecek sonunda iş 32 inch e varacak .ahanda bi bakmışız sonunda gerçek "yav zaten 32 inch sammy,tosh, lg, fullhd ve 1000 tl degilmiydi sık sık." aga biz neden aynı panelli aynı tepki süreli aynı kontras, parlaklık seviyeli monitör= lcd tv olayında taleplerimizi monitörden yana kullanıyoruz, üstelik tv lerin hem ilave tuner i var hoparlörleri ort 10 watt*2 ilave onca özellik. bu soruları yakında sık sık kendimize soracagız gibime geliyor.
bence teknolojik olarak sanırım artık seviyenin aldatmaca üzerine yogunlaştıgına şahit olacagız gibi.

bu ve bunun gibi birçok yeni modeller adı altında ülkemize girse de alsak dedigimiz panellerin birbirinden hiçbir farkı yokki hepsi aynı. üzerlerine yapıştırılan alfabe harfleri ile oynamaktan başka ne farkları var.

onumu tavsiye edersiniz, sizce hangisi, ondan bitmişti stokta gittim bundan aldım iyikide almışım vs.... anlamsız cümleler.
oynadıgımız hangi savaş, yarış , spor oyununda renkler gerçekten olması gerektigi gibi ki o renkleri kim belirliyor, o oyunlara bakarak bu monitör bu oyunu harika gösteriyor demek gerçekçilikten çok uzakta .panel aynı panel olduktan sonra sahte renkler sahte spec ler bunların hepsi kandırmaca.bas etiketi gitsin new model diye.
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XivA 10 yıl
güç kullanımına hayran kaldım.
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tahir40 10 yıl
2hdmi var bi dvi yok mu? :)
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muratsen87 10 yıl
bizim ülkemizde muhtemel 600-700lira rasında satılır, tasarım çok güzel ayrıca
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suslu76 10 yıl
ayak ortada değil heralde
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TuVNeRa 10 yıl
Tasarımı gayet güzel. 2 HDMI çıkışı olması ve tüketim değerleri de artısı. Ama o 1 wattlık hoparlörden tatmin edici ses çıkacağını zannetmiyorum.
Biran evvel Türkiye' ye gelse de incelesek.
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HünkarBeğendi 10 yıl
bu ayak tasarımlarını iyice yozlaştırdılar! ancak inceliğine ve zerafetine diyecek yok artık standart olan özelliklerine 23" 17watt ilişkisi de eklenince gerçekten müthiş ancak 270avro türkçe de 1000lira manasına gelir sanırım...
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TELESCOPE 10 yıl

TuVNeRa

Tasarımı gayet güzel. 2 HDMI çıkışı olması ve tüketim değerleri de artısı. Ama o 1 wattlık hoparlörden tatmin edici ses çıkacağını zannetmiyorum.
Biran evvel Türkiye' ye gelse de incelesek.



özelliklemi hoparlörleri böğle yapıyorlar acaba ,hani ses sistemleride piyasada hazır varken
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