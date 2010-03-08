Acer'dan WiFi destekli yeni monitör: D241H

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Netbook pazarında liderliği ele geçiren ve HP'nin önünde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, ürün gamına yeni bir LCD monitör daha ekliyor. D241H olarak isimlendirilen 24-inç boyutundaki yeni monitöri TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 2ms olarak açıklanan monitörde karşıtlık oranı 80,000:1, parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. Entegre kart okuyucusu ile SD, MMC, MS, MS PRO ve xD gibi farklı kart formatlarındaki içeriği görüntüleyebilen Acer D241H'nin en önemli özelliği ise hem kablolu hem de kablosuz iletişime (WiFi ile) olanak tanıması. WiFi sayesinde kullanıcıların e-postaları ve haberleri takipetmesine olanak tanıyan monitör, çift USB, DVI ve HDMI portları ile geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Acer D241H'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.