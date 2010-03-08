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Acer'dan WiFi destekli yeni monitör: D241H

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan WiFi destekli yeni monitör: D241H
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Netbook pazarında liderliği ele geçiren ve HP'nin önünde dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olmayı hedefleyen Acer, ürün gamına yeni bir LCD monitör daha ekliyor. D241H olarak isimlendirilen 24-inç boyutundaki yeni monitöri TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 2ms olarak açıklanan monitörde karşıtlık oranı 80,000:1, parlaklık seviyesi ise 300cd/m2 olarak belirlenmiş. Entegre kart okuyucusu ile SD, MMC, MS, MS PRO ve xD gibi farklı kart formatlarındaki içeriği görüntüleyebilen Acer D241H'nin en önemli özelliği ise hem kablolu hem de kablosuz iletişime (WiFi ile) olanak tanıması. WiFi sayesinde kullanıcıların e-postaları ve haberleri takipetmesine olanak tanıyan monitör, çift USB, DVI ve HDMI portları ile geliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Acer D241H'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
Aslında bu monitörlere daha işlevsel özellikler eklemek için görüntü aktarım teknolojisine ekstra bir usb gibi bir teknolojiyide ekleseler monitöre fazladan bir usb bağlantı yapmadan ilave edilecek özelliklere doğrudan erişilebilse çok süper olurdu. mesela display port üzerinde aynı zamanda USB bağlantısıda olsaydı ne kadar güzel olurdu.. böylece monitöre ekstradan usb çıkışı verip kamera wi-fi vs. vs. birçok özellik çok kolay bir şekilde entegre edilebilirdi..
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mindtrick 9 yıl
İçinde ufak bir çip vardır muhtemelen resimlere bakmak ya da kısa haber okumak için. Ucuz cep telefonu çipi gibi.
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Ginga Bishounen 9 yıl
Wi-fi ile sanırım PC'mize bağlanıp, içinde ki filmleri, müzikleri falan oynatacak.
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baysan240 9 yıl
muhtemelen usb wi-fi adaptörü monte etmişlerdir aslında mantıklı eğer ekran çerçevesi genişliğinde bir antende yapmışlarsa iyi bir alış gücü olur.
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Elektroterm 9 yıl
Allah Allah tam olarak anlayamadım, bir monitörün WiFi ile ne işi olabilir. Neyle iletişim kuracak, internete mi girecek bilgisayar olmadan. Biraz daha açıklayıcı yazarsanız iyi olur.
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kadir26 9 yıl
Galiba Wifi İle monitör üzerinden birşeye gerek olmadan Resim veya video görüntüleme yapabilirler..aklıma başka bişey gelmedi
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