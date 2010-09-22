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Acer'dan yeni medya oynatıcısı: Revo View

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
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Medya Oynatıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ilk defa IFA 2010 fuarında tanıttığı yeni medya oynatıcısı Revo View'ı duyurdu. Son dönemin popüler donanım segmentlerinden biri olan medya oynatıcıları pazarında iddialı olmayı planlayan Acer, Revo View modelini Avrupa'da satışa sunuyor. 20 x 205 x 48 mm boyutlarında olan ve yüksek tanımlı medya formatlarına destek sunan Revo View, 1080p videoları sorunsuz bir şekilde oynatırken, Dolby Digital ve DTS gibi ses teknolojilerine de destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için Kompozit, Komponent, iki adet USB 2.0 ve HDMI konnektörlerine sahip olan cihazda, 10/100 Ethernet ile birlikte opsiyonel olarak WiFi desteği de sunuluyor. Çok formatlı kart okuyucusuna ve bir adet SATA sürücüsü için 3.5-inç slota sahip olan Revo View, 320GB kapasiteli disk ile 149 Avro, 1TB ve 2TB kapasiteli diskle ise sırasıyla 175 Avro ve 250 Avro seviyesindeki etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyor.


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Batuist 9 yıl
görünüm olarakta şık durmasına karşın, aynı boyutlarda nettoplar mevcut. genel olarak yapılabileceklerin çok daha fazla olması sebebiyle medya oynatıcı olarak bir nettop'ı tercih ederim.
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vidoko 9 yıl
bundan 3.5 sene önce acer dan aramışlardı ürünlerimiz nasıl beğeniyormusunuz diye nekadar acer ürünü satıyorsunuz falan filan demişlerdi.. bende en büyük eleştirdiğim nokta da acer in ürünün dizayn veya tip olarak kaybettiğini, açık açık anlatmıştım ..aradan bukadar zaman sonra acer baya değişmiş çok güzel dizaynlı ürünler yapıyorlar..demekki eleştiriler gerçekten ciddiye almışlar..
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