Acer'ın Android tabanlı netbook modeli 3. çeyrekte geliyor

Tam Boyutta Gör

Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan satış raporlarına göre Aspire One serisi netbook pazarının zirvesinde yer alan Acer, Google öncülüğünde geliştirilen Android platformunu temel alan yeni netbook modelini üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Eylül döneminde kullanıa sunmayı planlıyor. Acer'ın IT ürünleri global başkanı Jim Wong tarafından doğrulanan bilgilye göre firma 3. çeyrekte Android platformunu kullanan, Intel Atom işlemcili mini-bilgisayarını endüstrinin beğenisine sunacak.

Android OS ile ilgili ön çalışma yapan ve bu doğrultuda hatta Intel Atom işlemcisi yerine Qualcomm Snapdragon ve/veya Nvidia Tegra platformunun güç vereceği netbook'lar hazırlamayı planlayan kimi üreticilerin aksine Atom işlemcisiyle devam edecek olan Acer'ın yeni netbook modeli firmanın güncel modellerinden daha ucuz olabilir. Zira işletim sistemi olarak Windows yerine Android tercihinin özellikle maliyet defterindeki yazılım kaleminin kalkmasına ve bu sayede tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarının düşmesini sağlayacağı belirtiliyor.