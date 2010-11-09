ADATA XPG Gaming Serisi V2.0 2400G 4GB Çift Kanallı Kiti Piyasaya Sürüyor

Oyun tutkunlarının beklentilerini karşılamak için

güvenilirlik ve performansta son nokta

ADATA™ Technology, yüksek performans DRAM modüllerinin ve NAND flash ürünlerinin dünya çapındaki lider üreticisi, XPG™ Gaming Serisi DDR3 dizisine 2400G 4GB çift kanallı kiti eklediğini duyurdu. Bu ürün, bilgisayar oyunu tutkunlarının yüksek kapasite ve performanslı DRAM Modülleri konusunda gitgide artan beklentilerini karşılayacak nitelikte.

Yeni XPG DDR3 2400G, 1.65 voltta 9-11-9-27 CL değeriyle çalışır, saniyede 38,4GB'a kadar bant genişliği sunar. Her bir XPG Gaming v2.0 Serisi bellek çipi, yoğun bir süzme aşamasından geçirilir, modülün ısısını büyük ölçüde azaltan 8-katmanlı PCB (Baskı Devre Kartı) ve benzersiz TCT (Termal İletkenlik Teknolojisi) ile donatılır. Daha iyi bir hava dağılımı, geliştirilmiş güç tüketimi ve daha uzun bir ürün ömrü için her bir bellek çipi, ısı dağıtıcılarla doğrudan bağlantılıdır. XPG DDR3 2400G'nin ayrıca, kullanıcılar için kolay yapılandırma sağlanmasına yardımcı olan Intel™ XMP (Ekstrem Bellek Profilleri) desteği bulunur.

Erişim

Yeni XPG Gaming Serisi V2.0 DDR3-2400G bellek kitinin şu anda belirli distribütörlerde ve bayiliklerde dağıtımı yapılıyor. Detaylı bilgi için firmanın web sitesinden yararlanabilirsiniz: http://www.adata.com.tw/index.php?action=product_feature&cid=5&piid=90

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