Samsung, HBM4 belleklerini tanıttı: Seri üretim kapıda

Samsung'un yeni HBM4 modülleri, pin başına11 Gbps seviyesine ulaşan hız ve yüzde 90'a ulaşan mantık kalıbı verimiyle geliyor. DigiTimes raporuna göre şirket, üretim sürecinde geçmişte DRAM segmentinde yaşadığı hatalardan kaçınmak için agresif bir optimizasyon stratejisi izleyecek. Bu süreçte HBM4 üretiminin diğer rakiplerle aynı anda seri üretime geçmesi veolası gecikmeleri ortadan kaldırması hedefleniyor.
Samsung her ne kadar henüz NVIDIA'dan resmi onay almış olmasa da, üretim verimliliği ve performans hedefleri doğrultusunda bu onayın yakın zamanda gelmesi muhtemel.