    Samsung, HBM4 belleklerini tanıttı: Seri üretim kapıda

    Samsung, HBM4 belleklerini ilk kez kamuya gösterdi. Şirket %90 mantık yongası verimine ulaştığı süreçte seri üretime başlamaya hazırlanıyor. Hedef, Micron ve SK hynix ile rekabeti hızlandırmak.

    Samsung, HBM4 belleklerini tanıttı: Seri üretim kapıda Tam Boyutta Gör
    Micron’un 2,8 TB/s bant genişliğini aşan HBM4 örneklerini duyurmasının ardından pazardaki rekabet hız kazanmaya başladı. Son olarak Samsung, uzun süredir perde arkasında geliştirdiği HBM4 sürecini SEDEX 2025 etkinliğinde ilk kez gösterdi. %90 mantık yongası verimine ulaşan süreç, çok yakında seri üretime başlıyor ve bu alanda Micron ve SK hynix ile rekabet edecek. 

    HBM4 ile rekabet kızışıyor

    Samsung'un yeni HBM4 modülleri, pin başına 11 Gbps seviyesine ulaşan hız ve yüzde 90'a ulaşan mantık kalıbı verimiyle geliyor. DigiTimes raporuna göre şirket, üretim sürecinde geçmişte DRAM segmentinde yaşadığı hatalardan kaçınmak için agresif bir optimizasyon stratejisi izleyecek. Bu süreçte HBM4 üretiminin diğer rakiplerle aynı anda seri üretime geçmesi veolası gecikmeleri ortadan kaldırması hedefleniyor.

    Samsung, HBM4 belleklerini tanıttı: Seri üretim kapıda Tam Boyutta Gör
    Şirket, yüksek üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatlandırma ve daha hızlı pin hızlarıyla müşterilere avantaj sağlamayı planlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, HBM4'ün, yapay zekâ performansını ölçeklendirme açısından modern veri merkezlerinin temel yapı taşlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Keza Nvidia gibi müşteriler için tasarlanan bu yeni modüller, yüksek hızın yanı sıra daha düşük güç tüketimiyle de geliyor.

    Samsung her ne kadar henüz NVIDIA'dan resmi onay almış olmasa da, üretim verimliliği ve performans hedefleri doğrultusunda bu onayın yakın zamanda gelmesi muhtemel. 

    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

