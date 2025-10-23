Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Micron’un 2,8 TB/s bant genişliğini aşan HBM4 örneklerini duyurmasının ardından pazardaki rekabet hız kazanmaya başladı. Son olarak Samsung, uzun süredir perde arkasında geliştirdiği HBM4 sürecini SEDEX 2025 etkinliğinde ilk kez gösterdi. %90 mantık yongası verimine ulaşan süreç, çok yakında seri üretime başlıyor ve bu alanda Micron ve SK hynix ile rekabet edecek.

HBM4 ile rekabet kızışıyor

Samsung'un yeni HBM4 modülleri, pin başına 11 Gbps seviyesine ulaşan hız ve yüzde 90'a ulaşan mantık kalıbı verimiyle geliyor. DigiTimes raporuna göre şirket, üretim sürecinde geçmişte DRAM segmentinde yaşadığı hatalardan kaçınmak için agresif bir optimizasyon stratejisi izleyecek. Bu süreçte HBM4 üretiminin diğer rakiplerle aynı anda seri üretime geçmesi veolası gecikmeleri ortadan kaldırması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Şirket, yüksek üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatlandırma ve daha hızlı pin hızlarıyla müşterilere avantaj sağlamayı planlıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, HBM4'ün, yapay zekâ performansını ölçeklendirme açısından modern veri merkezlerinin temel yapı taşlarından biri haline gelmesi bekleniyor. Keza Nvidia gibi müşteriler için tasarlanan bu yeni modüller, yüksek hızın yanı sıra daha düşük güç tüketimiyle de geliyor.

Samsung, 13 Gbps ile HBM4e’de hız rekoruna koşuyor 1 hf. önce eklendi

Samsung her ne kadar henüz NVIDIA'dan resmi onay almış olmasa da, üretim verimliliği ve performans hedefleri doğrultusunda bu onayın yakın zamanda gelmesi muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Samsung, HBM4 belleklerini tanıttı: Seri üretim kapıda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: