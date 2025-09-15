Nvidia, SOCAMM’den SOCAMM2’ye geçiş yapıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yüksek performanslı bellek çözümlerinde önemli bir adım atan Nvidia, ilk nesil System on Chip Advanced Memory Module (SOCAMM) tasarımını sonlandırıyor. ET News’in aktardığına göre şirket, odağını daha hızlı ve geliştirilmiş performans sunacak ikinci nesil SOCAMM2 standardına kaydırıyor.

İlk nesil SOCAMM, Nvidia tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve resmi bellek konsorsiyumları dışında kalan bir tasarımdı. Bu modül, çıkarılabilir yapısıyla mevcut çözümlere kıyasla üstün özellikler sunuyordu. 694 I/O portu ile LPCAMM’in 644 ve geleneksel DRAM’in 260 portunu geride bırakan SOCAMM, LPDDR5X belleklerin doğrudan entegre edilebildiği kompakt bir form faktörüyle dikkat çekiyordu.

SOCAMM2 daha yaygın olabilir

Nvidia, SOCAMM2'nin daha hızlı, daha yaygın olarak benimsenen bir standart haline gelmesini hedefliyor ve bu formatın standartlaştırılması için JEDEC'in yardımını almayı planlıyor. Yeni standart, ana karta 649 I/O portu sunmaya devam ederken LPDDR5X bellek hızını 9600 MT/s seviyesine çıkaracak. Bu da ilk nesil SOCAMM’in 8533 MT/s hızına kıyasla kayda değer bir performans artışı anlamına geliyor. Ayrıca SOCAMM2’nin LPDDR6 desteği ve birden fazla tedarikçiden temin imkanı sunabileceği belirtiliyor.

Nvidia ve Kioxia, 100 kat hızlı SSD geliştirmeyi planlıyor 2 gün önce eklendi

Mevcut durumda Nvidia, SOCAMM’i “Blackwell Ultra” GB300 NVL72 sisteminde kullanıyor. Bu sistemde 18 TB LPDDR5X bellek ve 14.3 TB/s bant genişliği bulunuyor. SOCAMM2’ye geçiş, basit bir yükseltme ile bant genişliğini 16 TB/s seviyesine çıkarabilir, ki bu da 9600 MT/s LPDDR5X ile sağlanacak. Bu arada ilk nesil SOCAMM, Micron tarafından sağlanıyordu ancak Samsung ve SK Hynix’in de SOCAMM2 için tedarikçi olarak katılabileceği konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: