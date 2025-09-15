Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, SOCAMM’den SOCAMM2’ye geçiş yapıyor

    Nvidia, ilk nesil SOCAMM tasarımını sonlandırırken daha hızlı, geliştirilmiş performans sunacak SOCAMM2’ye geçiş yapmaya hazırlanıyor. Yeni standart LPDDR5X hızlarını 9600 MT/s’e çıkaracak.

    Nvidia, SOCAMM’den SOCAMM2’ye geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Yüksek performanslı bellek çözümlerinde önemli bir adım atan Nvidia, ilk nesil System on Chip Advanced Memory Module (SOCAMM) tasarımını sonlandırıyor. ET News’in aktardığına göre şirket, odağını daha hızlı ve geliştirilmiş performans sunacak ikinci nesil SOCAMM2 standardına kaydırıyor.

    İlk nesil SOCAMM, Nvidia tarafından bağımsız olarak geliştirilen ve resmi bellek konsorsiyumları dışında kalan bir tasarımdı. Bu modül, çıkarılabilir yapısıyla mevcut çözümlere kıyasla üstün özellikler sunuyordu. 694 I/O portu ile LPCAMM’in 644 ve geleneksel DRAM’in 260 portunu geride bırakan SOCAMM, LPDDR5X belleklerin doğrudan entegre edilebildiği kompakt bir form faktörüyle dikkat çekiyordu.

    SOCAMM2 daha yaygın olabilir

    Nvidia, SOCAMM2'nin daha hızlı, daha yaygın olarak benimsenen bir standart haline gelmesini hedefliyor ve bu formatın standartlaştırılması için JEDEC'in yardımını almayı planlıyor. Yeni standart, ana karta 649 I/O portu sunmaya devam ederken LPDDR5X bellek hızını 9600 MT/s seviyesine çıkaracak. Bu da ilk nesil SOCAMM’in 8533 MT/s hızına kıyasla kayda değer bir performans artışı anlamına geliyor. Ayrıca SOCAMM2’nin LPDDR6 desteği ve birden fazla tedarikçiden temin imkanı sunabileceği belirtiliyor.

    Mevcut durumda Nvidia, SOCAMM’i “Blackwell Ultra” GB300 NVL72 sisteminde kullanıyor. Bu sistemde 18 TB LPDDR5X bellek ve 14.3 TB/s bant genişliği bulunuyor. SOCAMM2’ye geçiş, basit bir yükseltme ile bant genişliğini 16 TB/s seviyesine çıkarabilir, ki bu da 9600 MT/s LPDDR5X ile sağlanacak. Bu arada ilk nesil SOCAMM, Micron tarafından sağlanıyordu ancak Samsung ve SK Hynix’in de SOCAMM2 için tedarikçi olarak katılabileceği konuşuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pall mall amber ?? şu an için çalışan veb versiyon sitemiz ?? ? https:// web postegro art 0232 neden arar türk telekom online işlemlere neden giremiyorum kola kilo aldırır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum