Bellek fiyatlarına AI etkisi: DDR5 RAM'lerde rekor artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ kaynaklı üretim yoğunluğu bellek pazarını yeniden hareketlendirdi. Son raporlara göre, Micron, Samsung ve SK hynix gibi büyük üreticiler, DRAM ve NAND bellek fiyatlarını %30 oranında artırmayı planlıyor. Bu artışlar ise 2025'in son çeyreği itibarıyla son kullanıcıya yansıyabilir.

DRAM fiyatları yeniden yükselişte

Bildiğiniz gibi yapay zekâ, bellek tedarik zincirinin dengesini önemli ölçüde değiştirdi. Özellikle yüksek bant genişliğine sahip HBM bellekler, NVIDIA ve AMD gibi şirketlerin üretim planlarında öncelik kazandı. Bu durum, geleneksel DDR5 ve DDR4 üretiminin zayıflamasına neden olurken, üretim hatlarının önemli bir kısmı HBM'e yönlenmiş durumda. Dolayıısyla arz sıkıntısı çözülemiyor.

ChosunBiz tarafından paylaşılan verilere göre, büyük alıcılar artık DRAM üretim hatlarını iki ila üç yıllığına rezerve ediyor. Öte yandan, perakende kanadında da etkiler görülmeye başladı. DRAMeXchange verilerine göre, DDR5 16 GB modüllerin fiyatı yalnızca birkaç hafta içinde %5 oranında yükseldi. G.Skill Trident Z5 Neo gibi popüler modeller, kısa sürede %40'a yakın fiyat artışıyla 189,90 euro seviyesine çıktı.

Benzer şekilde Amazon ve Newegg gibi büyük perakendecilerde de DDR5 RAM fiyatları kademeli olarak artıyor. DDR4 tarafında ise arzın daha sınırlı olması nedeniyle fiyatların daha dengeli ancak yükseliş eğiliminde. Üreticilerin fiyat politikalarını sıkı tutmaya devam etmesi durumunda ise, bu artışlar 2025'in 4. çeyreğine kadar sürebilir.

Uzmanlara göre, bellek fiyatları şu anda henüz nihai seviyesine ulaşmadı. Yapay zekâ sunucuları için ayrılan üretim kapasitesi arttıkça tüketici pazarında da fiyat baskısı devam edecek. Dolayısıyla, bellek yükseltmeyi planlayan kullanıcılar için bu dönem son uygun fırsatlardan biri olabilir.

