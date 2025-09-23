DDR5 hız rekoru kırıldı: 13.020 MT/s seviyesine ulaşıldı

DDR5 hız rekoru kırıldı
Croissant’ın rekor denemesinde tek bir 24 GB DDR5 bellek modülü kullanıldı. Gigabyte Aorus TACHYON ICE Z890 anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemciyle gerçekleştirilen denemede sıvı nitrojen yardımı ile tam 13.020 MT/s hızlara ulaşıldı. Bu hızdaki zamanlama değerleri ise 68-128-128-256 olarak kaydedildi.
Öte yandan 10.000 MT/s seviyesini kutudan çıktığı gibi destekleyen anakartlar bulunsa da bu hızlar halen son derece niş bir kitleye hitap ediyor. 13.020 MT/s'nin yakın zamanda standart masaüstü sistemlerde görülmesi pek olası değil. Yine de Croissant'ın bu denemesi DDR5 sahnesinde sınırların daha da zorlanacağının habercisi.