    DDR5 hız rekoru kırıldı: 13.020 MT/s seviyesine ulaşıldı

    DDR5 belleklerde hız sınırı yeniden aşıldı. Bu kez sahneye çıkan overclocker Salty Croissant, 13.020 MT/s ile şimdiye kadar kaydedilen en yüksek frekansı elde etti.

    DDR5 hız rekoru kırıldı: 13.020 MT/s seviyesine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    DDR5 belleklerde rekor denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak tanınan hız aşırtma uzmanı Salty Croissant, 6.510 MHz frekansa ulaşarak bu değeri 13.020 MT/s'ye taşıdı. Bu başarı, bugüne kadar DDR5 belleklerde ulaşılan en yüksek hız anlamına geliyor. Daha önceki rekor ise, 12.872 seviyesindeydi.

    DDR5 hız rekoru kırıldı

    Croissant’ın rekor denemesinde tek bir 24 GB DDR5 bellek modülü kullanıldı. Gigabyte Aorus TACHYON ICE Z890 anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemciyle gerçekleştirilen denemede sıvı nitrojen yardımı ile tam 13.020 MT/s hızlara ulaşıldı. Bu hızdaki zamanlama değerleri ise 68-128-128-256 olarak kaydedildi.

    DDR5 hız rekoru kırıldı: 13.020 MT/s seviyesine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bu arada, bu tür hız aşırtma rekorlarının gerçek kullanım senaryolarıyla örtüşmediğini hatırlatmak gerekiyor. Zamanlama değerleri oyuncuların tercih edeceği türden değil ve işlemci çekirdekleri de düşük sayıda çalıştırılıyor. Dolayısıyla bu rekorlar daha çok ekstrem koşullarda elde edilen teknik bir başarı konumunda.

    Öte yandan 10.000 MT/s seviyesini kutudan çıktığı gibi destekleyen anakartlar bulunsa da bu hızlar halen son derece niş bir kitleye hitap ediyor. 13.020 MT/s’nin yakın zamanda standart masaüstü sistemlerde görülmesi pek olası değil. Yine de Croissant'ın bu denemesi DDR5 sahnesinde sınırların daha da zorlanacağının habercisi.

