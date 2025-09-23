DDR5 hız rekoru kırıldı: 13.020 MT/s seviyesine ulaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DDR5 belleklerde rekor denemeleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak tanınan hız aşırtma uzmanı Salty Croissant, 6.510 MHz frekansa ulaşarak bu değeri 13.020 MT/s'ye taşıdı. Bu başarı, bugüne kadar DDR5 belleklerde ulaşılan en yüksek hız anlamına geliyor. Daha önceki rekor ise, 12.872 seviyesindeydi.

DDR5 hız rekoru kırıldı

Croissant’ın rekor denemesinde tek bir 24 GB DDR5 bellek modülü kullanıldı. Gigabyte Aorus TACHYON ICE Z890 anakart ve Intel Core Ultra 9 285K işlemciyle gerçekleştirilen denemede sıvı nitrojen yardımı ile tam 13.020 MT/s hızlara ulaşıldı. Bu hızdaki zamanlama değerleri ise 68-128-128-256 olarak kaydedildi.

Tam Boyutta Gör Bu arada, bu tür hız aşırtma rekorlarının gerçek kullanım senaryolarıyla örtüşmediğini hatırlatmak gerekiyor. Zamanlama değerleri oyuncuların tercih edeceği türden değil ve işlemci çekirdekleri de düşük sayıda çalıştırılıyor. Dolayısıyla bu rekorlar daha çok ekstrem koşullarda elde edilen teknik bir başarı konumunda.

Öte yandan 10.000 MT/s seviyesini kutudan çıktığı gibi destekleyen anakartlar bulunsa da bu hızlar halen son derece niş bir kitleye hitap ediyor. 13.020 MT/s’nin yakın zamanda standart masaüstü sistemlerde görülmesi pek olası değil. Yine de Croissant'ın bu denemesi DDR5 sahnesinde sınırların daha da zorlanacağının habercisi.

