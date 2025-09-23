Samsung, DRAM ve NAND fiyatlarını yüzde 30’a artırıyor

RAM ve depolamaya zamlar yolda
Güney Kore merkezli New Daily’nin haberine göre Samsung, yakın zamanda iş ortaklarına dördüncü çeyrekte DRAM ve NAND flash fiyatlarını artıracağını bildirdi. Sektör kaynakları, LPDDR4X, LPDDR5 ve LPDDR5X belleklerin fiyatlarının yüzde 15–30, eMMC ve UFS tabanlı NAND depolamaların ise yüzde 5–10 oranında artmasının beklendiğini belirtiyor.
Fiyat artışlarının temel sebeplerinden biri akıllı telefon ve yapay zeka destekli PC’lere artan talep olarak gösteriliyor. Tatil sezonunda yükselen akıllı telefon, tablet ve üst düzey bilgisayar alışverişi, sektörde fiyat artışlarını “kaçınılmaz” hale getiriyor. Diğer önemli etken ise Nvidia gibi firmaların düşük güç tüketimli, yüksek performanslı bellek talebi.
Arz, talebe yetişemiyor
Citigroup analistleri, DRAM üretiminin küresel talebin yüzde 1,8 altında kalacağını, NAND arzının ise yüzde 4 eksik olacağını tahmin ediyor. Morgan Stanley ise NAND arzının gelecek yıl talebin yüzde 8 altında kalabileceğini öngörüyor.
Öte yandan üreticiler yeni nesil DDR5 ve HBM ürünlerine odaklandıkça eski nesil DDR4 ve LPDDR4X çiplerin üretimi önemli ölçüde azalıyor. Bu da DDR4’ün geçen temmuz ayında aylık ortalama fiyatının yüzde 50 artmasına, hatta DDR5’ten daha pahalı hale gelmesine yol açtı. Samsung, başlangıçta DDR4 ve LPDDR4X RAM üretimini Haziran 2025’te sonlandırmayı planlamıştı ancak beklenmedik yüksek talep nedeniyle bu karardan vazgeçti. Samsung, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla küresel DRAM pazarının yüzde 32,7’sine ve NAND flash pazarının yüzde 32,9’una sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: