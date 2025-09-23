Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, DRAM ve NAND fiyatlarını yüzde 30’a artırıyor

    Samsung, Micron ve SanDisk’in ardından DRAM ve NAND flash fiyatlarını yüzde 30’a kadar artırıyor. Artış, akıllı telefon ve yapay zeka destekli PC talebinden kaynaklanıyor.

    Samsung, DRAM ve NAND fiyatlarını yüzde 30’a artırıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcılarını, bellek ve depolama maliyetlerinde ciddi artışlar bekliyor. Güney Koreli Samsung’un Micron ve SanDisk’in ardından DRAM ve NAND flash fiyatlarını yüzde 30’a kadar yükselteceği bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda SanDisk, NAND flash fiyatlarını yüzde 10’dan fazla artırırken, Micron bu ayın başında hem DRAM hem de NAND için fiyatları yüzde 20–30 arasında yükseltmişti.

    RAM ve depolamaya zamlar yolda

    Güney Kore merkezli New Daily’nin haberine göre Samsung, yakın zamanda iş ortaklarına dördüncü çeyrekte DRAM ve NAND flash fiyatlarını artıracağını bildirdi. Sektör kaynakları, LPDDR4X, LPDDR5 ve LPDDR5X belleklerin fiyatlarının yüzde 15–30, eMMC ve UFS tabanlı NAND depolamaların ise yüzde 5–10 oranında artmasının beklendiğini belirtiyor.

    Fiyat artışlarının temel sebeplerinden biri akıllı telefon ve yapay zeka destekli PC’lere artan talep olarak gösteriliyor. Tatil sezonunda yükselen akıllı telefon, tablet ve üst düzey bilgisayar alışverişi, sektörde fiyat artışlarını “kaçınılmaz” hale getiriyor. Diğer önemli etken ise Nvidia gibi firmaların düşük güç tüketimli, yüksek performanslı bellek talebi.

    Arz, talebe yetişemiyor

    Citigroup analistleri, DRAM üretiminin küresel talebin yüzde 1,8 altında kalacağını, NAND arzının ise yüzde 4 eksik olacağını tahmin ediyor. Morgan Stanley ise NAND arzının gelecek yıl talebin yüzde 8 altında kalabileceğini öngörüyor.

    Öte yandan üreticiler yeni nesil DDR5 ve HBM ürünlerine odaklandıkça eski nesil DDR4 ve LPDDR4X çiplerin üretimi önemli ölçüde azalıyor. Bu da DDR4’ün geçen temmuz ayında aylık ortalama fiyatının yüzde 50 artmasına, hatta DDR5’ten daha pahalı hale gelmesine yol açtı. Samsung, başlangıçta DDR4 ve LPDDR4X RAM üretimini Haziran 2025’te sonlandırmayı planlamıştı ancak beklenmedik yüksek talep nedeniyle bu karardan vazgeçti. Samsung, 2025’in ikinci çeyreği itibarıyla küresel DRAM pazarının yüzde 32,7’sine ve NAND flash pazarının yüzde 32,9’una sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5 40 yağ hangi araçlarda kullanılır 0530 kime ait kapı açık ikaz lambası sönmüyor kasım celbi gaza basınca metal sürtme sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum