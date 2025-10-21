Giriş
    Stellantis, ABD'de 13 milyar dolarlık dev yatırıma hazırlanıyor

    ABD’deki tesislerde 5 binden fazla yeni istihdam yaratacak olan yatırım, şirketin 100 yıllık tarihinde ABD’deki tüm montaj tesislerini kapsayacak en büyük tek yatırım olarak öne çıkıyor.

    Stellantis, ABD'de 13 milyar dolarlık dev yatırıma hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Stellantis, yeni yatırımlarla küresel büyüme hamlesini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren şirket, ABD için yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, ABD’deki faaliyetlerini büyütmek ve yerel üretim kapasitesini artırmak amacıyla önümüzdeki 4 yıl içinde 13 milyar dolarlık yatırım yapacak.

    Stellantis'in bu yatırımı, şirketin ABD’deki 100 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor. Söz konusu yatırım, şirketin portföyündeki 5 yeni aracın kilit segmentlerde piyasaya sunulmasını, yeni nesil dört silindirli motorun üretimini ve Illinois, Ohio, Michigan ve Indiana’daki tesislerde 5 binden fazla yeni istihdam yaratılmasını destekleyecek.

    Yıllık araç üretim seviyesi yüzde 50 artacak

    Yeni yatırım, Stellantis’in halihazırda güçlü olan ABD varlığını daha da genişleterek, yıllık araç üretimini mevcut seviyelerin yüzde 50 üzerine çıkaracak. Bu yeni ürün lansmanları, 2029’a kadar tüm ABD montaj tesislerinde planlanan 19 model yenilemesi ve güç aktarma sistemi güncellemeleriyle paralel biçimde ilerleyecek.

    Stellantis’in ABD yapılanması, 14 eyaletteki 34 üretim tesisi, parça dağıtım merkezi ve Ar-Ge lokasyonunu kapsıyor. Bu operasyonlar, ülke genelinde 48 binin üzerinde çalışan, 2 bin 600 bayi ve yaklaşık 2 bin 300 tedarikçiyle binlerce yerel topluluğa katkı sağlıyor. Yapılan açıklama, Ocak 2025’te duyurulan yatırımların devamı niteliğini taşıyor.

    Stellantis, ABD'de 13 milyar dolarlık dev yatırıma hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    13 milyar dolarlık yatırım planı, önümüzdeki dört yıl boyunca şirketin ürün stratejisinin tüm aşamalarını hayata geçirmek için yapılacak Ar-Ge ve tedarikçi yatırımlarının yanı sıra üretim operasyonlarına yönelik yatırımları da kapsıyor. Stellantis’in tesis bazında yatırım detayları ise şöyle: 

    • Illinois: Stellantis, Belvidere Montaj Tesisi’ni yeniden açmak ve ABD pazarı için Jeep® Cherokee ve Jeep Compass üretimini genişletmek amacıyla 600 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. İlk üretim başlangıcının 2027 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yatırım kapsamında yaklaşık 3 bin 300 yeni istihdam yaratılması öngörülüyor.
    • Ohio: Yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım ile daha önce Belvidere tesisine tahsis edilen tamamen yeni orta boy pick-up modelinin üretimi Toledo Montaj Kompleksi’ne taşınacak. Bu tesis, hâlihazırda Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modellerini üretiyor. Üretim değişikliğinin 900’den fazla yeni iş imkânı oluşturması bekleniyor. Üretim başlangıcı 2028 olarak planlanıyor. Ayrıca şirket, Toledo operasyonlarına daha önce ocak ayında duyurulan yatırımları sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda, Jeep Wrangler ve Jeep Gladiator modelleri için ek teknolojiler ve ürün geliştirmeleri, ayrıca Toledo İşleme Tesisi’nde üretim için kritik yeni donanımların eklenmesi yer alıyor.
    • Michigan: Stellantis, menzil uzatmalı elektrikli araç (EV) ve içten yanmalı motora sahip SUV model geliştirme planlarını, Warren Truck Montaj Tesisi’nde 2028 itibarıyla üretime almayı planlıyor. Bu doğrultuda tesise yaklaşık 100 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı yapılacak. Yeni program kapsamında 900’den fazla yeni istihdam yaratılması bekleniyor. Tesis, hâlihazırda Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer modellerini üretiyor. Ayrıca şirket, Detroit Montaj Kompleksi - Jefferson tesisinde yeni nesil Dodge Durango’nun üretimi için 130 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Üretimin 2029 yılında başlaması öngörülüyor.
    • Indiana: Şirket, daha önce ocak ayında duyurduğu gibi, Kokomo’daki birkaç tesisinde tamamen yeni dört silindirli motor – GMET4 EVO – üretimi için ek yatırımlar yapacak. Üretim 2026 yılında başlayacak. Bu kapsamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılması ve 100’ün üzerinde yeni istihdam yaratılması planlanıyor. Böylece, bu stratejik güç aktarma sisteminin üretim üssü ABD olacak.
