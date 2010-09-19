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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aerocool'dan dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
1
15
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool'dan dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsü
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Komponent üreticisi Aerocool, dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü satışa sunuyor. Strike-X serisi altında hazırlanan ve daha çok oyun kasalarını hedef alan yeni fan kontrolcüsü, iki adet 5.25-inç sürücü slotuna kuruluyor. Agresif tasarımlı dış görünümüyle dikkat çeken kontrolcü, Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Bel adet fan kanalına sahip olan ve her birinden 8 Watt güç sağlayabilen fan kontrolcüsü aynı zamanda iki adet ses ve USB 2.0 portuna da sahip Yüksek Isı alarmına da sahip olan Sitrike-X fan kontrolcüsünün önümüzdeki ay içerisinde yaklaşık 55 Avro seviyesinden kullanıma sunulması beklenirken, ön-sipariş listelerine 50 Avro'dan girmiş durumda.

Aerocool'dan dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsü
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Aerocool'dan dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsü
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DH Misafiri 8 yıl
aldım çok hoş duruyor
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Game-Over 8 yıl
12 v lik bi fan takarsak pert 8 v lik fanda ne kadar randımanlı çalışır oda tartışılır
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MxFxOx 9 yıl
zalmanın kontrolu zor ama fiyatları birbirine yakın zalman biraz daha pahalı 150 tl olması lazım ama zalman pc'nin tükettiği watt'ı gösterebiliyor o yüzden zalman bundan çok daha iyi bir ürün hem şekil hem kalite bakımından ah bir herşeyi tek tuşa atamasal 10 numara ürün olacaktı. dokunmatik ürünleri hıç sevemedim kullanmak için ekrana bakmak zorunda olmak çok kötü oldu :S
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ceycey11 9 yıl
kırmızısı değilde diğeri gayet hoş olmuş ama o termal sensör kısımlarına ne takılıyor bildiğim kadarıyla böyle kablolar yok anakart ve kasalarda ?
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MxFxOx 9 yıl
çok dandik ve çok basit duruyor kalitesi pazardaki oyuncakları andırıyor.üstelik 55 avro muş.
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Batuist 9 yıl
Kartın arkasını çok düzensiz yapmışlar.. Zalmanın bir tane vardı vatanda tek slot yer kaplıyordu ve yıpkı bir DVD room misali kapalı bir kutuda ve arkada sadece giriş çıkış sokketleri yer alıyordu ve çok düzenli idi.. aynı şekilde fan kontrolü sunan cihazlarda çok az bu şekilde düzen sunan var... Neden bu şekilde bir kutu içerisinde daha düzenli sunmamışlar bunu anlamak zor.. Önden iyi, arkasını boşver gibi bir hava var..
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Batuist

Kartın arkasını çok düzensiz yapmışlar.. Zalmanın bir tane vardı vatanda tek slot yer kaplıyordu ve yıpkı bir DVD room misali kapalı bir kutuda ve arkada sadece giriş çıkış sokketleri yer alıyordu ve çok düzenli idi.. aynı şekilde fan kontrolü sunan cihazlarda çok az bu şekilde düzen sunan var... Neden bu şekilde bir kutu içerisinde daha düzenli sunmamışlar bunu anlamak zor.. Önden iyi, arkasını boşver gibi bir hava var..


Bahsetmiş olduğun ürün çok güzel bir ürün.

Ama bizler için fiyat yüksek. 149 Lira.

Ürün bu !
Oto Teybini andırıyor. Güzel ürün.

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theboy32 9 yıl
modcular için
çok güzel bir parça olacaktır
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