Aerocool'dan dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsü

Komponent üreticisi Aerocool, dokunmatik ekranlı yeni fan kontrolcüsünü satışa sunuyor. Strike-X serisi altında hazırlanan ve daha çok oyun kasalarını hedef alan yeni fan kontrolcüsü, iki adet 5.25-inç sürücü slotuna kuruluyor. Agresif tasarımlı dış görünümüyle dikkat çeken kontrolcü, Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Bel adet fan kanalına sahip olan ve her birinden 8 Watt güç sağlayabilen fan kontrolcüsü aynı zamanda iki adet ses ve USB 2.0 portuna da sahip Yüksek Isı alarmına da sahip olan Sitrike-X fan kontrolcüsünün önümüzdeki ay içerisinde yaklaşık 55 Avro seviyesinden kullanıma sunulması beklenirken, ön-sipariş listelerine 50 Avro'dan girmiş durumda.