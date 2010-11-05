Airties'ın Yeni Teknolojisi İle Kablosuz Video Özgürlüğü

AirTies, kablosuz yaşam vizyonuna yeni bir teknoloji ile bir adım daha yaklaşıyor. AirTies tarafından geliştirilen, Kablosuz Video Dağıtım Teknolojisi, 5GHz teknolojisinin gücüyle birleşerek kullanıcılara kablosuz ağ üzerinden yüksek kaliteli videoları kesintisiz olarak izleme ve paylaşma imkanı sunuyor.

İnternetten indirilen videoları bilgisayardan başka bir yerde izlemek için kullanılan en yaygın yöntem, ya videoyu bir DVD?ye aktarıp DVD oynatıcıda izlemek ya da USB flash disk, harici disk gibi depolama aygıtlarına kaydederek TV?ye bağlantı yapmak? Her iki yöntem için de kullanıcıların önemli ölçüde zaman harcaması gerekiyor. Üstelik flash disk veya harici diskte bulunan videoyu izleyebilmek için TV?nizin USB girişi olması gerekiyor?

AirTies Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen, Kablosuz Video Dağıtım Teknolojisi, ev içinde istenen Internet destekli (DLNA) TV?ye video aktarımını mümkün kılıyor. Böylece AirTies cihazına bağlı herhangi bir harici disk veya flash bellekte yer alan fotoğraf, müzik, video ve filmler evdeki Internet destekli (DLNA) TV?lerden kablosuz olarak izlenebiliyor. Benzer şekilde IPTV teknolojisi ile Internet üzerinden gelen TV yayınını tümüyle kablosuz olarak ev içerisinde televizyonlara dağıtmak mümkün oluyor. Üstelik bunun için mevcut TV?nizi değiştirmeye de gerek yok. Mevcut TV?nize bağlayacağınız bir IPTV alıcısı (set-top box) cihazı ile IPTV dünyasına adım atabilirsiniz. Kablosuz Video Dağıtım Teknolojisi, 5GHz teknolojisinin sağladığı hız sayesinde yüksek çözünürlüklü (HD) videoları, kesintisiz bir şekilde eş zamanlı olarak üç Internet destekli (DLNA) TV?den izleyebilme imkanı da sunuyor. AirTies, bu yeni teknoloji için patent başvurusunu da yaptı.

5 GHZ TEKNOLOJİSİ İLE KABLOSUZ AĞ HIZINDA YENİ DÖNEM

AirTies 5 GHz teknolojisine sahip ürünler ile birlikte kablosuz ağ teknolojilerinde yeni bir dönem açıyor. AirTies, kullanıcıların kablosuz ağlarından en yüksek performansı elde edebilmeleri için modem ve erişim noktalarına çift-bant desteğini ekledi. Çift-bant desteği olan AirTies ürünleri, mevcut kablosuz ağ teknolojisi olan 2.4 GHz frekansında çalışabildiği gibi 5 GHz frekansında da çalışabilecek. 5 GHz teknolojisi, sağladığı geniş frekans aralığı sayesinde kablosuz ağlarda yaşanan frekans kirliliği sorununu çözüyor vekullanıcılara gerçek 300 Mbps kablosuz hız deneyimi yaşatıyor.

Etrafımızda bulunan çoğu cihazda mevcut olan 2.4 GHz kablosuz teknolojisinde birbiri ile örtüşmeyen 3 kanal varken 5 GHz teknolojisinde 22 kanal bulunuyor. Böylece 300 mbps hıza ulaşabilmek için boş kanal sıkıntısı yaşamak da tarih oluyor. Üstelik mikrodalga fırın, telsiz telefon ya da komşuların kullandığı kablosuz ağ cihazları yüzünden ağ hızı düşmüyor. Eski teknolojilere kıyasla 6 kat daha hızlı kablosuz iletişim sağlayan 5 GHz kablosuz teknolojisi ile kullanıcılar yüksek hız gerektiren oyunları kesintisiz olarak oynayarak gerçek performansı hissedebilecekler. Yüksek miktarlarda veri aktarımı gerektiren muhasebe ve finans programlarının online kullanımı da kablosuz olarak gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında AirTies 5 GHz destekli ürünleri ile kablosuz video izleme özgürlüğünü yaşamak mümkün olacak.

VİDEOLAR İSTEDİĞİNİZ TV?DE

AirTies Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Kablosuz Video Dağıtım Teknolojisi ile evde geçirilen zamanlar daha da keyifli hale geliyor. Bu teknoloji, bilgisayarlarda veya herhangi bir depolama aygıtında bulunan video, film ve resimleri kablosuz olarak Internet destekli (DLNA) TV?lerde, medya oynatıcılarında ve oyun konsollarında görüntüleme ve izleme konforunu sağlıyor. Örneğin, harici diskinizdeki bir videoyu televizyonunuzdan izlemek için harici diskinizi Air 4420 ürününe ve diğer bir Air 4420 ürününü Internet destekli TV?nize, medya oynatıcınıza veya oyun konsolunuza bağlamanız yeterli? Bu sayede videonuzu kablosuz olarak istediğiniz odadan seyredebilirsiniz. Böylece dilediğiniz TV?den, harici diskinizde bulunan farklı videoları izleyebilir veya diskten film seyrederken, bilgisayarınızdan diskteki bir dosyaya erişebilirsiniz. Bunun yanında IPTV ve web TV servislerini de bu teknoloji ile ev içinde kablosuz olarak dağıtmak mümkün.

AirTies?ın geliştirdiği diğer önemli bir özellik ise otomatik kablosuz kanal değiştirme? Bu özellik sayesinde HD videolar kablosuz ağ ne kadar dolu olursa olsun kesintiye uğranmadan seyredilebiliyor. AirTies ürünlerinin taşıdığı otomatik kanal değiştirme özelliği sayesinde yakın çevrede aynı kanalda çalışan başka cihazlar olduğunda, erişim noktası ve modem kullanıcının hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan ve kullanıcıya hissettirmeden otomatik olarak en boş kablosuz kanala atlayabiliyor. Böylece ağ performansı etkilenmediği için film ve video izleme keyfi yarıda kalmıyor.

AIRTIES İLE MEVCUT AĞINIZI 5 GHZ?e TAŞIMAK ÇOK KOLAY

Kullanıcıların mevcut 2.4 GHz kablosuz ağ altyapısını 5 GHz?e taşıması ve kablosuz video özgürlüğünü yaşaması için, AirTies?ın Air 4420 erişim noktası ürününü varolan modemlerine eklemeleri yeterli oluyor. Eğer mevcut bilgisayarlar 5 GHz?i desteklemiyor ise AirTies?ın Air 2410 USB adaptörü ile 2.4 GHz teknolojisindeki bilgisayarlar da bu teknolojiye uyumlu hale getirilebiliyor. Böylece yüksek bütçelerle yeni altyapı yatırımı yapmaya gerek kalmadan ağ performansını kolayca artırmak mümkün oluyor. Yeni ağ altyapısı kurmak isteyen kullanıcılar ise AirTies?ın Air 5450 modemi ile bu teknolojiden yararlanabiliyor. AirTies?ın 5 GHz destekli ürünlerinden Air 5450 ve Air 4420, kablosuz hayatı kolaylaştıran AirTouch, Tak&Paylaş ve Mesh teknolojilerini de destekliyor.

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