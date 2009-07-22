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Akasa'dan yeni sabit disk istasyonu; DuoDock

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,1b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akasa'dan yeni sabit disk istasyonu; DuoDock
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Akasa, sabit disklerin harici olarak kullanılmasına olanak tanıyan yeni disk istasyonunu duyurdu. 140 x 108 x 71 mm boyutlarındaki DuoDock isimli yeni istasyon, 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki SATA uyumlu sabit disklerle kullanılabiliyor ayrıca ürünle birlikte Hot Swap desteği de sunuluyor.

Sabit disklerin yanı sıra katı hâl sürücüleriyle (SSD) de kullanılabilen disk istasyonu, hem USB 2.0 hem de eSATA ara birimleri üzerinden kullanılabiliyor. Mat Siyah veya Piyano Beyazı gibi farklı renk seçenekleriyle yakın zamanda kullanıma sunulacak olan Akasa DuDock, yurt dışında 41$'lık son kullanıcı satış fiyatına sahip olacak.


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