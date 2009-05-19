Akortek Bilişim, Team Group bellek ürünlerini Türkiye'ye getirdi

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OCZ, Akasa ve AeroCool gibi segmentinde iddialı çok sayıda önemli firmanın Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan Akortek Bilişim, yaptığı açıklama ile sektörün önde gelen bellek ve depolama çözümleri üreticilerinden Team Group ile distribütörlük anlaşması yaptığını duyurdu.

1 Mayıs itibariyle Team Group'un Türkiye'deki tek distribütörü olarak ürünlerini ülkemiz pazarına getirmeye başladığını açıklayan Akortek Bilişim yüksek performanslı sistem belleklerinden, CompactFlash kartlara ve USB belleklere kadar Team Group ürün gamının önemli bir kısmınının ülkemiz pazarındaki satışına da başladı.

Team Group Hakkında



1994 yılında kurulan Team Group, yüksek performanslı DDR2 / DDR3 belleklerin yanısıra USB bellekler, CF / SD / MemoryStick flash kartlar ve SSD ürünlerini kapsayan geniş bir ürün gamına sahiptir.

Team Performans Bellek Ailesi: Value, Elite ve Xtreem Serisi belleklerden oluşan bu bellek ailesi farklı hız ve kapasitelerde toplam 30'a yakın ürünü barındırmaktadır.

Value, Elite ve Xtreem Serisi belleklerden oluşan bu bellek ailesi farklı hız ve kapasitelerde toplam 30'a yakın ürünü barındırmaktadır. Team USB Bellek Ailesi: Swarovski taşlı ve ultra ince Diamond serisinden çiftler için ikili satılan Couple serisine kadar birbirinden farklı 11 ayrı USB serisi bulunmaktadır.

Swarovski taşlı ve ultra ince Diamond serisinden çiftler için ikili satılan Couple serisine kadar birbirinden farklı 11 ayrı USB serisi bulunmaktadır. Team Flash Kart Ailesi: Profesyonel fotoğraf makineleri için ultra yüksek hızlı Compact Flash kartlar ve MemoryStick-Pro dönüştürücülü MicroSD kartlar gibi farklı ürünleri içermektedir.

Profesyonel fotoğraf makineleri için ultra yüksek hızlı Compact Flash kartlar ve MemoryStick-Pro dönüştürücülü MicroSD kartlar gibi farklı ürünleri içermektedir. Team SSD Ailesi: Yeni nesil 170MB/sn okuma hızına sahip Combo serisi SSD ürünlerini uygun fiyatla kullanıcılarla buluşturmaktadır.

Detaylı bilgi için;

http://www.akortek.com/index.php?manufacturers_id=25