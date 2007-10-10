Alienware 64GB SSD disk kullanmaya başlıyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bir süre önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı PC ve profesyonel sistem üreticisi Alienware, hazırladığı yüksek performanslı bilgisayalarda 64GB SSD disk kullanımına başlıyor. Katı halli yani flash tabanlı SSD diskler özellikle düşük güç tüketimleri, sessiz çalışmaları ve erişim süreleri ile dikkat çekerken gelişimlerini de hızlı bir şekilde sürdüyorlar. Tabi şu an için fiyat dezavantajı olsa bile 2009 yılına kadar tüm bilgisayarların yaklaşık %25'inde SSD disk kullanılabileceğine yönelik öngörüler de yapılmıyor değil. Alienware'in hazırladığı AMD tabanlı Aurora ALX ve Intel tabanlı Area-51 ALX modellerinde 64GB SSD kullanımına geçiliyor. Üstelik kullanıcılara RAID 0 (2x 64GB SSD) imkanı da firma tarafından sunulmakta. Firmanın pazarlama sorumlularından Marc Diana yaptığı açıklamada Alienware2in 2008 yılı içerisinde pek çok modl için SSD alternatifi sunacağını da açıkladı.