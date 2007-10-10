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Alienware 64GB SSD disk kullanmaya başlıyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı PC ve profesyonel sistem üreticisi Alienware, hazırladığı yüksek performanslı bilgisayalarda 64GB SSD disk kullanımına başlıyor. Katı halli yani flash tabanlı SSD diskler özellikle düşük güç tüketimleri, sessiz çalışmaları ve erişim süreleri ile dikkat çekerken gelişimlerini de hızlı bir şekilde sürdüyorlar. Tabi şu an için fiyat dezavantajı olsa bile 2009 yılına kadar tüm bilgisayarların yaklaşık %25'inde SSD disk kullanılabileceğine yönelik öngörüler de yapılmıyor değil. Alienware'in hazırladığı AMD tabanlı Aurora ALX ve Intel tabanlı Area-51 ALX modellerinde 64GB SSD kullanımına geçiliyor. Üstelik kullanıcılara RAID 0 (2x 64GB SSD) imkanı da firma tarafından sunulmakta. Firmanın pazarlama sorumlularından Marc Diana yaptığı açıklamada Alienware2in 2008 yılı içerisinde pek çok modl için SSD alternatifi sunacağını da açıkladı.
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Gunwane 12 yıl
SSD ne yaw hakikaten ne farkı vardır..Biraz fransız kaldımda bu konuya..
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fx57 12 yıl
SSD konusunda forumumuzda arama yaparak detaylı bilgiye ulaabilmeniz mümkün. Solid State Disc'in kısaltması olan SSD diskler aynı günlük hayatınızda kullandığınız USB stickler gibi gibi depolama için flash bellek kullanırlar. Bu sayede daha düşük güç tüketimine hatta daha iyi erişim sürelerine sahip olabilirler. Bununla birlikte hareketli mekanizma içermedikleri için sessiz çalışırlar ve veri güvenliği konusunda önemli avantaj sunurlar. Şu an için en önemli handikapları yüksek fiyat seviyeleridir.
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endülüs_faruki 12 yıl

Orjinalden alıntı: Gunwane

SSD ne yaw hakikaten ne farkı vardır..Biraz fransız kaldımda bu konuya..

TomsHardware'in yaptığı testlerde saniye 68 Mb okuma ve 50 Mb yazma hızı ile normal teknolojili disklere kafa tutmuştu. Üstelik SSD teknolojisinin 0.1 ms'lik erişim süresinide sağlayarak. (normal disklerde 15 ms civarındadır).
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Karizmatör 12 yıl
Bunun yanısıra birşey soracağım.

Bu Alienware in kasaları ayrı satılıyor mu? Ayrıdan kastım sadece kasa.



Bunun yanı sıra SSD nin açılımı neydi?



Teşekkürler..
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endülüs_faruki 12 yıl

Orjinalden alıntı: fatih_t

Bunun yanısıra birşey soracağım.

Bu Alienware in kasaları ayrı satılıyor mu? Ayrıdan kastım sadece kasa.



Bunun yanı sıra SSD nin açılımı neydi?



Teşekkürler..

SSD yani Solid State Disk teknolojisi
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