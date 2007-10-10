Alienware 64GB SSD disk kullanmaya başlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bir süre önce Dell tarafından satın alınan yüksek performanslı PC ve profesyonel sistem üreticisi Alienware, hazırladığı yüksek performanslı bilgisayalarda 64GB SSD disk kullanımına başlıyor. Katı halli yani flash tabanlı SSD diskler özellikle düşük güç tüketimleri, sessiz çalışmaları ve erişim süreleri ile dikkat çekerken gelişimlerini de hızlı bir şekilde sürdüyorlar. Tabi şu an için fiyat dezavantajı olsa bile 2009 yılına kadar tüm bilgisayarların yaklaşık %25'inde SSD disk kullanılabileceğine yönelik öngörüler de yapılmıyor değil. Alienware'in hazırladığı AMD tabanlı Aurora ALX ve Intel tabanlı Area-51 ALX modellerinde 64GB SSD kullanımına geçiliyor. Üstelik kullanıcılara RAID 0 (2x 64GB SSD) imkanı da firma tarafından sunulmakta. Firmanın pazarlama sorumlularından Marc Diana yaptığı açıklamada Alienware2in 2008 yılı içerisinde pek çok modl için SSD alternatifi sunacağını da açıkladı.
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TomsHardware'in yaptığı testlerde saniye 68 Mb okuma ve 50 Mb yazma hızı ile normal teknolojili disklere kafa tutmuştu. Üstelik SSD teknolojisinin 0.1 ms'lik erişim süresinide sağlayarak. (normal disklerde 15 ms civarındadır).
Bu Alienware in kasaları ayrı satılıyor mu? Ayrıdan kastım sadece kasa.
Bunun yanı sıra SSD nin açılımı neydi?
Teşekkürler..
SSD yani Solid State Disk teknolojisi