Samsung açıkladı: SATA SSD pazarından çıkmıyor

Planda yok ancak tedarik sorunları sürecek
Samsung, tüketici SATA SSD pazarından çekileceği yönündeki iddialara net bir yanıt verdi. Şirket bu konuda, "Samsung SATA veya diğer SSD'lerin piyasadan kaldırılacağına dair söylenti asılsızdır." açıklamasında bulundu.
Samsung'un üretimi sonlandırmaması önemli bir güven unsuru olsa da sektörün rahatladığını söylemek zor. DRAM ve NAND üretimi üzerindeki baskının temel nedeni, veri merkezleri ve yapay zekâ şirketlerinden gelen agresif talep. Özellikle kurumsal ve AI hızlandırıcı altyapılarının bellek tüketimi, geleneksel PC ve tüketici donanımı pazarını ikinci plana itmiş durumda.
Dolayısıyla Samsung gibi büyük üreticiler pazarda kalmaya devam etse bile, toplam üretim kapasitesinin önemli bir bölümünün AI tarafına yönelmesi PC ekosistemi için kaçınılmaz sonuçlar doğuruyor. Uzmanlara göre sorun, tek bir markanın pazardan çıkması değil; bellek ve depolama kaynaklarının öncelik sıralamasının değişmesi. Bu nedenle SSD fiyatlarında kısa vadede bir rahatlama beklemek gerçekçi görünmüyor.