    Samsung açıkladı: SATA SSD pazarından çıkmıyor

    Samsung'un SATA SSD pazarından çıkacağı iddiaları kısa sürede panik yaratmıştı. Şirketten gelen resmi açıklama, bu söylentileri yalanladı ancak tedarik riskleri artıyor.

    Samsung açıkladı: SATA SSD pazarından çıkmıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir süre önce SATA SSD üretimini durdurarak kaynaklarını yapay zekâ odaklı NAND çözümlerine kaydıracağı paylaşılmıştı. Öyle ki bu söylentiler, Micron'un Crucial markalı tüketici SSD pazarından çıkmasının ardından daha da güç kazandı. Son olarak Samsung cephesinden gelen yeni açıklama, söz konusu iddiaları yalanladı. Şirket,  SATA ya da diğer tüketici SSD ürünlerine devam edecek.

    Planda yok ancak tedarik sorunları sürecek

    Samsung, tüketici SATA SSD pazarından çekileceği yönündeki iddialara net bir yanıt verdi. Şirket bu konuda, "Samsung SATA veya diğer SSD'lerin piyasadan kaldırılacağına dair söylenti asılsızdır." açıklamasında bulundu.

    Samsung'un üretimi sonlandırmaması önemli bir güven unsuru olsa da sektörün rahatladığını söylemek zor. DRAM ve NAND üretimi üzerindeki baskının temel nedeni, veri merkezleri ve yapay zekâ şirketlerinden gelen agresif talep. Özellikle kurumsal ve AI hızlandırıcı altyapılarının bellek tüketimi, geleneksel PC ve tüketici donanımı pazarını ikinci plana itmiş durumda. 

    Dolayısıyla Samsung gibi büyük üreticiler pazarda kalmaya devam etse bile, toplam üretim kapasitesinin önemli bir bölümünün AI tarafına yönelmesi PC ekosistemi için kaçınılmaz sonuçlar doğuruyor. Uzmanlara göre sorun, tek bir markanın pazardan çıkması değil; bellek ve depolama kaynaklarının öncelik sıralamasının değişmesi. Bu nedenle SSD fiyatlarında kısa vadede bir rahatlama beklemek gerçekçi görünmüyor.

