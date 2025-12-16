Giriş
    DRAM krizi bu kez HDD'leri vurdu: Fiyat artışları kapıda

    Veri merkezi yatırımları yalnızca bellek tarafını değil, depolama pazarını da baskı altına alıyor. HDD fiyatları son yılların en hızlı artışını yaşarken, arz-talep dengesi bozuldu.

    DRAM krizi bu kez HDD'leri vurdu: Fiyat artışları kapıda Tam Boyutta Gör
    DRAM tarafında yaşanan tedarik krizi bu kez HDD (hard disk) pazarına da yansımaya başladı. Özellikle veri merkezlerine yönelik talebin hızlanmasıyla birlikte HDD fiyatları sekiz çeyrektir görülmeyen bir oranda yükseldi. Tedarik zincirleri üzerindeki baskı ise giderek daha belirgin hale geliyor. 

    Arz-talep dengesi bozuldu

    Nikkei tarafından paylaşılan bilgilere göre, sözleşmeli HDD fiyatları çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi. Bu oran, son iki yılın en yüksek seviyesi. Artışın merkezinde ise küresel ölçekte hız kazanan büyük ölçekli veri merkezi kurulumları yer alıyor. Özellikle ABD merkezli tesislerde HDD talebinin belirgin biçimde arttığı gündemde.

    Tahmin edebileceğiniz gibi, yapay zekâ altyapılarının büyümesi, depolama ihtiyacını da agresif biçimde yukarı çekiyor. Büyük dil modellerinin eğitimi ve çıkarım süreçleri, exabyte seviyesinde veri üretimini beraberinde getiriyor. Web verileri, yedekler, işlenmiş veri setleri ve çıkarım kayıtları gibi içerikler için hâlâ en maliyet etkin çözüm olarak HDD'ler tercih ediliyor. Bu da, tıpkı HBM ve sunucu DRAM'lerinde olduğu gibi, kapasite sınırlarını zorluyor.

    DigiTimes ve TrendForce ise, üreticilerin tam kapasiteyle çalışmasına rağmen arzın geride kaldığını belirtiyor. Yapay zekâ, bulut bilişim ve veri yoğun iş yükleri büyüdükçe bu farkın kapanması zorlaşıyor. Keza artan çıkarım ihtiyacıyla birlikte veri merkezlerinde HDD kullanımının genişlemesi, üreticiler için yapay zekâ odaklı müşterileri daha cazip hâle getiriyor.

    Uzun süredir düşük maliyetli depolama çözümü olarak konumlanan HDD'ler için bu algı değişmek üzere. Transcend ve Phison gibi firmaların olası arz sıkışıklıklarına dair piyasayı uyarması da bu dönüşümün erken sinyalleri arasında diyebiliriz. Mevcut eğilim korunursa, depolama tarafında da fiyat baskısının kalıcı hâle gelmesi sürpriz olmayacak.

