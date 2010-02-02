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Alienware M11x ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,3b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware M11x ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı
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Takip ettiği tasarım anlayışıyla her yeni modeli dünya çapında ses getiren Alienware, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı M11x isimli dünyanın en hızlı netbook modelini ön-siparişe sundu. Detaylı özellikleri de açıklanan yeni netbook, sahip olduğu teknik donanımla rekabete yeni bir boyut getirecek gibi görünüyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekranla gelen sistem, tercihe bağla olarak 1.3GHz'de çalışan Pentium SU4100 veya yine 1.3GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 ile donatılabilecek. 8GB'a kadar bellek desteği sunan M11x, depolama sürücüsü olaraksa 500GB'a kadar HDD veya 256GB SSD seçenekleriyle alınabilecek.

Kendi sınıfındaki en güçlü çözümlerden biri olarak Alienware M11x, ekran kartı olarak 1GB bellekli GeForce GT 335M ile geliyor ve ekran çözünürlüğü kapsamında güncel pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatabime garantisi sunuyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre kamera, Bluetooth 2.1, GPS ve harici optik sürücü gibi özelliklere de yer verilen sisteme, işletim sistemi olaraksa Windows 7 (Home Premium, Professional veya Ultimate) eşlik ediyor.

Resmi satışına 1 Mart'ta başlanacak olan Alienware M11x, 799$'dan başlayan fiyatlarla ön-siparişe girmiş durumda.


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DH Misafiri 6 yıl
Dell Alienware Turkiyede kesinlikle tercih edilmemesi gereken bir urun. Urun cok fazla satilan bir urun olmadigindan herhangi bir ariza durumu soz konusu oldugunda evinize gelen personel rastgele mudahalede bulunuyor. Bizim bilgisayarimizda basit bir sorun yuzunden 10 kez parca degisikligi + 14 kez teshis amacli acilma islemi yapildi. Bilgisayarimiz halen calisir durumd degil. Performans icin tercih ettiginiz bu urunu ne yazik ki garantiniz olsa bile ancak bozulana kadar kullanabilirsiniz bilginize.
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DH Misafiri 9 yıl
Alienware bilgisayarları Radius getiriyormuş ;
dellbilgisayar.com/...
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ha1684 9 yıl
arkadaşlar adres teslim 1280$ DHL kargo şirketı ile adres teslim bunun bana gelecek fiyatı.ürün elime ulaştıgında detayları için ilgilenen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırım.bu arada alienware alt yapı çalısmaları ve eğitimleri cok hızlı ılerlıyor türkiyede bu yaza kadar tüm alt yapı servis ağı oluşturulmuş olucak saygılar
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Wassermann 9 yıl
notebookcheck ürünü incelemiş. COD: MW2 oyunundaki değerler şu şekilde;



Modern Warfare 2



Infinity Ward's atmospheric shooter can also be adjusted for weaker system with help from various setting options. This setup isn't at all necessary for the M11x because the subnotebook also copes well in more demanding settings. Thus, a pleasantly smooth 38.6 fps are reached in medium details, a resolution of 1024x768 and 2x antialiasing. The performance decreases slightly to 34.7 fps in the native resolution of 1366x768, high details and 4x AA. The ATI Mobility Radeon HD 4650, favored by manufacturers, is just as fast with the latter settings.



Aletin gerçek çözünürlüğü olan 1366&768'de, tüm ayarlar yüksekte, 4xAA ile 34,7 ortalama FPS alınmış. Daha önce bazı şüpheleri olan arkadaşlar bu incelemeyi referans alabilir.



notebookcheck.net/...



Ayrıca Dell ve Alienware bile şu ürüne netbook demezken, inatla DH ve buradaki kullanıcılar netbook diyor ya, hala şaşıyorum. Notebookcheck bile Subnotebook diye geçmiş, netbook demek net'e girmek için yapılmış ufak boyutlardaki notebook demek. Bu makine düpedüz bir çok masaüstü'nden daha iyi performans sunuyor!
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mccknightt 9 yıl
herşeyi iyi güzelde, 11' olunca oyundan ne zevk alıcan nintendo oynarmış gibi, ondan net book diyo olabilirler, her ne kadar firma über ohannnas burger olsada 11' de oyun rezalet olur gibime geliyor. 400 dolar daha verip 15' M15X alınması daha mantıklı gibime geliyor. kişisel tercih tabi
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MustaTheGamer 9 yıl
Türkiye'de satışını yapan bir yer var mı? Nereden edinebiliriz?
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JasoNBuraK 9 yıl
Sanmıyorum hocam türkiye'de satılacağını , belki BestBuy getirir ama çok daha pahalıya satar. Yurtdışından getirtme imkanınız varsa değerlendirin derim..
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St Batuhan 9 yıl
Seneye öss ye girim ardından ferrari'mi satıp bunu alırım :P [daha acer ferrari one ı almadım ama 20 sinde dogum günüm ve o gün kısmet olursa alıcam ^^]
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lvlono 9 yıl
Sunduğu intel ULV işlemciler arasında hiç fark yok neredeyse.biri 2MB cache öteki de 3 MB cacheli.Türkiye'ye gelse de Acer ferrari one 200 almaktan vazgeçsem:)
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Momo-Oz 9 yıl
sırf loosu için alırım şu leptopu yaa :D
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Mertcan. 9 yıl
Oyun için notebook almak yerine kesinlikle alınabilir bir netbook , çok üst seviye ve fiyatı da gayet iyi.
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talh4wk 9 yıl
alien warenin tipik renkleri işte kırmızı-siyah :)
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aslanemre58 9 yıl
M17X'in minyatür hali

İmkân olsa GTX280M SLI koyardı ama kasa küçük işte
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