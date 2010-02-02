Alienware M11x ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı

Takip ettiği tasarım anlayışıyla her yeni modeli dünya çapında ses getiren Alienware, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı M11x isimli dünyanın en hızlı netbook modelini ön-siparişe sundu. Detaylı özellikleri de açıklanan yeni netbook, sahip olduğu teknik donanımla rekabete yeni bir boyut getirecek gibi görünüyor.
1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekranla gelen sistem, tercihe bağla olarak 1.3GHz'de çalışan Pentium SU4100 veya yine 1.3GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 ile donatılabilecek. 8GB'a kadar bellek desteği sunan M11x, depolama sürücüsü olaraksa 500GB'a kadar HDD veya 256GB SSD seçenekleriyle alınabilecek.
Kendi sınıfındaki en güçlü çözümlerden biri olarak Alienware M11x, ekran kartı olarak 1GB bellekli GeForce GT 335M ile geliyor ve ekran çözünürlüğü kapsamında güncel pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatabime garantisi sunuyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre kamera, Bluetooth 2.1, GPS ve harici optik sürücü gibi özelliklere de yer verilen sisteme, işletim sistemi olaraksa Windows 7 (Home Premium, Professional veya Ultimate) eşlik ediyor.
Resmi satışına 1 Mart'ta başlanacak olan Alienware M11x, 799$'dan başlayan fiyatlarla ön-siparişe girmiş durumda.
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dellbilgisayar.com/...
Modern Warfare 2
Infinity Ward's atmospheric shooter can also be adjusted for weaker system with help from various setting options. This setup isn't at all necessary for the M11x because the subnotebook also copes well in more demanding settings. Thus, a pleasantly smooth 38.6 fps are reached in medium details, a resolution of 1024x768 and 2x antialiasing. The performance decreases slightly to 34.7 fps in the native resolution of 1366x768, high details and 4x AA. The ATI Mobility Radeon HD 4650, favored by manufacturers, is just as fast with the latter settings.
Aletin gerçek çözünürlüğü olan 1366&768'de, tüm ayarlar yüksekte, 4xAA ile 34,7 ortalama FPS alınmış. Daha önce bazı şüpheleri olan arkadaşlar bu incelemeyi referans alabilir.
notebookcheck.net/...
Ayrıca Dell ve Alienware bile şu ürüne netbook demezken, inatla DH ve buradaki kullanıcılar netbook diyor ya, hala şaşıyorum. Notebookcheck bile Subnotebook diye geçmiş, netbook demek net'e girmek için yapılmış ufak boyutlardaki notebook demek. Bu makine düpedüz bir çok masaüstü'nden daha iyi performans sunuyor!
İmkân olsa GTX280M SLI koyardı ama kasa küçük işte