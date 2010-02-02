Alienware M11x ön-sipariş listelerinde görünmeye başladı

Tam Boyutta Gör

Takip ettiği tasarım anlayışıyla her yeni modeli dünya çapında ses getiren Alienware, Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıttığı M11x isimli dünyanın en hızlı netbook modelini ön-siparişe sundu. Detaylı özellikleri de açıklanan yeni netbook, sahip olduğu teknik donanımla rekabete yeni bir boyut getirecek gibi görünüyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç ekranla gelen sistem, tercihe bağla olarak 1.3GHz'de çalışan Pentium SU4100 veya yine 1.3GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core 2 Duo SU7300 ile donatılabilecek. 8GB'a kadar bellek desteği sunan M11x, depolama sürücüsü olaraksa 500GB'a kadar HDD veya 256GB SSD seçenekleriyle alınabilecek.

Kendi sınıfındaki en güçlü çözümlerden biri olarak Alienware M11x, ekran kartı olarak 1GB bellekli GeForce GT 335M ile geliyor ve ekran çözünürlüğü kapsamında güncel pek çok oyunu akıcı bir şekilde oynatabime garantisi sunuyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre kamera, Bluetooth 2.1, GPS ve harici optik sürücü gibi özelliklere de yer verilen sisteme, işletim sistemi olaraksa Windows 7 (Home Premium, Professional veya Ultimate) eşlik ediyor.

Resmi satışına 1 Mart'ta başlanacak olan Alienware M11x, 799$'dan başlayan fiyatlarla ön-siparişe girmiş durumda.