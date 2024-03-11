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    Anlık Bildirim

    Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

    Tesla'nın Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasını ormanlık alanda genişletme planı protesto edildi. Göstericiler, genişletme planının ormanlık alanı yok edeceğini söyledi.
    Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasını ormanlık alanda genişletme planı protesto edildi. Şirketin Avrupa'daki ilk fabrikası "Giga Berlin" yakınlarındaki Fangschleuse Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce kişi, sloganlar atarak fabrikanın etrafındaki ormanlık alanda yürüdü.

    "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yüzlerce protestocu, Tesla'nın fabrikayı genişletme planının, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edeceğini söyleyerek, "Daha az araba, yaşamak için daha fazla alan" ve "Su bir insan hakkıdır" yazılı pankartlar taşıyarak protesto etti.

    Protestocular, politikacılardan vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı oylarına saygı göstererek, oylama sonuçlarını uygulamalarını talep etti. "Tesla'yı Durdurun" girişimi üyeleri, ormanın ve suyun artık Tesla'ya satılmayacağından emin olana kadar bölgede kalacaklarını belirtti. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını da istedi.

    Tesla’ya destek gösterisi de düzenlendi

    Öte yandan, Tesla'yı bölgelerinde bir ekonomik fırsat olarak gören bazı Grünheide sakinleri de ABD'li elektrikli otomobil üreticisiyle dayanışmalarını ifade etmeye yönelik bir destek gösterisi düzenlendi. Polise göre, yaklaşık 200 kişi Tesla'ya destek gösterisine katıldı.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

    Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

    Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

    İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

    Fabrikada elektrik kesintisi nedeniyle üretim durdurulmuştu

    Bu arada, 5 Mart’ta Gosen-Neu Zittau'da şüpheli bir kundaklama saldırısının ardından yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden olmuştu. Tesla, elektrik kesintisinden dolayı fabrikasında üretimi 17 Mart'a kadar durdurmak zorunda kalmıştı. Elektrik kesintisi Tesla'nın üretim kaybına yol açarken, şirkete yüz milyonlarca euroluk zarar verdiği tahmin ediliyor.

    Aşırı solcu "Vulkan Grubu" Tesla'ya yönelik söz konusu kundaklama saldırısından sorumlu olduğunu açıklamıştı. Alman sanayiciler, saldırının ardından Almanya'da kritik altyapının daha iyi korunması çağrısında bulunmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kollarım çok ince balıktan sonra dondurma yenir mi lol seriye bağlamak nedir nil balığı mestinon kullananlar yorumları

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