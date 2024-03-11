Almanya'da Tesla fabrikasının genişleme planı protesto edildi

- Tesla’ya destek gösterisi de düzenlendi
- Fabrikada elektrik kesintisi nedeniyle üretim durdurulmuştu
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"Tesla'yı Durdurun" girişiminden yüzlerce protestocu, Tesla'nın fabrikayı genişletme planının, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edeceğini söyleyerek, "Daha az araba, yaşamak için daha fazla alan" ve "Su bir insan hakkıdır" yazılı pankartlar taşıyarak protesto etti.
Protestocular, politikacılardan vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı oylarına saygı göstererek, oylama sonuçlarını uygulamalarını talep etti. "Tesla'yı Durdurun" girişimi üyeleri, ormanın ve suyun artık Tesla'ya satılmayacağından emin olana kadar bölgede kalacaklarını belirtti. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını da istedi.
Tesla’ya destek gösterisi de düzenlendi
Öte yandan, Tesla'yı bölgelerinde bir ekonomik fırsat olarak gören bazı Grünheide sakinleri de ABD'li elektrikli otomobil üreticisiyle dayanışmalarını ifade etmeye yönelik bir destek gösterisi düzenlendi. Polise göre, yaklaşık 200 kişi Tesla'ya destek gösterisine katıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.
Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor. Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.
Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.
İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
Fabrikada elektrik kesintisi nedeniyle üretim durdurulmuştu
Bu arada, 5 Mart’ta Gosen-Neu Zittau'da şüpheli bir kundaklama saldırısının ardından yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden olmuştu. Tesla, elektrik kesintisinden dolayı fabrikasında üretimi 17 Mart'a kadar durdurmak zorunda kalmıştı. Elektrik kesintisi Tesla'nın üretim kaybına yol açarken, şirkete yüz milyonlarca euroluk zarar verdiği tahmin ediliyor.
Aşırı solcu "Vulkan Grubu" Tesla'ya yönelik söz konusu kundaklama saldırısından sorumlu olduğunu açıklamıştı. Alman sanayiciler, saldırının ardından Almanya'da kritik altyapının daha iyi korunması çağrısında bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.