Opel Frontera, elektrikli ve hibrit seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuldu

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Bir yıl önce global lansmanı İstanbul'da gerçekleştirilen yeni Opel Frontera artık Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Crossland'in yerini alacak olan yeni Opel Frontera'nın elektrikli versiyonu 1.345.000 TL'den, hibrit versiyonu ise 1.680.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.

Opel Frontera fiyat listesi💸(Mayıs 2025) Versiyon Fiyat Frontera Elektrik - GS 1.345.000 TL Frontera Hybrid - Edition 1.680.000 TL Frontera Hybrid - GS 1.780.000 TL

Yeni Opel Frontera, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Frontera'nın elektrikli versiyonu sadece GS donanım seviyesiyle satılacak. Söz konusu modelde 83 kW (113 hp) elektrik motoru ve 44 kWsa net kapasiteye sahip LFP batarya bulunuyor. Bu kombinasyon, Frontera'nın WLTP'ye göre karma kullanımda 305 kilometreye kadar menzil sunmasını sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlayan elektrikli Frontera'nın son hızı 140 km/s ile sınırlı.

Yeni Frontera, DC şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20'sinden yüzde 80'ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak tek fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazıyla sunuluyor. Frontera'da yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi de bulunuyor.

Yeni Opel Frontera Hybrid ise 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) güce sahip turboşarjlı benzinli motorla sunuluyor. Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem 230 Nm maksimum torka sahip. 0'dan 100 km/s hıza 9 saniyede ulaşan Frontera Hybrid'in azami hızı ise 190 km/s.

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Yeni Opel Frontera 4.380 mm uzunluğu, 1.795 mm genişliği ve 1.627 mm yüksekliği ile bol miktarda esnek bir yaşam ve yükleme alanı sunuyor. Böylece kalabalık yolculuklar için de ideal bir araç olmayı başarıyor. Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor.

Edition donanım seviyesinde 16 inç çelik jantlar, 10 inç multimedya ekranı, 10 inç gösterge ekranı, kablosuz Apple Carplay ve Android Auto, gövde rengi tavan, manuel klima, yağmur sensörü, kablosuz şarj ünitesi, Eco LED farlar, otomatik uzun far asistanı, halojen stoplar, arka park sensörü, 130 derece geri görüş kamerası, şerit takip yardımı, aktif güvenlik freni, sürücü dikkat uyarısı ve çarpışma riski uyarısı gibi özellikler bulunuyor.

GS donanımı ise bunlara ek olarak siyah tavan, 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, karartılmış arka camlar, Intelli Seat koltuklar, otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası, vegan deri direksiyon simidi, LED stoplar, ön park sensörleri, hız kontrolü ve kör nokta uyarı sistemi gibi standart donanımlar sunuyor.

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Opel Frontera Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri