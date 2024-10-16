Tesla, Almanya’daki fabrikasını büyütüyor: Türkiye’ye yeni Tesla’lar gelebilir

Tesla, ilk onayı aldı
Onayın kapsamında, yeni depolama alanları, batarya hücresi test laboratuvarı ve lojistik bölgeleri gibi altyapının inşası bulunuyor. Tüm bu çalışmalar, Tesla’nın halihazırda sahip olduğu arazi üzerinde gerçekleşecek.
Tesla'nın Almanya’daki Gigafactory Berlin fabrikası, 2022’den beri faaliyette olup, yıllık 500.000 araç üretim kapasitesine sahip. Ancak şirket, bu kapasiteyi 1 milyona çıkararak Almanya’daki en büyük otomobil üretim merkezi olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaştığında, Volkswagen'in Wolfsburg’daki merkezini de geride bırakmış olacak. Tesla’nın aldığı onay bu hedef doğrultusundaki ilk adım konumunda.
Ancak Tesla’nın genişleme planları, yerel halktan ve çevrecilerden ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Fabrikanın yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç evlerde yaşayan aktivistler, altı ayı aşkın bir süredir genişleme planlarına karşı çıkıyor.
Yeni Tesla'lar gelebilir
Tesla, Gigafactory Berlin fabrikasında kapasiteyi 1 milyon araca çıkardığında tesiste yeni araçların üretime girmesi bekleniyor. Halihazırda bu tesiste sadece Model Y aracı üretiliyor. Bilindiği üzere Türkiye’de satılan Model Y de Berlin’deki bu fabrikadan geliyor. Tesla, genişleme kapsamında burada Model 3 ve diğer araçlarının üretimine başlayabilir. Bu olduğunda Türkiye’deki model sayısının da artacağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.