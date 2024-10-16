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    Anlık Bildirim

    Tesla, Almanya’daki fabrikasını büyütüyor: Türkiye’ye yeni Tesla’lar gelebilir

    Tesla, Gigafactory Berlin'i genişletme planlarının ilk aşaması için gerekli onayı aldı. Süreç sonunda tesisin üretim kapasitesini iki katına çıkması bekleniyor.
    Tesla’nın Almanya fabrikası büyüyor: Yeni Tesla’lar gelebilir Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya’nın Berlin yakınlarındaki fabrikasını genişletme planında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirket, kapasitesini iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda ilk adımı atmak için yerel çevre bakanlığından onay aldı. Bu onay, Tesla’nın mevcut fabrikasına büyük bir ek bina inşa etmesine izin veriyor.

    Tesla, ilk onayı aldı

    Onayın kapsamında, yeni depolama alanları, batarya hücresi test laboratuvarı ve lojistik bölgeleri gibi altyapının inşası bulunuyor. Tüm bu çalışmalar, Tesla’nın halihazırda sahip olduğu arazi üzerinde gerçekleşecek.

    Tesla'nın Almanya’daki Gigafactory Berlin fabrikası, 2022’den beri faaliyette olup, yıllık 500.000 araç üretim kapasitesine sahip. Ancak şirket, bu kapasiteyi 1 milyona çıkararak Almanya’daki en büyük otomobil üretim merkezi olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaştığında, Volkswagen'in Wolfsburg’daki merkezini de geride bırakmış olacak. Tesla’nın aldığı onay bu hedef doğrultusundaki ilk adım konumunda.

    Ancak Tesla’nın genişleme planları, yerel halktan ve çevrecilerden ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Fabrikanın yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç evlerde yaşayan aktivistler, altı ayı aşkın bir süredir genişleme planlarına karşı çıkıyor.

    Tesla’nın Almanya fabrikası büyüyor: Yeni Tesla’lar gelebilir Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın bu genişleme planıyla ilgili başvurusu Temmuz 2023’te yapılmıştı ve şirket, ilk aşamanın 2024’ün ilk yarısında devreye girmesini planlıyor. Ancak fabrikanın yöneticisi Andre Thierig, Ağustos ayında Alman medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’da zayıflayan elektrikli araç talebinin yeniden artış göstermesini beklediklerini ve bu nedenle yatırım kararlarını bu duruma göre şekillendirdiklerini belirtmişti: “Pazarın bunu istediğine dair sinyaller netleşmeden fabrikanın genişletilmesi için milyarlarca dolar harcamayacağız. Pazarın yeniden canlanacağına kesinlikle inanıyoruz. Asıl soru bunun ne kadar hızlı ve ne zaman olacağı."

    Yeni Tesla'lar gelebilir

    Tesla, Gigafactory Berlin fabrikasında kapasiteyi 1 milyon araca çıkardığında tesiste yeni araçların üretime girmesi bekleniyor. Halihazırda bu tesiste sadece Model Y aracı üretiliyor. Bilindiği üzere Türkiye’de satılan Model Y de Berlin’deki bu fabrikadan geliyor. Tesla, genişleme kapsamında burada Model 3 ve diğer araçlarının üretimine başlayabilir. Bu olduğunda Türkiye’deki model sayısının da artacağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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