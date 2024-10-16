Tesla, Almanya’daki fabrikasını büyütüyor: Türkiye’ye yeni Tesla’lar gelebilir

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya’nın Berlin yakınlarındaki fabrikasını genişletme planında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirket, kapasitesini iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda ilk adımı atmak için yerel çevre bakanlığından onay aldı. Bu onay, Tesla’nın mevcut fabrikasına büyük bir ek bina inşa etmesine izin veriyor.

Tesla, ilk onayı aldı

Onayın kapsamında, yeni depolama alanları, batarya hücresi test laboratuvarı ve lojistik bölgeleri gibi altyapının inşası bulunuyor. Tüm bu çalışmalar, Tesla’nın halihazırda sahip olduğu arazi üzerinde gerçekleşecek.

Tesla'nın Almanya’daki Gigafactory Berlin fabrikası, 2022’den beri faaliyette olup, yıllık 500.000 araç üretim kapasitesine sahip. Ancak şirket, bu kapasiteyi 1 milyona çıkararak Almanya’daki en büyük otomobil üretim merkezi olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaştığında, Volkswagen'in Wolfsburg’daki merkezini de geride bırakmış olacak. Tesla’nın aldığı onay bu hedef doğrultusundaki ilk adım konumunda.

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Ancak Tesla’nın genişleme planları, yerel halktan ve çevrecilerden ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Fabrikanın yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç evlerde yaşayan aktivistler, altı ayı aşkın bir süredir genişleme planlarına karşı çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın bu genişleme planıyla ilgili başvurusu Temmuz 2023’te yapılmıştı ve şirket, ilk aşamanın 2024’ün ilk yarısında devreye girmesini planlıyor. Ancak fabrikanın yöneticisi Andre Thierig, Ağustos ayında Alman medyasına yaptığı açıklamada, Avrupa’da zayıflayan elektrikli araç talebinin yeniden artış göstermesini beklediklerini ve bu nedenle yatırım kararlarını bu duruma göre şekillendirdiklerini belirtmişti: “Pazarın bunu istediğine dair sinyaller netleşmeden fabrikanın genişletilmesi için milyarlarca dolar harcamayacağız. Pazarın yeniden canlanacağına kesinlikle inanıyoruz. Asıl soru bunun ne kadar hızlı ve ne zaman olacağı."

Yeni Tesla'lar gelebilir

Tesla, Gigafactory Berlin fabrikasında kapasiteyi 1 milyon araca çıkardığında tesiste yeni araçların üretime girmesi bekleniyor. Halihazırda bu tesiste sadece Model Y aracı üretiliyor. Bilindiği üzere Türkiye’de satılan Model Y de Berlin’deki bu fabrikadan geliyor. Tesla, genişleme kapsamında burada Model 3 ve diğer araçlarının üretimine başlayabilir. Bu olduğunda Türkiye’deki model sayısının da artacağı düşünülüyor.

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