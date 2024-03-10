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    Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığı alev makinesi ve keskin nişancı tüfeği ile test edildi

    Akıllı telefonlara türlü işkenceler uygulayan Zack Nelson, son videosunda Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığını test etti. Ünlü YouTuber aracı alev makinesi, tabanca ve keskin nişancı tüfeği ile sınadı.

    Cybertruck'ın dayanıklılığı alev makinesi ve tüfekle test edildi Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonlara uyguladığı acımasız işkence testleri ile tanıdığımız Zack Nelson çıtayı daha da yükseltti. Ünlü YouTuber bu sefer Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığını test etti. Elon Musk'ın elektrikli pick-up'ını alev makinesi ve çeşitli ateşli silahlarla gerçek bir imtihana soktu.

    Zack'in yaptığı ilk şey Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company'nin alev makinesi kullanmak oldu. Beklendiği gibi, aracın paslanmaz çelik gövdesine hiçbir şekilde zarar vermedi. Bunun ardından YouTuber, 9 mm'lik Glock 19 tabancasını eline aldı. Mermiler gövdede belirgin bir iz bıraksa da delip geçmedi.

    Keskin nişancı tüfeği ile hedef aldı

    22 kalibrelik mermiler de Cybertruck'ın kapısını delmeyi başaramadı. 17 kalibrelik mermiler çelik paneli delebildi, ancak kapının içinde kaldı. Zack tüm bu denemelerin ardından AR-15 yarı otomatik tüfekle yaptığı atışla kapıyı delmeyi başardı. Son olarak sırada 50 kalibre mühimmatlı bir keskin nişancı tüfeği vardı.

    Tahmin edilebileceği gibi keskin nişancı tüfeği hem kapıyı deldi hem de içerideki bazı kablolara zarar verdi. Ancak bu durum aracın çalışmasını etkilemedi. Videonun sponsoru olan Ridge firmasının Zack Nelson'un yürüme engelli eşi için kurduğu tekerlekli sandalye şirketine yüklü bir bağış yaptığını belirtelim. Zack'in kanalında çeşitli icatların yardımıyla eşinin hayatını daha konforlu hale getirmeye çalıştığı birçok video var. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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