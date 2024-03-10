Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığı alev makinesi ve keskin nişancı tüfeği ile test edildi

Akıllı telefonlara uyguladığı acımasız işkence testleri ile tanıdığımız Zack Nelson çıtayı daha da yükseltti. Ünlü YouTuber bu sefer Tesla Cybertruck'ın dayanıklılığını test etti. Elon Musk'ın elektrikli pick-up'ını alev makinesi ve çeşitli ateşli silahlarla gerçek bir imtihana soktu.
Zack'in yaptığı ilk şey Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company'nin alev makinesi kullanmak oldu. Beklendiği gibi, aracın paslanmaz çelik gövdesine hiçbir şekilde zarar vermedi. Bunun ardından YouTuber, 9 mm'lik Glock 19 tabancasını eline aldı. Mermiler gövdede belirgin bir iz bıraksa da delip geçmedi.
Keskin nişancı tüfeği ile hedef aldı
22 kalibrelik mermiler de Cybertruck'ın kapısını delmeyi başaramadı. 17 kalibrelik mermiler çelik paneli delebildi, ancak kapının içinde kaldı. Zack tüm bu denemelerin ardından AR-15 yarı otomatik tüfekle yaptığı atışla kapıyı delmeyi başardı. Son olarak sırada 50 kalibre mühimmatlı bir keskin nişancı tüfeği vardı.
Tahmin edilebileceği gibi keskin nişancı tüfeği hem kapıyı deldi hem de içerideki bazı kablolara zarar verdi. Ancak bu durum aracın çalışmasını etkilemedi. Videonun sponsoru olan Ridge firmasının Zack Nelson'un yürüme engelli eşi için kurduğu tekerlekli sandalye şirketine yüklü bir bağış yaptığını belirtelim. Zack'in kanalında çeşitli icatların yardımıyla eşinin hayatını daha konforlu hale getirmeye çalıştığı birçok video var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.