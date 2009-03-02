AMD, 32nm üretim teknolojisine 2010'da geçecek

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Yarıiletken endüstrisinin lider isimleri arasındaki "üretim teknolojileri" rekabeti kızışıyor. 45nm üretim teknolojisine rakibi AMD'den yakkaşık bir yıl kadar önce geçen Intel, geçtiğimiz günlerde 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerine yönelik erken-örnek işlemcileri göstermiş hatta işlemcileri farklı işletim sistemleri üzerinde test etmişti. Yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacağını açıklayan Intel'den sonra gözler AMD'ye çevrilmiş, masaüstü sistemler için 45nm üretim teknolojidiyle hazırladığı ilk işlemcilerini kısa bir süre önce anons eden firmanın 32nm üretim teknolojisine hangi tarihte geçiş yapmayı planladığı ise merak konusu olmuştu.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamalar firmanın tepe yöneticisi (CEO) Dirk Meyer'den geldi. Bay Meyer verdiği yeni bir röportajında, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinin satışına gelecek yıl başlayacaklarını açıkladı. Daha küçük, daha az güç tüketen ve daha yüksek performans sunabilen 32nm işlemcilerinin hacimli satışına önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlayacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre, firma önümüzdeki yılın ortalarına doğru yeni üretim teknolojisine geçiş yapmayı, gelecek yılın son çeyreğinde ise 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinin hacimli satışına başlamayı hedefliyor.

Dirk Meyer tarafından verilen röportajda 2010 yılının son çeyreği için telaffuz edilen 32nm AMD işlemciler, eğer herşey yolunda giderse, Intel'in aynı üretim teknolojisiyle hazırlayacağı işlemcilerden yaklaşık bir yıl sonra pazara sunulacak gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisine geçiş konusunda rakibi Intel'in gerisinde kalacak gibi görünen AMD'nin bu durumu lehine çevirebilecek girişimlerde bulunup bulunmayacağını ise zaman gösterecek.