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AMD, 32nm üretim teknolojisine 2010'da geçecek

10 yıl
10,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 32nm üretim teknolojisine 2010'da geçecek
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Yarıiletken endüstrisinin lider isimleri arasındaki "üretim teknolojileri" rekabeti kızışıyor. 45nm üretim teknolojisine rakibi AMD'den yakkaşık bir yıl kadar önce geçen Intel, geçtiğimiz günlerde 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni işlemcilerine yönelik erken-örnek işlemcileri göstermiş hatta işlemcileri farklı işletim sistemleri üzerinde test etmişti. Yılın son çeyreğinde 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacağını açıklayan Intel'den sonra gözler AMD'ye çevrilmiş, masaüstü sistemler için 45nm üretim teknolojidiyle hazırladığı ilk işlemcilerini kısa bir süre önce anons eden firmanın 32nm üretim teknolojisine hangi tarihte geçiş yapmayı planladığı ise merak konusu olmuştu.

AMD'nin 32nm üretim teknolojisine geçiş çalışmalarıyla ilgili resmi açıklamalar firmanın tepe yöneticisi (CEO) Dirk Meyer'den geldi. Bay Meyer verdiği yeni bir röportajında, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinin satışına gelecek yıl başlayacaklarını açıkladı. Daha küçük, daha az güç tüketen ve daha yüksek performans sunabilen 32nm işlemcilerinin hacimli satışına önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlayacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre, firma önümüzdeki yılın ortalarına doğru yeni üretim teknolojisine geçiş yapmayı, gelecek yılın son çeyreğinde ise 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerinin hacimli satışına başlamayı hedefliyor.

Dirk Meyer tarafından verilen röportajda 2010 yılının son çeyreği için telaffuz edilen 32nm AMD işlemciler, eğer herşey yolunda giderse, Intel'in aynı üretim teknolojisiyle hazırlayacağı işlemcilerden yaklaşık bir yıl sonra pazara sunulacak gibi görünüyor. 32nm üretim teknolojisine geçiş konusunda rakibi Intel'in gerisinde kalacak gibi görünen AMD'nin bu durumu lehine çevirebilecek girişimlerde bulunup bulunmayacağını ise zaman gösterecek.


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OverClocK1ng 10 yıl
AMD ye yeni ve güçlü bir mimari lazım. Şu an pahalı olmasına rağmen Core i7 lerin SuperPi sonuçlarına bakıyorum. Ağzımın suları akıyor. AMD nin de Intel'in 3 sene kadar önce Core mimarisine yeni geçtiği zaman kazandığı başarı kadar başarı getirecek iyi bir mimariye geçmesi gerekiyor. Yoksa Intel'in satışları her sene artacaktır...
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tolgacem 10 yıl
amd tekrardan athlon 64 yani k8 başarısını yakalamalı.

hala satan işlemcilerinin çogu k8 mimarili. k10 da k8 in modifiyelisi yeni bir mimari lazım
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test.test.teron 10 yıl
Intel biraz daha i7,i5,Larrabee gibi zırvalıklarla uğraşırsa bu sene sonunda 32nm ye geçer ama seneye de dükkanı kapatır... resmen kumar oynuyorlar ve hiç de tutacakmış gibi görünmüyor... AMD nin eli şu an daha iyi ama önünde fazla parası yok... şu an sadece "Bop" diyor.
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hikmetg 10 yıl
Yıllardır amd kullanıyorum. Şu anda da iyiki amd almışım diyorum. Phenom II 920 alsam maliyetim sadece 215$ + kdv. Oysa intel almış olsaydım ve core i7 tercih etsem 250 - 300$ anakart + işlemci 350$ + ramler ddr3 1 gb =50-60$ toplamda =800$ + kdv. 4 katı pahalı bu sistem 4 kat daha performanslı olur mu ? hiç sanmıyorum.
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XivA 10 yıl
amd olsun 3-5 nano büyük olsun :)
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darkwanderer 10 yıl
AMD bence böyle yapması bi bakıma anlamlı.Çünkü işlemcileri ne kadar arttırırsanız arttırın hız ve çekirdek olarak sonuçta oyun performansının ana kriteri ekran kartı.Yüksek çözünürlüklü oyunlar incelendiğinde amd'nin intele çoğu testte yetiştiği bariz görünmekte...Bence amd bunu göz önüne alıyor...
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potinn 10 yıl
bende amd ile ilgili sorunların abartıldığını düşünenlerdenim. intel elindeki tekeli iyi kullanıyor ve amd il eşit özellikteki ürünleri 150-250 $ farkla biz kullanıcalara satıyor. unutmayınki söz konusu oyun olduğunda bu işin uzmanları genelde amd yi önerir. bu farkın çokda açılacağını düşünmüyorum. intelin psikolojik olarak büyük bir üstünlüğü olduğuda unutulmamalı.
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Vuze 10 yıl
amd ya batıcak ya cıkacak ki çıkması lazım artık intel tekel olmasın işlemci piyasasında ztn öle olmuş gibi
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leonadies 10 yıl
bence amd ati yi alınca bu işlere yoğunlaşamadı.İntel sektördeki birinciliğini koruyor.AMD nin geç kalmasıyla intel piyasada atını istediği gibi oynatıyo.Bu bizler için kötü aslında.Unutmayın AMD olmasa rekabet olmaz intel tekelinde sömürülür dururuz.
İntelin işlemci kalitesini de göz ardı etmemek lazım.Sonuc ne olursa olsun su anda intelin işlmecileri mükemmel işler çıkarıyor...
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max975 10 yıl
yani bu krizde yeni bir risk almak zor..
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Netscout 10 yıl
Nano küçülmenin son kullanıcıya ilk başlarda zerre kadar yararı olmuyor bence.
Firmaların kar ettikten sonra fiyat kırmaya başlamaları ile son kullanıcı yararına dönüyor.
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emre350z 10 yıl
amd bana kalırsa şuan çok iyi gidiyor ve intel den daha iyi.
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WinteR 10 yıl
2010'un 4. çeyreğinde , 2011 şubatta görünür piyasada.
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