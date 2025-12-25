Samsung kendi GPU'larını geliştirmeyi planlıyor: AMD ile işbirliği sona erebilir

Tam Boyutta Gör Samsung, 2021 yılında Exynos işlemcilerde kullanılacak GPU’lar için AMD ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Bu iş birliğiyle geliştirilen GPU'lar Samsung'un üst seviye işlemcilerinde kendine yer buldu. Ancak daha önce de gündeme geldiği gibi, Samsung’un yakın gelecekte AMD ile yollarını ayırarak tamamen kendi geliştirdiği bir GPU’ya geçebileceği konuşuluyor.

Exynos 2800, Samsung’un kendi GPU’sunu kullanan ilk işlemci olabilir

Güney Kore kaynaklı bir rapora göre Samsung, AMD’nin RDNA mimarisini kullanmayı bırakmayı ve tamamen şirket içinde geliştirilen bir GPU mimarisine geçmeyi planlıyor. Bu yeni GPU teknolojisinin Exynos 2800 işlemcisiyle birlikte tanıtılacağı belirtiliyor. Exynos 2800’ün ise 2028 yılında çıkması beklenen Galaxy S28 serisinde yer alması bekleniyor. Samsung, hem işlemciyi hem de GPU’yu kendi bünyesinde geliştirerek Galaxy telefon ve tabletlerde performans optimizasyonunu daha ileri bir seviyeye taşıyabilir.

Exynos 2200, Exynos 2400 ve Exynos 2500 modellerinde AMD tarafından geliştirilen GPU’lar kullanılmıştı. Exynos 2600'ün AMD'nin RDNA mimarisini kullanan ancak Samsung'un System LSI şirketi tarafından geliştirilen ilk Exynos çipi olduğu bildiriliyor. Exynos 2800 ile birlikte ise Samsung’un tamamen kendi mimarisine dayanan bir GPU’ya geçmesi bekleniyor.

Yapay zekada GPU'nun öneminin artması kararda rol oynuyor

Samsung’un mobil GPU’yu tamamen kendi bünyesine alma yönünde adım atmasının temel nedeni, yapay zeka çağında GPU’nun önemi giderek artması. GPU’lar, paralel işlem avantajları sayesinde ekranda görülen hemen her şeyi çizen ve işlemci içerisinde video oynatma, görüntü birleştirme, görsel üretimi gibi görevleri üstlenen yarı iletkenler. Ayrıca nöral işlem ünitesini (NPU) destekleyen bir yardımcı yapay zeka hızlandırıcısı rolü de üstleniyor.

Samsung’un GPU’yu kendi bünyesinde geliştirme kararı, genel amaçlı GPU’ların yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla karşılayamadığı düşüncesine dayanıyor. Genel amaçlı GPU’lar güçlü olsa da, birçok marka ve cihazda çalışmak zorunda oldukları için Samsung yazılımıyla tam optimizasyon sağlanamıyor; bu da güç tüketimi ve işlem kapasitesinde israfa yol açıyor. Buna karşın, şirket içi GPU kullanımı Samsung’un belirli iş yükleri ve işlevler için özelleştirme yapmasına imkan tanıyor. Google, Amazon ve Meta gibi devlerin AI hızlandırıcılarını içselleştirmesinin nedeni de bu.

Çok sayıda mühendis işe alındı

Rapora göre Samsung, son üç yıl içinde yarı iletken bölümünde çok sayıda GPU mühendisi işe aldı. Bu mühendislere yıllık 300–400 milyon Kore wonu (yaklaşık 207 bin – 277 bin dolar) seviyesinde maaşlar ödendiği belirtiliyor. Ayrıca şirket kısa süre önce, daha önce AMD, Broadcom ve Intel’de görev yapmış ve GPU alanında tanınmış bir isim olan John Rayfield’ı da kadrosuna kattı.

Samsung, Exynos 2800 ile kendi GPU’sunu tanıttıktan sonra bu işlemcileri otonom araç platformlarında, insansı robotlarda ve akıllı gözlüklerde kullanabilir. Bunun yanında, Broadcom ve Marvell’in yaptığı gibi; Amazon, Anthropic, Google, Microsoft ve OpenAI gibi şirketler için geliştirilen yapay zeka odaklı ASIC çözümlerinde de bu GPU mimarisinden faydalanması mümkün görünüyor.

