AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak

Tam Boyutta Gör

AMD 500 serisi yongasetleriyle Ryzen 5000 kullanıcılarına en güncel teknolojileri sundu. B550 ile PCIe 4.0’ı uygun fiyattan sunan firma buna karşın bazı ciddi sorunlarla gündeme gelmişti.

AMD'den güzel haber

500 serisi anakart kullanıcılarının bildirdiği USB bağlantı hataları ve USB 2.0 arayüzü üzerinde ses sorunlarını geçtiğimiz haftalarda kabul etmişti. Firma araştırmalarının sonucunda sorunun çözümünü bulduğunu duyurdu.

Ayrıca Bkz. "RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde"

Hali hazırda PCIe modunu 4.0’dan 3.0’a düşürmenin yanı sıra USB 3.0’dan 2.0’a düşerek geçici çözümler üreten kullanıcılar AMD’nin bu hafta içerisinde anakart üreticileriyle birlikte üzerinde çalışmaya geçeceği 1.2.0.2 sürümlü beta BIOS’u önümüzdeki ayın başlarında indirebilecekler.

https://www.techpowerup.com/279634/amd-fixes-intermittent-usb-connectivity-issues-on-500-series-chipsets-bios-update-arrives-in-april

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.