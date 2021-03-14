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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak

    Kırmızı ekip kullanıcıların ısrarla sorunu duyurmalarının sonucunda 500 serisi yongasetlerinde yaşanan ciddi sorunları kabul etmişti. Firma aradan geçen sürenin ardından gerekli yamayı yayınlayacak.
    14 Mart 2021, 22:00 (1 gün)
    2,1b
    1
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD 500 serisi yongasetinin hatalarını düzeltecek güncelleme yayınlayacak
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    AMD 500 serisi yongasetleriyle Ryzen 5000 kullanıcılarına en güncel teknolojileri sundu. B550 ile PCIe 4.0’ı uygun fiyattan sunan firma buna karşın bazı ciddi sorunlarla gündeme gelmişti.

    AMD'den güzel haber

    500 serisi anakart kullanıcılarının bildirdiği USB bağlantı hataları ve USB 2.0 arayüzü üzerinde ses sorunlarını geçtiğimiz haftalarda kabul etmişti. Firma araştırmalarının sonucunda sorunun çözümünü bulduğunu duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde"

    Hali hazırda PCIe modunu 4.0’dan 3.0’a düşürmenin yanı sıra USB 3.0’dan 2.0’a düşerek geçici çözümler üreten kullanıcılar AMD’nin bu hafta içerisinde anakart üreticileriyle birlikte üzerinde çalışmaya geçeceği 1.2.0.2 sürümlü beta BIOS’u önümüzdeki ayın başlarında indirebilecekler.



    https://www.techpowerup.com/279634/amd-fixes-intermittent-usb-connectivity-issues-on-500-series-chipsets-bios-update-arrives-in-april
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    asus b450 usb sorunlarını da çözerler umarım... usb taktığınız andan itibaren bağlandı bağlantıkesildi diye uyarılar alıyor ve kullanamıyorsunuz.
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    okayynn (Okan Ü.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    son 2 bios güncellenmesinden sonra işlemcinin güç ayarı pc her res attığımda sıfırlanıyor.Kendi kendine OC yapıyor kafasına göre güç veriyor.Her defasında gücü ve Mhz yi sabitleme yapıyorum
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Msi meg ace x570 sahibiyim. Fabrika ayarlarında herhangi bir sorun yaşamadım. Arada başka sorunlar olmuşsa da bir şekilde çözmüşümdür. Hiç anakarta bağlı, çözülemeyen kronik bir soruna denk gelmedim. Ama AMD nin sorunları bios güncellemesiyle çözmesi güzel bir haber.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu hatalar genelde hep yazılımsal, Allah tan donanımsal değil. Diye umuyorum...
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nisan aynı bulabilir deniyor
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    T technic26 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cad işlerim için yeni sistem alacaktım. Umarım sorun çıkmaz. Bu haberleri görünce amd den biraz soğudum açıkçası.
    Not: Makina tasarımı için sistem önerisi olan varsa tavsiyesini almak isterim. Workstation olmayacak.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim kulaklıkta birden ses yükseliyor hisirdiyor sonra hemen düzeliyor çok nadir de olsa yapıyor. Kabul etmesi güzel kısa zamanda yayinlarlar inşallah
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    P palamutix 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim x570 li sistemim var 2 tane m2 takılı windows pcie 3.0 olana kurulu iken sıkıntı yoktu sonra windows u pcie 4.0 olana kurdum o günden beri pc tuhaf hareketler yapıyor. Ne zaman pc ye bir şey kursam restart yapmam gerektiğinde pc restart yapmıyor takılıp kalıyor ekran gidiyor kapanmış gibi yapıyor ama fanlar falan dönüyor ışıklar yanıyor ama daha da açılmıyor. Acaba burda yazılan sorunla ilgili bir durumu yaşıyorum
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