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    RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde

    AMD’nin orta segment RDNA2 mimarili kartını satışa sunmasına günler kala modele dair detaylar netleşmeye devam ediyor. Kart Ashes of the Singularity testinde gün yüzüne çıktı.
    13 Mart 2021, 22:30 (2 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde
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    Kırmızı ekibin stoklarda bulunamayan üst segment kartlarının ardından donanım dünyası RX 6700 XT’yi merakla bekliyor.

     

     Ashes of the Singularity’nin dahili benchmark’ında gün yüzüne çıkan RX 6700 XT RX 5700 XT’nin üzerine güzel bir performans artışı sunacağa benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor

     

    1080p’de %26 iyileşme sunan RDNA2 mimarili kart 4K çözünürlükte ise %36’lık hacimli gelişme sergiliyor. Modelin daha çok hitap edeceği 2K seviyesinde ise FPS artışı %33 olarak kayda geçmiş. Tabi burada RX 6700 XT’nin sahip olduğu 676 MHz’lik frekans avantajını da unutmamak gerek.

    Ekran kartı fiyatlarındaki ürküten değişim

    Diğer taraftan RX 5700 XT’nin 400 dolarlık MSRP’sinin aksine eğer olur da MSRP’den satılırsa 479 dolardan satışa sunulacak RX 6700 XT’nin %20 pahalı olmasına karşın %33 gelişme sergilemesi kullanıcıları derin düşüncelere sevk ediyor.

    Ayrıca Bkz. "İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor"

    Zira son yıllarda AMD ve Nvidia’nın izlediği fiyat stratejisi aynı fiyattan daha fazla performanstan fiyat artışı karşılığında performans artışına dönüşmüş durumda.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-is-32-faster-than-rx-5700-xt-in-ashes-of-the-singularity-benchmark
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    mokoko_TR 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu çin'den 3 cü bir rakip cıksa siyonist israel ve abd lilere kalmasak, dünya bir rahatlasa ve gerçek rekabet gelse....kartın maliyeti 20 dolar deildir argesini katsan 50 dolar olsun sömürüye bak
    şu çin'den 3 cü bir rakip cıksa siyonist israel ve abd lilere kalmasak, dünya bir rahatlasa ve gerçek rekabet gelse....kartın maliyeti 20 dolar deildir arge...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    "MSRP’den satılırsa " hangi Ekran Kartı,islemci MSRP den satılyıor son 1 yıldır?
    AMD,NVİDİA SAMİMİ OLSA, DURUST OLSA Ekran kartı cıkısı olmayan kartlar uretip bu Mining,Madenci denilen kesime tek bir Ekran Kartı cıkısı olmayan kartlar uretir ve partnerlerine bunları satardı.
    O partnerlerde DURUST OLSA,TUKETİCİYİ DUSUNSE,SON KULLANICIYI ONEMSE SE Tırlarla Minigci,madenci denilen kesime Fabrikadan kartları satmazdı.

    Diyanet in yaptıgı acıklamada da bahsedilen bir cesit saadet zinciri ile bu kartlar ve elektrik bosuna israf edildi/ediliyor.

    "Diyanet'in internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kripto paralarla ilgili şu açıklaması yer alıyor:


    "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.
    Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.
    Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.
    Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir." denildi."

    Arkasında kim oldugu belli olmayan,hangi amaca hizmet ettigi belli olmayan,Spekulasyona acık su kripto para,mining yuzunden Dunya Elektrik israfı,Vergi israfi,karaborsa olusumu,Stokculuk ve milyonlarca magdur insan bıraktı/bırakıyor.
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    mokoko_TR 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    şu çin'den 3 cü bir rakip cıksa siyonist israel ve abd lilere kalmasak, dünya bir rahatlasa ve gerçek rekabet gelse....kartın maliyeti 20 dolar deildir argesini katsan 50 dolar olsun sömürüye bak
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