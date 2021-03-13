RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde

Tam Boyutta Gör

Kırmızı ekibin stoklarda bulunamayan üst segment kartlarının ardından donanım dünyası RX 6700 XT’yi merakla bekliyor.

Ashes of the Singularity’nin dahili benchmark’ında gün yüzüne çıkan RX 6700 XT RX 5700 XT’nin üzerine güzel bir performans artışı sunacağa benziyor.

İlginizi Çekebilir

RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor

1080p’de %26 iyileşme sunan RDNA2 mimarili kart 4K çözünürlükte ise %36’lık hacimli gelişme sergiliyor. Modelin daha çok hitap edeceği 2K seviyesinde ise FPS artışı %33 olarak kayda geçmiş. Tabi burada RX 6700 XT’nin sahip olduğu 676 MHz’lik frekans avantajını da unutmamak gerek.

Ekran kartı fiyatlarındaki ürküten değişim

Diğer taraftan RX 5700 XT’nin 400 dolarlık MSRP’sinin aksine eğer olur da MSRP’den satılırsa 479 dolardan satışa sunulacak RX 6700 XT’nin %20 pahalı olmasına karşın %33 gelişme sergilemesi kullanıcıları derin düşüncelere sevk ediyor.

Ayrıca Bkz. "İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor"

Zira son yıllarda AMD ve Nvidia’nın izlediği fiyat stratejisi aynı fiyattan daha fazla performanstan fiyat artışı karşılığında performans artışına dönüşmüş durumda.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-is-32-faster-than-rx-5700-xt-in-ashes-of-the-singularity-benchmark

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.