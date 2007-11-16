AMD 690G'de isim değişikliği: Radeon 2100

"ATI Radeon 2100" = ati2mtag_RS690, PCI\VEN_1002&DEV_796E

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AMD'nin ATi'yi satın almasından sonra yonga seti alanında ortaya koyduğu ilk çözüm geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürdüğü ve ciddi başarı elde ettiği 690G yonga setinde isim değişikliğine gidecek gibi görünüyor. Özellikle sahip olduğuentegre Radeon Xpress 1250 grafik işlemcisi ve bununla birlikte HDMI desteğini de anakart bazında yaygınlaştırarak HTPC'lere önemli katkı yapan 690G'nin elde edilen yeni model tanımlama bilgilerine göre adı Radoen HD 2100 olarak değiştirilebilir. Bu konuda herhangi bir resi açıklama henüz yapılmış değil ama AMD'nin ATi'nin logo ve ürün isimlerinde değişklikler yaptığını da biliyoruz.