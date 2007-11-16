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AMD 690G'de isim değişikliği: Radeon 2100

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
10,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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"ATI Radeon 2100" = ati2mtag_RS690, PCI\VEN_1002&DEV_796E
AMD'nin ATi'yi satın almasından sonra yonga seti alanında ortaya koyduğu ilk çözüm geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürdüğü ve ciddi başarı elde ettiği 690G yonga setinde isim değişikliğine gidecek gibi görünüyor. Özellikle sahip olduğuentegre Radeon Xpress 1250 grafik işlemcisi ve bununla birlikte HDMI desteğini de anakart bazında yaygınlaştırarak HTPC'lere önemli katkı yapan 690G'nin elde edilen yeni model tanımlama bilgilerine göre adı Radoen HD 2100 olarak değiştirilebilir. Bu konuda herhangi bir resi açıklama henüz yapılmış değil ama AMD'nin ATi'nin logo ve ürün isimlerinde değişklikler yaptığını da biliyoruz.
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Albatros83 12 yıl
Oturmuş bir ürünü isimlendirmeyi neden gerek görmüşler acaba, diğer grafik işlemcilere göre bir konum belirlemek için mi acaba.
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antiochos 12 yıl
dx10 desteklemiyor dimi bu kart, x700 mimarisine sahip.

HD2100 olunca dx destekler gibi sanki :S

Ekran kartında bi değişiklik yaparlar belki :S
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menem 12 yıl
aklıma ilk gelen sanki yeni bir model çıkartmış gibi yeni bir pazar oluşturmak
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