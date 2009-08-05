AMD 785G yonga setini duyurdu; Entegre grafik işlemcilerinde DirectX 10.1 dönemi

Sessiz çalışan, düşük güç tüketen ve gün içerisindeki hemen her ihtiyacınıza yanıt verebilen maliyet odaklı yeni bir sistem kurmayı düşünüyorsanız bu konuda AMD'nin yeni yonga seti çözümü dikkatinizi çekebilir. Grafik teknolojilerinde ve yonga seti çözümlerinde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan ATi'yi 5.5 milyar dolar karşılığında 2006 yılında bünyesine katan ve devamında platform üreticiliğine terfi eden AMD'nin satın alma sonrasında pazara sunduğu entegre grafik özellikli ilk yonga seti olan 690G, 1 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Takip eden süreçte kullanıcı ihtiyaçlarına ve pazar beklentilerine yönelik yonga seti çözümleri üzerine yoğunlaşan AMD, 690G'nin takipçisi olarak pazara sunduğu 780G yonga setiyle entegre grafik özellikli çipset pazarında liderlik hedefini bir kez daha gündeme getirmiş, DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma yetenekleriyle donatlan entegre grafik çözümü sayesinde 780G, türünün en güçlü örneklerinden birisi olmayı başarmıştı.

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Entegre grafik performansıyla öne çıkan 780G yonga setinden sonraki adımı merakla beklenen AMD yaklaşık bir sene kadar önce 790GX yonga setini duyurmuş ve bir kez daha iddiasını gözler önüne sermeyi başarmıştı. Zira 790GX yonga seti geliştirilmiş entegre grafik performansına ek olarak yüksek performans tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik alt yapıya da sahipti. Hatırlanacağı üzere SidePort bellek teknolojisi ile entegre grafik performansı arttırılan yonga seti ile her ne kadar 8x + 8x sınırlaması olsa da Crossfire X desteği de sunulmuş ve bu sayede dileyen kullanıcıların entegre grafik yongasıyla dileyen kullanıcılarınsa yüksek performanslı iki ekran kartıyla sistem kurabilmesine olanak tanınmıştı. Tüm bu yeniliklerden belkide daha önemlisi güney köprüsü tasarımında yapılmış ve AMD, 790GX yonga setiyle birlikte SB750 köprüsünü de duyurmuştu. SB700 ile kıyaslandığında bir takım iyileştirmelere ve fazladan RAID 5 desteğine kavuşan yeni yonganın farkı ise ACC teknolojisindeydi.

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Kısaca ACC olarak tanımlanan ve açılımı Advanced Clock Calibration olan yeni yonga iletişim teknolojisini SB750 köprüsü ile kullanmaya başlayan AMD, bu sayede Phenom mimarisini temel alan işlemcilerdeki kullanılmayan bazı pinlere ilk defa güney köprüsü üzerinden doğrudan erişim sağlayarak işlemcilerin hız aşırtma başarımını arttırmayı hedeflemişti. Bunda başarılı da olan firma, devamında SB750 köprüsünü 790FX yonga setini temel alan yeni nesil modellerde de kullanılmasına olanak tanımış, üstelik bu teknoloji bugün gelinen nokta çift ve üç çekirdekli Phenom II X2 & Phenom II X3 işlemcilerinde "çekirdek aşırtma" işleminin gerçekleşmesine de olanak tanımıştı. 790GX sonrasında en azından yonga seti arenası için sessizliğe bürünen ve daha çok işlemci/ekran çözümleriyle gündeme gelen AMD'nin Phenom II işlemcilerinin pazara giriş yapmasıyla birlikte yeni yonga setlerini duyurmaya başlayacağı da biliniyordu. Ve AMD bu konuda beklenen ilk hamlesini yaparak 785G yonga setini duyurdu.

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Entegre grafik birimini en gelişmiş yonga seti olarak tanıtılan 785G, 3D performansı ve video yetenekleriyle dikkat çekse bile maliyet anlamında da mütevazi davranıyor ve AMD'nin açıklamalarına göre 785G yonga setli anakartlarda fiyatlar "modeline göre" Intel G45 tabanlı çözümlere yakın bir seviyeden başlıyor. Peki Windows 7 işletim sistemi için dizayn edildiği belirtilen 785G yonga seti ve beraberinde getirdiği Radeon HD 4200 entegre grafik birimi neler vaat ediyor ? 785G yonga setiyle sunulan en dikkat çekici yenilik tahmin edebileceğiniz üzere yeni grafik birimi. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV620 GPU'su baz alınarak hazırlanan Radeon HD 4200 entegre grafik birimi, DirectX 10.1 desteği sunuyor ve 40x paralel işlem birimiyle (8x - 5 yollu) birlikte geliyor. Bu açıdan AMD'nin DirectX 10.1 destekli ilk yonga seti olan 785G, video oynatımı konusunda da oldukça iddialı zira kullanılan entegre grafik yongası Raden HD 4000 serisi ile birlikte anons edilen UVD 2.0 teknolojisine de destek veriyor.

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Çoklu akış desteği sunan ve video detay iyileştirmelerine sahip olan Unified Video Decoder 2.0 motoru ile yüksek tanımlı videolar (Blu-ray, 1080p) merkezi işlem birimini (CPU) yormadan entegre grafik birimi üzerinden hızlandırılarak akıcı bir oynatım ile gelişmiş video deneyimi sunulabiliyor. AMD'nin güncel entegre grafik çözümlerinden özellikle DirectX 10.1 ve UVD 2.0 desteği ile ayrılan Radeon HD 4200 IGP'si aynı zamanda ATI Stream teknolojisi ile video düzenleme olanağı da sunuyor. 205 milyondan fazla transistöre sahip olduğu açıklanan Radeon HD 4200 IGP'si aynı zamanda SidePort bellek teknolojisi ile %10'a varan ekstra performans ta vaat ediyor. Anakart üreticilerinin tercih edeceği bellek formu (önemli bir kısmı 128MB GDDR3) ve arttırılabilir çekirdek saat hızı ile 3DMark 2006'ta 3000+ puan civarı skor alınabileceği belirtilen entegre grafik birimi aynı zamanda yeni nesil LCD'ler ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI 1.3 ve DisplayPort ara birimlerine de destek veriyor.

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Kullanılacağı anakart modeline göre Soket AM2+ ve Soket AM3 işlemcilere destek verebilen 785G yonga seti, DDR3 kullanımına yatkın yapısıyla yerini alacağı 780G'den bir kez daha ayrılıyor. 785G yonga setine güney köprüsü olaraksa SB710 yongası eşlik ediyor. Genel özellikleri itibariyle SB710 yongası için SB750 köprüsünün kırpılmış bir versiyonu tanımlaması yapılabilir. SB750'den farklı olarak RAID 5 desteğine sahip olmayan SB710 köprüsü ACC desteğini ise sürdürüyor dolayısıyla "çekirdek aşırtma" işlemi 785G yonga setiyle de devam ediyor. SB710 köprüsünün diğer özelliklerine baktığımızda ise 6x SATA-II, PATA, 12x USB 2.0, PCI ara birimi ve yüksek tanımlı ses gibi özelliklere destek verdiği görülüyor. Harici ekran kartı kullanımına dönük olarak bir adet PCIe x16 slotunun desteklendiği 785G yonga setinin RAID 0, 1, 10 kurulumlarına olanak tanıdığı dolayısıyla yüksek sabit disk performansı için gerekli alt yapıyı sunabildiği de altı vurgulanan özellikler arasında yer alıyor.

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AMD tarafından yayınlanan resmi dökümanlarda 785G yonga seti Intel'in DirectX 10 destekli G45 çözümüyle karşılaştırılıyor. Test sonuçlarına göre 785G, entegre grafik performansıyla rakibi G45'in %35'e varan (uygulamasına göre) oranda önünde yer alıyor. 785G yonga setini pek çok kullanıcının günlük olağan ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlayan AMD, grafik performansının yanı sıra video düzenleme başarımına da dikkat çekiyor. AMD'nin açıklamalarına göre Stream teknolojisine destek veren video düzenleme uygulamalarında 3 kata varan oranda daha yüksek performans elde edebilmek dolayısıyla vakit kazanabilmek dahi mümkün. Keskin görüntüler, dinamik kontrast ve canlı renkler gibi video özellikleri açısından da segmentinde rakipsiz olduğu iddia edilen 785G yonga seti enerji verimliliği ve düşük güç tüketimi konusunda da iddialı. Zira AMD, 3GHz de çalışan Athlon II X2 işlemcisi ve 2GB DDR3 bellek ile 785G platformunun Blu-ray oynatımında esnasında sadece 68 Watt çektiğini belirtiyor.

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Gelişmiş Windows 7 deneyimi için tasarlanan AMD 785G yonga setini kullanan anakartların pazarda hızla yaygınlaşması bekleniyor. Firmanın açıklamalarına göre en azından ilk etapta 9 farklı anakart üreticisinin 785G farklı 31 farklı modelini pazara sürmesi bekleniyor. Türkiye fiyatları henüz belli olmamakla birlikte 785G yonga setli anakartlar, Avrupa fiyat listelerine 65 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmaya başladı. 785G elbetteki AMD'nin son yonga seti olmayacak. Yüksek performans tutkanları firmanın uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı RD890 kod adlı 890FX yonga setini merakla beklerken, elimize ulaşan fakat henüz resmi olarak doğrulanmayan bazı bilgilere göre AMD, önümüzdeki haftalarda 795GX yonga setini de pazara sunabilir. 780G-790GX benzeri bir yaklaşımla hazırlanması beklenen 795GX yonga setinin 785G'den farklı olarak daha yüksek entegre grafik işlemci çalışma frekansına ve çoklu ekran kartı kurulumları için 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunması beklenebilir.

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Yonga setleri arasındaki teknik farklılıklar için yukarıdaki iki tabloyu kontrol edebilirsiniz.