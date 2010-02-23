AMD 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerin satışına başladı

Intel ile giriştiği "çekirdek" meydan muharebesinde öne geçen taraf olmak isteyen AMD, 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin satışına başladı. Magny Cours kod adını taşıyan ve Opteron 6100 serisi altında anons edilen yeni işlemcilerin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. G34 soket yapısını (1974 pinli) kullanan ve dört adet HyperTransport 3.0 linkini destekleyen çok çekirdekli yeni işlemciler, entegre bellek kontrolcüleri üzerinden dört kanal DDR3 desteği de sunuyorlar. Modeline göre 1.5GHz ile 2.4GHz arasında çalışan yeni işlemcilerin tamamı 12MB L3 bellek ve 115 Watt'lık TDP değeri ile geliyorlar.

Resmi tanıtımı henüz yapılmayan ancak Mart ayında lanse edilmeleri beklenen 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerin temel detayları şu şekilde;



- Opteron 6128 (8 çekirdek) | 1.5 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 253.49 Avro

- Opteron 6134 (8 çekirdek) | 1.7 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 489 Avro

- Opteron 6136 (8 çekirdek) | 2.4 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 692 Avro



- Opteron 6168 (12 çekirdek) | 1.9 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 692 Avro

- Opteron 6172 (12 çekirdek) | 2.1 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 917 Avro

- Opteron 6174 (12 çekirdek) | 2.2 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 1,078 Avro

http://www.geizhals.eu/?cat=cpuamdo64&xf=820_Sockel-G34