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AMD 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerin satışına başladı

9 yıl
17,7b
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ile giriştiği "çekirdek" meydan muharebesinde öne geçen taraf olmak isteyen AMD, 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerinin satışına başladı. Magny Cours kod adını taşıyan ve Opteron 6100 serisi altında anons edilen yeni işlemcilerin tamamı 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. G34 soket yapısını (1974 pinli) kullanan ve dört adet HyperTransport 3.0 linkini destekleyen çok çekirdekli yeni işlemciler, entegre bellek kontrolcüleri üzerinden dört kanal DDR3 desteği de sunuyorlar. Modeline göre 1.5GHz ile 2.4GHz arasında çalışan yeni işlemcilerin tamamı 12MB L3 bellek ve 115 Watt'lık TDP değeri ile geliyorlar.

Resmi tanıtımı henüz yapılmayan ancak Mart ayında lanse edilmeleri beklenen 8 ve 12 çekirdekli Opteron işlemcilerin temel detayları şu şekilde;

- Opteron 6128 (8 çekirdek) | 1.5 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 253.49 Avro
- Opteron 6134 (8 çekirdek) | 1.7 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 489 Avro
- Opteron 6136 (8 çekirdek) | 2.4 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 692 Avro

- Opteron 6168 (12 çekirdek) | 1.9 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 692 Avro
- Opteron 6172 (12 çekirdek) | 2.1 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 917 Avro
- Opteron 6174 (12 çekirdek) | 2.2 GHz | 12MB L3 bellek | 115W TDP - 1,078 Avro


http://www.geizhals.eu/?cat=cpuamdo64&xf=820_Sockel-G34 Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
robotlar için hala o kadar yetersizki diğer taraftan bakınca.ışık hızı bizim için üst sınır, alt sınır olanlar için karanlıklardayız.
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Source 9 yıl
Masaüstü sistemlerde ne zaman görücez acaba 12 çekirdekli işlemcileri
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artenis 9 yıl
AMD nın bu haberını cok beklemıs ıdım, ama saglık olsun ... tek ıslemcıyle 2 XEONU muzu gectı...
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lvlono 9 yıl
İntel, Itanium'u HP için üretiyordu ve ar-ge için kaynağı HP sağlıyordu. Ama AMD tek başına mücadele ediyor her platformda. Ekran kartlarındaki(5xxx serisi)verimliliği çözdüğü gibi, Opteronlarda da çözmüş gibi duruyor.TDP değerleri harika. 115Watt, günümüz çoğu desktop işlemci bile 125Watt minimum. Hakikaten AMD kendini geliştiriyor. Takdir etmek gerek sanırım...
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em007re 9 yıl
nedense 64 bit lik teknolojimiz var ve halen yerine oturamadı.. şimdiyse 32 bit 12çekirdeklik işlemciler....
.....?.....
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seko63 9 yıl
amd ucuyor abı ucuyo
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escape0121 9 yıl
fiyatlar mükemmel bu seviye icin
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Batuist 9 yıl
4 Kanal DDR3 bellek çok iyiymiş.. 12 çekirdekli işlemci... AMD sunucu platformunda eski günlerine geri mi döncek acaba??
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Th3InferNal 9 yıl
Evet opteronla itanium arasındaki tdp oranı benide şaşırttı.
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showstopper41 9 yıl
Para biriktirip host kurmak lazım. 2-3 tane Wepçi+Yarım çuval kahve
+Linux+8-10 çekirdekli server ile olur bu işler.
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mistifa 9 yıl
AMD 45 nm'de bunları yapabiliyorsa, 32 nm'de Intel'e hem fiyat hem performans olarak fark atacaktır!!!!
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dellino 9 yıl
Opteronların yeni versiyonları hiç bu kadar ucuza çıkmamıştı.
AMD yeni mimariyle bu işe asılacak görünüyor.
Tabi tek rakibi Itel değil. Bu piyasanın en büyüğü de işin içinde (IBM)
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XivA 9 yıl
4 kanal bellek :) ve gerçekden güç değerleri çok iyi. tam yeşil canavarlar.
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respire91 9 yıl
teknoloji ilerliyor
ilerledikçe gelişimide hızlanıyor 16 32 64 128 çekirdek işlemciler çokta uzakta değil
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