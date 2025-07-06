Eski Intel CEO'su itiraf ett: Yapay zekayı hafife aldık

Gelsinger şöyle açıklıyor: "Inference en kritik alan olarak görülmüş olabilir, ama rakiplerimiz zaten model eğitimi geliştirme ve özel AI çipleri üretme konusunda çoktan yol aldı." Bu yaklaşım Intel'in, hem performans hem enerji verimliliği açısından güçlü çözümler sunan NVIDIA ve AMD kadar hızlı ilerlemesini engelledi.
Milyarlarca dolar gelir kaybına yol açtı
Intel'in geliştirdiği Gaudi hızlandırıcı serisi, veri merkezlerinde geniş çapta benimsenemedi. Ayrıca "Falcon Shores" gibi çığır açıcı projelerin de planlanan ölçekte hayata geçirilemediği ifade ediliyor. Bu durum, Intel'in geleneksel Xeon CPU'lar dışında rekabetçi bir yapay zeka hızlandırıcısı sunamamasına yol açtı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: