Eski Intel CEO'su itiraf ett: Yapay zekayı hafife aldık

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Tam Boyutta Gör Eski Intel Genel Müdürü Pat Gelsinger, Nikkei'ye verdiği yeni bir röportajda, şirketin yapay zeka (AI) stratejisinde bir dizi ciddi hata yaptığını itiraf etti. Gelsinger'a göre, Intel'in özellikle yapay zeka "inference" (çıkarım) üzerine odaklanması, çok daha önemli olan model eğitimi ve özel yapay zeka hızlandırıcılarının geliştirilmesi konusunda zaman kaybettirdi.

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Gelsinger şöyle açıklıyor: "Inference en kritik alan olarak görülmüş olabilir, ama rakiplerimiz zaten model eğitimi geliştirme ve özel AI çipleri üretme konusunda çoktan yol aldı." Bu yaklaşım Intel'in, hem performans hem enerji verimliliği açısından güçlü çözümler sunan NVIDIA ve AMD kadar hızlı ilerlemesini engelledi.

Milyarlarca dolar gelir kaybına yol açtı

Intel'in geliştirdiği Gaudi hızlandırıcı serisi, veri merkezlerinde geniş çapta benimsenemedi. Ayrıca "Falcon Shores" gibi çığır açıcı projelerin de planlanan ölçekte hayata geçirilemediği ifade ediliyor. Bu durum, Intel'in geleneksel Xeon CPU'lar dışında rekabetçi bir yapay zeka hızlandırıcısı sunamamasına yol açtı.

Tam Boyutta Gör Analistler, Intel'in yapay alanındaki gecikmesinin onlarla onlarca milyar dolar gelir kaybına yol açtığını belirtiyor. Bu itiraf, şirketin strateji değişikliğine gideceğinin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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