AMD: Athlon II X2 250, Pentium E5400'den daha hızlı

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Özellikle 100$ altı işlemci pazarında rekabet artacak gibi görünüyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3 formundaki Athlon II X2 işlemcilerini duyurmasıyla birlikte çift çekirdekli işlemci arenasında tansiyon yeniden yükseldi. Elimize ulaşan resmi dökümanlarda AMD yeni işlemci aileisnin aynı fiyat kategorisinde rakip Intel'in çözümlerinden daha hızlı olduğuna vurgu yapıyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II X2 250 işlemcisi, firma dökümanlarına göre farklı uygulamalarda Intel'in çift çekirdeki Pentium E5400 işlemcisinden hızlı olmayı başarıyor. 3GHz'de çalışan, 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve ısıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin Pentium E5400'den %32'ye varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Her ikisi de aynı fiyat seviyesinde yer alan 3GHz'lik Athlon II X2 250 ve Pentium E5400 için AMD'nin üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise soket uyumluluğu ve bellek desteği. Zira AMD'nin Soket AM3 formundaki Athlon II X2 250 işlemcisi DDR3 belleklerle kullanılabildiği gibi geri doğru uyumluluk kapsamında Soket AM2+ anakart üzerinde DDR2 belleklerle de sorunsuzca kullanılabiliyor.

Not: Sistemlerin tamamında aynı DDR2 bellek kiti kullanılırken anakart olarak AMD işlemcilerde Gigabyte'ın 790GX yonga setli MA790GP, Intel işlemciler içinse G45 Express yonga setli DG45ID modelineyer verilmiştir.