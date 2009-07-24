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AMD: Athlon II X2 250, Pentium E5400'den daha hızlı

9 yıl
31b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Athlon II X2 250, Pentium E5400'den daha hızlı
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Özellikle 100$ altı işlemci pazarında rekabet artacak gibi görünüyor. AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Soket AM3 formundaki Athlon II X2 işlemcilerini duyurmasıyla birlikte çift çekirdekli işlemci arenasında tansiyon yeniden yükseldi. Elimize ulaşan resmi dökümanlarda AMD yeni işlemci aileisnin aynı fiyat kategorisinde rakip Intel'in çözümlerinden daha hızlı olduğuna vurgu yapıyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Athlon II X2 250 işlemcisi, firma dökümanlarına göre farklı uygulamalarda Intel'in çift çekirdeki Pentium E5400 işlemcisinden hızlı olmayı başarıyor. 3GHz'de çalışan, 2MB seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve ısıl güç tasarımı 65 Watt olarak belirlenen işlemcinin Pentium E5400'den %32'ye varan oranda daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Her ikisi de aynı fiyat seviyesinde yer alan 3GHz'lik Athlon II X2 250 ve Pentium E5400 için AMD'nin üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise soket uyumluluğu ve bellek desteği. Zira AMD'nin Soket AM3 formundaki Athlon II X2 250 işlemcisi DDR3 belleklerle kullanılabildiği gibi geri doğru uyumluluk kapsamında Soket AM2+ anakart üzerinde DDR2 belleklerle de sorunsuzca kullanılabiliyor.

Not: Sistemlerin tamamında aynı DDR2 bellek kiti kullanılırken anakart olarak AMD işlemcilerde Gigabyte'ın 790GX yonga setli MA790GP, Intel işlemciler içinse G45 Express yonga setli DG45ID modelineyer verilmiştir.


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DH Misafiri 6 yıl
amd x2 250 processor işlemci ile şu an en üst seviye oyunları oynuyorum ben intelde kullandım ikisini kıyasladım E5400'den E7400'den amd x2 250 processor daha iyi siz intel kullananlar işlemciniz intel olduğu içinmi savunuyorsunuz bu işlemciyi denedinizmi ben intelin sayfada yazdığınız işlemcilerini kullandım intel maalesef oyun oynarken donuyor kasıntılar baslıyor amd x2 250 de böyle bir sorun yasamadım delikanlı olun kullandıysanız yorum yapın farkı görün kullanmadan atıyorsunuz baskalarının yorumlarıyla rekabete giriyorsunuz deneyin sonra yorum yazın.şimdi size tavsiyem işlemci ve anakart alıcaksanız amd x2 250 processor 3.0 ghz işlemci anakart ise MSI 760GM-E51 MS-75596 bu ikisini alın arkanıza yaslanın intelin o bahsettiğiniz işlemcilerinden daha ucuz vede daha kaliteli ısınma felan yok çamur atıyorlar inanmayın amd her zaman hakkını verir.intel amdnin önünü kapatıyor niye hiç düsündünüzmü amdnin ürünleri ucuz diye kalitesizmi kendinizi kandırmayın intelin bir korkusu var yapmadıkları pislik kalmadı amd üreticilerine siz kazıklanmaya devam edin zengin edin inteli çok paraya kalitesi şüpheli intel alın az paraya kaliteli bu saydığınız işlemcileri ekart edecek amd almayın gülüyorum size
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justbejust 9 yıl
tr fiyatları açısından E6300 ile karşılaştırılması daha doğru olacaktır.
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sades-sades 9 yıl
X2 250 yi bende kullanıyorum çok fazla oyun oynmadım ama crysis warhead da Q6700 le 3.33 ghz.de 25-35 fps alırken yeni AMD-ATİ li sistemimde aynı oyunu 1920X1080 de A.A kapalıyken 45-60 kare alabiliyorum dolayısıyla OC ye de fazla gerek duymuyorum.arkadaşıma aldık oyunlardaki performansından çok etkilendim hemen anakart ve işlemciyi gegiştirdim.ayrıca oldukça serin ve sezsiz çalışıyor.fiyatıda e8400 e göre yarı fiyatına o fiyata anakart ve işlemci aldım.alanlar kesinlikle pişman olmayacaklardır.
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hunter87 9 yıl
Başlık çok komik olmuş
Birkaç intel fanatiği çıkıp birşeyler yazıyor, onlara yanlış yaptığını söyleyenlerde amd fanatiği olmakla suçlanıyor. Süper gidiyor ilahi komedya, aynen devam...
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CoreXXX 9 yıl
amd ne yapsa yaramıyor ya millete, aynı şey ati içinde geçerli, bu nvidia ve intel boylar burada gerçek yorum yapamıyor, bu tarz yorum yapanlar saplantılı ve acizdir,takımın fanatiğini veya şarkıcının fanatiğini gördümde işlemci firmasının fanatiğinide ilk defa görüyorum bi yaşıma daha girdim:))
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Promity 9 yıl
Futbol takımı gibi goruyor adamlar bosver deveye hendek atlatmak zordur ugrasma siyaha beyaz diyorsa adam birak aldirma he de geç x3 ler 8400leri dümdüz etti x4 PII ler q8xxx leri dümdüz etti şimdi giriş seviyeside tamam. EE zaten adam extreme seviyede bişey yapmiyacakmiş. Amd kullanicilari Kemiktir alan bidaha İntel çok zor kullanir.

Not: İMLA
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DownClock01 9 yıl
arkadaşım da aynı işlemciyi aldı ve bu fiyatta bu işlemciyi tek geçerim.ayrıca o.c performansıda çok ii dandik bi soğutucuyla ve çok az bi voltajla hop diye 3.6 ghz e çıktı ve gayet stabil, düşünmeden alın bence.
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yekoo 9 yıl
ya arkadaş konuşmayayım diyorum ama
@dehşet adamın yaptığı yorumda acizlik nerde? adam doğru dürüst yorum yapmış yaşamakla ne alakası var asıl senin yaşamın zor olsa gerek at gözlüğüyle cahilce yaşamak yeter artık ya saçma sapan fanatizmi bırakın amd maaşamı bağladı sizi ne gereksiz adamlarsınız..
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sadtneverdie 9 yıl
hem üretici testleri güvenilir değildir hemde intelin eli armut toplamıyor indirim yapar
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ABSOLUT 9 yıl
Yorumlara bakılırsa AMD ağızıyla kuş tutsa kimseye yaranamayacak gibi görünüyor.
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-dehşet- 9 yıl

sadtneverdie

hem üretici testleri güvenilir değildir hemde intelin eli armut toplamıyor indirim yapar


Sizi bu kadar kompleksli , aciz hissettiren nedir anlamış değilim.Böyle yaşamak ne kadar zor olsa gerek.
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Tolgá 9 yıl
overclock u da hesaba katarsak E5400 ün geçiceğini düşünüyorum
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Confusion 9 yıl

DEATH71

overclock u da hesaba katarsak E5400 ün geçiceğini düşünüyorum


x2 250 lerin oc olamadığına dair bir durum yok
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üretici firmaların kendi ürünlerini kanıtlama amaçlı yaptıkları testlere güvenmem ama x2 7750 vs. e5200 sonuçlarından beri belliydi bu durum
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CoolnQuiet 9 yıl
Üretici testlerine inanmayın...
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Temren 9 yıl
x2 7850'ler de standart hızlarında intel e5200 den daha iyi performans gösteriyor, bana kalırsa athlon II x2 250'nin de e5xxx'lere karşı üstünlüğü beklenilmedik bir şey değil
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