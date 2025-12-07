Giriş
    BYD, lüks SUV aracını 2 tonluk ağaçla ezmeye çalıştı: İşte sonuç

    Çinli otomobil devi BYD, 180.000 dolarlık lüks SUV aracının dayanıklılığını kanıtlamak için ekstrem bir test yaptı. Şirket tam 2 tonluk bir palmiye ağacını aracın üzerine üç kez düşürdü. İşte sonuç...

    BYD, lüks SUV aracını 2 tonluk ağaçla ezmeye çalıştı: İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticisi BYD, lüks SUV modeli Yangwang U8L'nin ne kadar sağlam olduğunu göstermek için oldukça dikkat çekici bir test gerçekleştirdi. Şirket, aracın en zorlu koşullara bile dayanabileceğini kanıtlamak amacıyla, otomobilin üzerine tam üç kez 2 tonluk bir ağaç düşürdü.

    Üç farklı düşüşte aracın maruz kaldığı maksimum darbe enerjisi 50.4 kJ'ye kadar ulaştı. Palmiye ağacı tekrar tekrar düşürülmesine rağmen Yangwang U8L'nin gövde yapısı sağlam kaldı, kapıları sorunsuz şekilde açılmaya devam etti ve en önemlisi aracın taşıyıcı sütunları eğilmedi. Tüm bu zorlu denemelerden sonra lüks SUV hiçbir sorun yaşamadan yoluna devam edebildi.

    Başka sıra dışı yetenekleri de var

    Yangwang U8L, BYD'nin EREV hibrit platformu üzerine inşa edilmiş bir model. Araç sadece batarya gücüyle 200 km menzil sunarken, 2.0 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi görerek toplam menzili CLTC ölçümlerine göre 1.160 km'ye çıkarıyor. Ayrıca model 5.400 mm uzunluk, 2.049 mm genişlik ve 1.921 mm yükseklik gibi heybetli boyutlara sahip.

    Yangwang U8L, yalnızca dayanıklılığıyla değil, sahip olduğu sıra dışı yeteneklerle de dikkat çekiyor. Araç 30 dakika boyunca su üzerinde kalabiliyor, yerinde dönebiliyor (tank dönüşü) ve hatta yana doğru hareket edebiliyor (yengeç yürüyüşü). BYD'nin bu ultra lüks SUV modelinin başlangıç fiyatı 180.000 dolar seviyesinde.

