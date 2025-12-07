BYD, lüks SUV aracını 2 tonluk ağaçla ezmeye çalıştı: İşte sonuç

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD, lüks SUV modeli Yangwang U8L'nin ne kadar sağlam olduğunu göstermek için oldukça dikkat çekici bir test gerçekleştirdi. Şirket, aracın en zorlu koşullara bile dayanabileceğini kanıtlamak amacıyla, otomobilin üzerine tam üç kez 2 tonluk bir ağaç düşürdü.

Üç farklı düşüşte aracın maruz kaldığı maksimum darbe enerjisi 50.4 kJ'ye kadar ulaştı. Palmiye ağacı tekrar tekrar düşürülmesine rağmen Yangwang U8L'nin gövde yapısı sağlam kaldı, kapıları sorunsuz şekilde açılmaya devam etti ve en önemlisi aracın taşıyıcı sütunları eğilmedi. Tüm bu zorlu denemelerden sonra lüks SUV hiçbir sorun yaşamadan yoluna devam edebildi.

Başka sıra dışı yetenekleri de var

Yangwang U8L, BYD'nin EREV hibrit platformu üzerine inşa edilmiş bir model. Araç sadece batarya gücüyle 200 km menzil sunarken, 2.0 litrelik turbo benzinli motor jeneratör görevi görerek toplam menzili CLTC ölçümlerine göre 1.160 km'ye çıkarıyor. Ayrıca model 5.400 mm uzunluk, 2.049 mm genişlik ve 1.921 mm yükseklik gibi heybetli boyutlara sahip.

Yangwang U8L, yalnızca dayanıklılığıyla değil, sahip olduğu sıra dışı yeteneklerle de dikkat çekiyor. Araç 30 dakika boyunca su üzerinde kalabiliyor, yerinde dönebiliyor (tank dönüşü) ve hatta yana doğru hareket edebiliyor (yengeç yürüyüşü). BYD'nin bu ultra lüks SUV modelinin başlangıç fiyatı 180.000 dolar seviyesinde.

