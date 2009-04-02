AMD-ATi: DirectX 10.1 ile %30'a yakın performans artışı mümkün!

Merakla beklenen Radeon HD 4890 modelini yaptığı resmi açıklamayla endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi, yayımladığı performans değerlendirmelerinde DirectX 10.1 ile elde edilecek performans kazanımlarına da değindi. Firmanın iddiasına göre, DirectX 10.1 desteği sunabilen oyunlarda DirectX 10.0'a göre daha yüksek performans alabilmek ayrıca görüntü kalitesinde de hissedilir oranda fark yaratabilmek mümkün.
AMD-ATi tarafından hazırlanan sunuma göre, DirectX 10.1 desteği sunan oyunlarda DirectX 10.0'a kıyasla yaklaşık olarak %30'a varan oranda daha yüksek performans artışı elde edebilmek mümkün. Firma DirectX 10.0 ve DirectX 10.1 arasındaki performans farkını göstermek için dört farklı oyun kullanmayı tercih etmiş ki bu oyunlar; Battleforge, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky, Stormrise ve Tom Clancy's HAWX.
Firmanın hazırladığı tablolardan da anlaşılabileceği üzere yüksek çözünürlükte yapılan testlerde özellikle Stormrise ve Tom Clancy's HAWK oyunlarında ciddi performans kazanımları elde edebilmek mümkün. Her iki oyunda da %30'a yakın performans kazanımı elde edebileceği belirtilirken, Battleforge oyununda %20'ye, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky'da ise %10 civarı ekstra performans artışı elde edilebileceğine işaret ediliyor.
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¿¿¿¿ Windows 7 & DX10.1 ????
hem 11 destekli oyunları 10.1 le oynamak da daha iyi sonuc verebilir 10 destekli kartlara göre buda farklı bir yönü
Directx10.1'in bu şekilde bir getirisi varsa bu saatten sonra bir anlamı yok çünkü oyun firmalarının standart olarak directx10.1 desteği sunacağını bende sanmıyorum directx11 tam tesselation desteği ile gelicek bu yüzden yeni kartları beklemek gerek zaten birşey kalmadı 3 ay sonra ati'ninkiler geliyor diretctx11'in getireceği yenilikleri hatırlamak için
- Getireceği yeni gölge hesaplama teknolojisi sayesinde gpu'lar sadece 3D grafikler için değil diğer hesaplamalarda da birer paralel işlemci gibi kullanılabilecekler.
- Destekleyeceği Tessellation (Mozaik Döşeme) teknolojisi sayesinde geliştiricilere yakından bakıldığında daha gerçekçi ve düzgün hatlara sahip modeller yapma imkanı tanıyacak.
- Yine geliştirilen çok katmanlı kaynak yönetimi sayesinde oyunlar artık çok çekirdekli işlemcilerin gücünü daha rahat bir biçimde kullanabilecekler.
Ayrıca win7 zorunlulugu falan yok vista ile destek verilicek 11 e. Aynı cekirdek birimi kullanıyor temelde cünkü ;)
Energy sunu söylemeliyim:
DX11 cıkarsa özelliklerine baglı olarak hızlı bir yayılma yasanabilir ve üreticiler dx11 i dogal destek gibi göstermeli yani benim dx11 im var diyip baska farklılık yapmadan aynı kartları satmamalı ;) Bu durumda hızlı bir yayılım ve destek görülebilir tabi asıl yaygınlasma icin 1,5-2 sene gerekir söyle bol bol destek ;)
Oyun firmaları hala nvidia kartlara göre oyunlar yapıyor. Ati de hala dx10.1'i mi övüyor??!! Yakında dx11 çıkacak! Ne anladım ben bu işten?!!
Nvidia basıyo parayı, hem mimarisine göre hem de phsyx desteği ile oyun çıkartıyor. Hatta Assasing Creed oyunu ile gelecek olan dx10.1 desteğini bile geri çektiriyor, Ati de hala dx10.1 ile performans artışı mümkün diyor. İlginç gerçekten. Ati'ye dx10.1'i ile mutluluklar dilerim. Karşılığı olmadığı sürece isterse dx100 desteği versin...
Oyunların desteklemesi meselesi de 10,1 kütüphanelerini kullanan yazılımcıların işi biraz daha kolaylaşıyor.
Acaba 10,1 , 10 un iyileştirmiş hali mi ?
10,1 ile 10 arasında görüntü kalitesi açısından ne tür farklar var?