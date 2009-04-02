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AMD-ATi: DirectX 10.1 ile %30'a yakın performans artışı mümkün!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,8b
1
34
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: DirectX 10.1 ile %30'a yakın performans artışı mümkün!
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Merakla beklenen Radeon HD 4890 modelini yaptığı resmi açıklamayla endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi, yayımladığı performans değerlendirmelerinde DirectX 10.1 ile elde edilecek performans kazanımlarına da değindi. Firmanın iddiasına göre, DirectX 10.1 desteği sunabilen oyunlarda DirectX 10.0'a göre daha yüksek performans alabilmek ayrıca görüntü kalitesinde de hissedilir oranda fark yaratabilmek mümkün.

AMD-ATi tarafından hazırlanan sunuma göre, DirectX 10.1 desteği sunan oyunlarda DirectX 10.0'a kıyasla yaklaşık olarak %30'a varan oranda daha yüksek performans artışı elde edebilmek mümkün. Firma DirectX 10.0 ve DirectX 10.1 arasındaki performans farkını göstermek için dört farklı oyun kullanmayı tercih etmiş ki bu oyunlar; Battleforge, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky, Stormrise ve Tom Clancy's HAWX.

Firmanın hazırladığı tablolardan da anlaşılabileceği üzere yüksek çözünürlükte yapılan testlerde özellikle Stormrise ve Tom Clancy's HAWK oyunlarında ciddi performans kazanımları elde edebilmek mümkün. Her iki oyunda da %30'a yakın performans kazanımı elde edebileceği belirtilirken, Battleforge oyununda %20'ye, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky'da ise %10 civarı ekstra performans artışı elde edilebileceğine işaret ediliyor.


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mamad 9 yıl
Bu arkadaşın amacı tamamen dalga geçmek. Win7 kullanıp dx10.1 yüklemek istiyor!
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DH Misafiri 9 yıl
ALLAh rızası için direct x 10.1 linki atabilrmisinixz arkadaşlar işletim sistemim win 7 x64
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Chris Brown 9 yıl
Google denen bişey yokmu yahu ne anlıyorsun böyle konu hortlatmaktan
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AlkanExclusive 9 yıl
DH Misafiri

ALLAh rızası için direct x 10.1 linki atabilrmisinixz arkadaşlar işletim sistemim win 7 x64

¿¿¿¿ Windows 7 & DX10.1 ????


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husNUKE 10 yıl
zaten yakında dx 11 çıkacak, dx10 oyunlar yeni yeni yaygınlaşıyor, hiçbir oyun firması 10.1 için yatırım yapmaz, gelecek oyunlar ya dx10 çıkar ya da dx11, ati ve microsoftun boş bir uğraşı oldu dx10.1
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Timeguard 10 yıl
dx 11 oyunların cıkması 1-1.5 seneyi bulur bu ardaa da giderek artan bir dx10.1 desteği gelir diye düsünüyorum


hem 11 destekli oyunları 10.1 le oynamak da daha iyi sonuc verebilir 10 destekli kartlara göre buda farklı bir yönü
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: husNUKE

zaten yakında dx 11 çıkacak, dx10 oyunlar yeni yeni yaygınlaşıyor, hiçbir oyun firması 10.1 için yatırım yapmaz, gelecek oyunlar ya dx10 çıkar ya da dx11, ati ve microsoftun boş bir uğraşı oldu dx10.1

Directx10.1'in bu şekilde bir getirisi varsa bu saatten sonra bir anlamı yok çünkü oyun firmalarının standart olarak directx10.1 desteği sunacağını bende sanmıyorum directx11 tam tesselation desteği ile gelicek bu yüzden yeni kartları beklemek gerek zaten birşey kalmadı 3 ay sonra ati'ninkiler geliyor diretctx11'in getireceği yenilikleri hatırlamak için


- Getireceği yeni gölge hesaplama teknolojisi sayesinde gpu'lar sadece 3D grafikler için değil diğer hesaplamalarda da birer paralel işlemci gibi kullanılabilecekler.

- Destekleyeceği Tessellation (Mozaik Döşeme) teknolojisi sayesinde geliştiricilere yakından bakıldığında daha gerçekçi ve düzgün hatlara sahip modeller yapma imkanı tanıyacak.

- Yine geliştirilen çok katmanlı kaynak yönetimi sayesinde oyunlar artık çok çekirdekli işlemcilerin gücünü daha rahat bir biçimde kullanabilecekler.
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St Batuhan 10 yıl
mamad zaten icraat budur yani gercek olan bir durumdur bu oke );
Ayrıca win7 zorunlulugu falan yok vista ile destek verilicek 11 e. Aynı cekirdek birimi kullanıyor temelde cünkü ;)
Energy sunu söylemeliyim:
DX11 cıkarsa özelliklerine baglı olarak hızlı bir yayılma yasanabilir ve üreticiler dx11 i dogal destek gibi göstermeli yani benim dx11 im var diyip baska farklılık yapmadan aynı kartları satmamalı ;) Bu durumda hızlı bir yayılım ve destek görülebilir tabi asıl yaygınlasma icin 1,5-2 sene gerekir söyle bol bol destek ;)
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sertacaygun 10 yıl
nVidia'nın niye 10.1'i sevmediği anlaşıldı şimdi..
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mamad 10 yıl
Yine mi aynı hikaye... 1,5 yıl önce de aynı lafları duyuyorduk. Lafları bırakmalı ati. İcrata geçmeli.


Oyun firmaları hala nvidia kartlara göre oyunlar yapıyor. Ati de hala dx10.1'i mi övüyor??!! Yakında dx11 çıkacak! Ne anladım ben bu işten?!!

Nvidia basıyo parayı, hem mimarisine göre hem de phsyx desteği ile oyun çıkartıyor. Hatta Assasing Creed oyunu ile gelecek olan dx10.1 desteğini bile geri çektiriyor, Ati de hala dx10.1 ile performans artışı mümkün diyor. İlginç gerçekten. Ati'ye dx10.1'i ile mutluluklar dilerim. Karşılığı olmadığı sürece isterse dx100 desteği versin...
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N-0NE 10 yıl
Ati'nin ürettiği çoğu kart zaten 10.1 destekli.Farcry2'de dx9'dan dx10'a geçtiğinizde tam bi fps düşüşü ve görüntü kalitesinin yükselmesi oluyo.Çevre güneş ışığı yapraklar herşey çok daha gerçeğe yakın oluyo.10.1 de sadece iyileştirme fps ve görüntü kalitesi olarak yapıldı.Dx 11 de ise nelerle karşılaşıcaz kim bilir :) Bu arada dx 11 için galiba win7 alıcaz vistaya dx 11 desteği gelmeyebilir :( Her dx güncellemesi için bizden para alan microsofta koca bi BAN !!
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dellino 10 yıl
Dx10.1 aynı noktadan ses ile görüntü aktarımına olanak vermekle kalmadı. Gölgelendirme ve ışıklarda daha yüksek performansı da beraberinde getirdi.
Oyunların desteklemesi meselesi de 10,1 kütüphanelerini kullanan yazılımcıların işi biraz daha kolaylaşıyor.
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Gt95 10 yıl
DX 11 NE ALEMDE ONEMLI OLN BU HABER İCİN TESEKKURLER XF57 KARDEŞİM
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EneRGy. 10 yıl
dogru dürüst ortada dx10 oyun yok kaldı ki 10.1 i nasıl kullancagız diye dusunurken bir de dx11 kartlar çıkarsa para tuzagından baska birsey düsünemem
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N-0NE 10 yıl
10-10.1 farkı kullandıkları çözücülerde olabilir.Directx 10'un elden geçilmiş hali olabilir.Bu sayede tabikifps artışı ve görüntü kalitesi artacaktır.(Sadece mantık yürütüyorum elimde herhangi bi kaynak yok.)
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itachi84 10 yıl
dx10.1 destekleyen tüm oyunlar yazıda geçenler mi?
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ahmetkep 10 yıl
Anlamadıgım nokta directX 9 ile 10 arasındaki FPS farkı , DirectX 10 ile 10,1 arasındaki gibi doğru orantı kurulursa DirectX 10 da daha iyi performans vermesi gerekir.ama 10,1 de daha iyi performans gösteriyor.(yazılanlara göre)
Acaba 10,1 , 10 un iyileştirmiş hali mi ?
10,1 ile 10 arasında görüntü kalitesi açısından ne tür farklar var?
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fatihcanery 10 yıl
10 ile 10.1 in farkı ne ki?
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