AMD-ATi: DirectX 10.1 ile %30'a yakın performans artışı mümkün!

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Merakla beklenen Radeon HD 4890 modelini yaptığı resmi açıklamayla endüstrinin beğenisine sunan AMD-ATi, yayımladığı performans değerlendirmelerinde DirectX 10.1 ile elde edilecek performans kazanımlarına da değindi. Firmanın iddiasına göre, DirectX 10.1 desteği sunabilen oyunlarda DirectX 10.0'a göre daha yüksek performans alabilmek ayrıca görüntü kalitesinde de hissedilir oranda fark yaratabilmek mümkün.

AMD-ATi tarafından hazırlanan sunuma göre, DirectX 10.1 desteği sunan oyunlarda DirectX 10.0'a kıyasla yaklaşık olarak %30'a varan oranda daha yüksek performans artışı elde edebilmek mümkün. Firma DirectX 10.0 ve DirectX 10.1 arasındaki performans farkını göstermek için dört farklı oyun kullanmayı tercih etmiş ki bu oyunlar; Battleforge, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky, Stormrise ve Tom Clancy's HAWX.

Firmanın hazırladığı tablolardan da anlaşılabileceği üzere yüksek çözünürlükte yapılan testlerde özellikle Stormrise ve Tom Clancy's HAWK oyunlarında ciddi performans kazanımları elde edebilmek mümkün. Her iki oyunda da %30'a yakın performans kazanımı elde edebileceği belirtilirken, Battleforge oyununda %20'ye, S.T.A.L.K.E.R: Clear Sky'da ise %10 civarı ekstra performans artışı elde edilebileceğine işaret ediliyor.