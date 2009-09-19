AMD Bulldozer mimarisinde perdeyi 8 çekirdekli işlemcilerle açabilir

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3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeli için kolları sıvadığı belirtilen AMD'nin 2011 yılında duyurmayı planladığı Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için detaylar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Istanbul kod adlı 6 çekirdekli işlemci ailesini masaüstüne uyarlamayı planlayan AMD, Bulldozer mimarisine ise 8 çekirdekli modellerle başlayacak gibi görünüyor. Bulldozer mimarisi ile birlikte SMT (Simultaneous Hyper-Threading) teknolojisini destek vereceği ancak Intel'den farklı olarak her çekirdekte iki yerine 4 izlek (thread) desteği sunacağı belirtilen Bulldozer mimarisinin çalışmalarına yaklaşık 3 yıldan fazla bir süredir devam eden AMD'nin yeni mimari için perdeyi 8 çekirdekli modellerle açması bekleniyor.

8 çekirdekli modellere ek olarak AMD'nin farklı fiyat segmentleri için 4 ve 6 çekirdekli modeller lanse etmesi de beklenirken, SMT teknolojisi sayesinde örneğin dört çekirdekli Bulldozer modellerinin Windows ortamında 16 çekirdek, 8 çekirdekli tepe modellerin ise 32 çekirdekli işlemci karakterinde davranması beklenebilir. Muhtemelen 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ilk jenerasyon Bulldozer modellerine karşı Intel cephesinde ise Nehalem sonrasındaki en önemli mimari yenilik olacağı belirtilen ve ciddi yeniliklerle geleceği söylenen Sandy Bridge tabanlı modeller pazara sunulmuş olacak.