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AMD Bulldozer mimarisinde perdeyi 8 çekirdekli işlemcilerle açabilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Bulldozer mimarisinde perdeyi 8 çekirdekli işlemcilerle açabilir
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3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition modeli için kolları sıvadığı belirtilen AMD'nin 2011 yılında duyurmayı planladığı Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisi için detaylar gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl içerisinde sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Istanbul kod adlı 6 çekirdekli işlemci ailesini masaüstüne uyarlamayı planlayan AMD, Bulldozer mimarisine ise 8 çekirdekli modellerle başlayacak gibi görünüyor. Bulldozer mimarisi ile birlikte SMT (Simultaneous Hyper-Threading) teknolojisini destek vereceği ancak Intel'den farklı olarak her çekirdekte iki yerine 4 izlek (thread) desteği sunacağı belirtilen Bulldozer mimarisinin çalışmalarına yaklaşık 3 yıldan fazla bir süredir devam eden AMD'nin yeni mimari için perdeyi 8 çekirdekli modellerle açması bekleniyor.

8 çekirdekli modellere ek olarak AMD'nin farklı fiyat segmentleri için 4 ve 6 çekirdekli modeller lanse etmesi de beklenirken, SMT teknolojisi sayesinde örneğin dört çekirdekli Bulldozer modellerinin Windows ortamında 16 çekirdek, 8 çekirdekli tepe modellerin ise 32 çekirdekli işlemci karakterinde davranması beklenebilir. Muhtemelen 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ilk jenerasyon Bulldozer modellerine karşı Intel cephesinde ise Nehalem sonrasındaki en önemli mimari yenilik olacağı belirtilen ve ciddi yeniliklerle geleceği söylenen Sandy Bridge tabanlı modeller pazara sunulmuş olacak.


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berkelium 9 yıl
Çift çekirdeklilerle bile böyle bir derdimiz yok, arkadaş doğru söylemiş programcılarda çalışmalı çoklu işlemciye uygun hale gelmeli.
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venom88 9 yıl
İşlemçi teknolojisi çok hızlı ilerlediği bir gerçek ama softwarelerin %80 inde bile hala 4 çekirdek desteği yokken 8 çekirdek değil 20 çekirdekde olsa değişen birşey olmıçak ..
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla AMD Bulldozer ile ezecek geçecek gibime geliyor. Tabii ki kral Intel biliyoruz ama bu yeni mimari ile AMD nin pazar payını epey arttırma şansı var.

Arttırırsa para gelir ve 32nm ye daha çabuk geçer arttırmazsa zor günler gelebilir.
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Alx 9 yıl

venom88

İşlemçi teknolojisi çok hızlı ilerlediği bir gerçek ama softwarelerin %80 inde bile hala 4 çekirdek desteği yokken 8 çekirdek değil 20 çekirdekde olsa değişen birşey olmıçak ..


Ya, arkadaşlar, bu mantığı bırakın artık.
Tek yazılımdan bahsetmeyelim. Kimse zaten tek uygulama 20 çekirdek kullansın demiyor (kullanabilen programlar da var bu arada). Aynı anda daha fazla uygulama çalışsın. Aman şu işlem bitsin sonra diğerine geçeyim derdi olmaz...
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TRaMbLeN 9 yıl
4 çekirdeği 99 dolara satabiliyorlar , 8 çekirdek fiyat olarak 200 dolardan girse ne sükse yaratır :) ...
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JrMaster 9 yıl
AMD çok iyi bir şekilde ilerliyor ama biraz yavaş ilerliyor piyasalar kızışacak gibi bu seriyle 4-6-8 çekirdekli cpu larla giriş yapması diğer 4 çekirdekli cpu larının ucuzlamasına neden olabilir zaten amd 99 dolara 4 çekirdekli cpu cıkarmasıyla amacını belli etti biraz

Bulldozer serisinde S-HT ile coklu similasyonun nekadar getirisi olacaktır acaba merak ettim bunların haricinde
32nmden ne gibi bir yenilikle gelicekler ondanda bahselerdi biraz ayrıca intel o sırada SB tabanlı cpularını piyasaya sürecektir amd göz açtırmama ve tik-tak planlarına uygun gitmek için adamlar mesai yapmadan çalışıyor sanki

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