AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 945 işlemcisini de satışa sundu

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Hava soğutma ile 4GHz civarında günlük kullanıma olanak tanıyan ayrıca özel soğutma koşullarında 6.5GHz ve üzeri hızlara çıkabilen C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinden sonra yeni revizyonu temel alan Phenom II X4 945 işlemcisi de kullanıma sunuldu. 3GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci, 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk desteği ile Soket AM2 anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor. C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinde olduğu gibi düşen güç tüketimine bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen yeni revizyon Phenom II X4 945'in fiyatı ise 165$ olarak belirlenmiş.