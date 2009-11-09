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AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 945 işlemcisini de satışa sundu

9 yıl
16,7b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 945 işlemcisini de satışa sundu
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Hava soğutma ile 4GHz civarında günlük kullanıma olanak tanıyan ayrıca özel soğutma koşullarında 6.5GHz ve üzeri hızlara çıkabilen C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinden sonra yeni revizyonu temel alan Phenom II X4 945 işlemcisi de kullanıma sunuldu. 3GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci, 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk desteği ile Soket AM2 anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor. C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinde olduğu gibi düşen güç tüketimine bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen yeni revizyon Phenom II X4 945'in fiyatı ise 165$ olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
X4 945 İn iki sürümü Mevcut Dikkat edin Birisi 95W Dideri 125W products.amd.com/... open serinolarından ayırtedebilirsiniz
Fakat Performans A Kalite
her ikisinde de
Misafir Kullanıcı
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Temren 9 yıl
95 wattlık C2'lere karşı farkı nedir tam anlamadım ama...

iyi bir işlemcidir muhtemelen.
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VenomS 9 yıl
arakdaşlar anakartımın son bios'u ile 910e-925-945-955-965-975 olarak C3 rev destekli gözüküyor. birde 965BE - 975BE olarak gözüküyor kolay gelsin
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BlackeR 9 yıl
165 e değil 200 e bulursam yine alcamda nerde?
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Kimkim 9 yıl
Kara haberci olarak görülmek istemem ama size kötü sayılabilecek bir haberim var. AMD'nin sitesine göre bu işlemci "BE" değil yani çarpanı kilitli:

products.amd.com/...

Fakat sitede revizyon olarak C2 gözüküyor. Eğer siteyi güncellemedilerse yani bu işlemci C3 revizyonlu bir "BE" ise gerçekten güzel haber.

"BE" değilse bu işlemci de 15 çarpanı olmasından dolayı oc'ye yatkın ama nispeten rahat oc için alacak olan arkadaşlara tavsiyem X4 955'nin C3 revizyonlusudur. X4 955'in C3 revizyonlusu çıkacak mı/çıktı mı bilmiyorum ama az bir fiyat farkıyla gelecektir. Sonuçta AMD'nin 200$ altı fiyat politikası var.

Ekleme: Maalesef kötü haber. Sitede 95w'lık iki tane 945 var. Biri C2 (yukarı linkteki) diğeriyse C3 ve ikisi de BE değil:

products.amd.com/...
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alpa07 9 yıl
164 DOLAR SUDAN UCUZ AMD GEÇECEM AMA 5 SEN SONRA DAHA YENI SIFIR İNTEL SİSTEM TOPLASIM:s
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Confusion 9 yıl
oc piyasasını doyurmak için çok güzel bir ürün ayrıca 165usd fiyat çok iyi
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taner11 9 yıl
İşte beklediğim 4 çekirdekli işlemci 95 w tdp çok iyi.
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GraffitiBoy 9 yıl
güzel bi ürün daha :)
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genelkurmay89 9 yıl
dünya rekoru kıran işlemci
6,83 ghz gördü (sıvı azotla)

bizim ülkeye ne zaman gelir acaba
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TELESCOPE 9 yıl
teknolojinin bir harikası ile daha tanıştık
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