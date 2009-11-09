AMD C3 revizyonlu Phenom II X4 945 işlemcisini de satışa sundu

Hava soğutma ile 4GHz civarında günlük kullanıma olanak tanıyan ayrıca özel soğutma koşullarında 6.5GHz ve üzeri hızlara çıkabilen C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinden sonra yeni revizyonu temel alan Phenom II X4 945 işlemcisi de kullanıma sunuldu. 3GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen işlemci, 2MB L2 ve 6MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor.
Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemci geriye doğru uyumluluk desteği ile Soket AM2 anakartlarda DDR2 belleklerle de kullanılabiliyor. C3 revizyonlu Phenom II X4 965 Black Edition modelinde olduğu gibi düşen güç tüketimine bağlı olarak daha yüksek hız aşırtma başarımı sunması beklenen yeni revizyon Phenom II X4 945'in fiyatı ise 165$ olarak belirlenmiş.
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Fakat Performans A Kalite
her ikisinde de
Misafir Kullanıcı
iyi bir işlemcidir muhtemelen.
products.amd.com/...
Fakat sitede revizyon olarak C2 gözüküyor. Eğer siteyi güncellemedilerse yani bu işlemci C3 revizyonlu bir "BE" ise gerçekten güzel haber.
"BE" değilse bu işlemci de 15 çarpanı olmasından dolayı oc'ye yatkın ama nispeten rahat oc için alacak olan arkadaşlara tavsiyem X4 955'nin C3 revizyonlusudur. X4 955'in C3 revizyonlusu çıkacak mı/çıktı mı bilmiyorum ama az bir fiyat farkıyla gelecektir. Sonuçta AMD'nin 200$ altı fiyat politikası var.
Ekleme: Maalesef kötü haber. Sitede 95w'lık iki tane 945 var. Biri C2 (yukarı linkteki) diğeriyse C3 ve ikisi de BE değil:
products.amd.com/...
bizim ülkeye ne zaman gelir acaba