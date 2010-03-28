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AMD: Core i7 980X fiyatına 6 çekirdekli ve DirectX 11 destekli Phenom II sistem kurulabilecek

9 yıl
23,4b
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67
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Core i7 980X fiyatına 6 çekirdekli ve DirectX 11 destekli Phenom II sistem kurulabilecek
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Gufltown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunan Intel'den sonra AMD de artık son hazırlıklarını yapıyor. Phenom II X6 1000T serisi altında 6 çekirdekli 4 yeni işlemcisini pazara sunacak olan AMD, yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyor. Agresif bir fiyatlandırma politikası izleyeceğini belirten AMD, ürün gamındaki en hızlı model olması beklenen Phenom II X6 1090T Black Edition modelini, Intel Core i7 980X'in üçte biri fiyatına sunarak, 6 çekirdekli işlemci rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret eden Sasa Marinkoviç, Phenom II X6 işlemcileriyle ilgili olarak, Core i7 980X fiyatına kullanıcıların içinde monitörün de olduğu 6 çekirdekli işlemciye ve DirectX 11 destekli ekran kartına sahip sistem toplayabileceğini söyledi. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen Phenom II X6 işlemcilerin, Turbo Core teknolojisiyle dinamik hız kontrolüne sahip olacağı ve örneğin standart olarak 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinde, bir veya daha fazla sayıda çekirdeğin otomatik olarak 3.6GHz'de çalışabileceğini belirtti.

Henüz resmi fiyatları açıklanmış olmasa da AMD Phenom II X6 1090T'nin ülkemizde 600 liradan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.


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kuruwa 9 yıl
64 bitte belki amd ati de zaten 6 serisinde aynı nvidia gibi olacak o zaman durum değişirmi bilmem oda ön bellek ekleyecek ve resmen gpu cpu yapacak nvidia gibi
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kuruwa 9 yıl
nvidia üzerinde işletim sistemi çalıştıralabilir ama x86 tabanlı çalıştıramaz yanı windowsta destek yok linux te var
donanimhaber.com/...
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geberit 9 yıl

kuruwa

nvidia üzerinde işletim sistemi çalıştıralabilir ama x86 tabanlı çalıştıramaz yanı windowsta destek yok linux te var



donanimhaber.com/...

Windows buna destek vermez 1.si AMD dende İNTEL dende kişisel olsun server olsun işlemci satışlarına yardım etmekte ve pay almakta 2.si zaten directx ile istediği ekran kartını aldırtmakta yani bu piyasayıda ele geçirmiş durumda 3.sü açık kaynak olmadığı için kimse windowsu farklı mimarilere derleyemez ,Microsoft ne derse odur 64 bit diyorsa 64 veya 32 ne ise artık (Bakınız Windows 2008 server R2'nin 32 biti artık yoktur ve son 32 bit Windows server sistemi 2008dir).Donanım ve yazılım piyasası el ele geçinip giderler olan bize olur mesela Creative ses kartları ve Windows 7 ilişkisi süper bir örnek.
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iscanthere 9 yıl
Supersin amd. Yasasın rekabet.
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fahdlan 9 yıl
Ustte yazdığım konu için D-H deki arkadaslardan bir acıklama beklerdim , neden amd sistemle test yapılmıyor ..? kısacası bu , uzuun uzadıya yazmak istemiyorum , çünkü tarafsızlığına inanıyorum , ekran kartı olsun veyahut diğer bilşenler olsun çeşitlilik bolca var testlerde , sadece ve sadece AMD işlemciler yok NEDEN ??? kalın sağlıcaklan ...
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kuruwa 9 yıl
arkadaşım amd ninde intelinde bunlar geçiş işlemcileri sadece kı amd şu şartlar altında tercihtir fiat farkına baktınmı dağlar var düşün intel işlemci anakrt ekran kartı ee ben bunlara baba gibi amd toplarım hemde monitörün ve her parçanın en babasını
arkadaşım babasını toplasan ne yazar amd daha 6 çekirdekle qpi teknolojisine ve turbo boost a geçebilmiş tmm bende amd kullandım ama bnm yazdıkalrım burda extreme kullanıcılar için ztn şu an normal bi kullanıcın o parayı vermesi saçma ama extreme preformans isteyen kişiler intel i tercih ederler ztn onlarda parayı verirken çekinmezler
ama haber başlığında amd nin açıklamasını elleşitiriyorum ben eğer yapabiliyosa apsın extreme işlemci olsun rakip intel e ondan sonra çıksın açıklama yapsın amd burdaki açıklmasında normal kullanıcılara yönelik açıklama yapmış eee bu dünyada sadece normal kullanıcı mı var? peki neden donanım haber stüdyoları testlerinde amd işlemci kullanmıyor çünkü yüksek preformans ta istenileni vermiyor.
1 İNTELDEKİ QPİ AMD DEN YAVAŞTIR(ki qpi zaten amd de vardı amd den sonra intel ekledi ilk bellek denetleyicisini amd işlemci içine aldı kaç sene önceden) BU TÜM SİSTEMİ DAHA İYİ VE GÜZEL KULLANMAKTIR VE TURBO BOOST DA AMD 6 ÇEKİRDEKLE GELİYOR üst seviyede intel şu anda ama intelde sallatında yakın zamanda studyolar bile yazılımlar ve düzenlemeler olursa ekran kartına geçecek işlemci ikinci planda kalacak amd bu yüzden akran kartına yatımı çoğaltı ama buldozerin geçmişi uzun bu zamanda elbette iyi bir şey çıkacak intel karşısına haklısın aprası olan inteli basar alır ama kaç kişi çok pahalı intelin işlemcileri itel işlemci aldım 8400 alacaktım 300 liraını üstünde ki benim alışım 5200 le oc li gidiyorum bende ki 2011 e kadar işlemci almak mantıksız zaten elindeki işini görüyorsa inteldede amd de de yeni mimari ve işlemciler ancak o zamana ki belki artık ekran kartı üzerinde destek veren programalrda çıkar hatta nvidia neden işlemci gibi gpu yaptı şimdiden bu konuya yatırımkı amd de 6 seriside aynı şekilde olacak aslındada olmalı işlemcilerde çekirdek farketmekte ama dağ gibi fark değil
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kolpaci 9 yıl
AMD yi bu yönünü çok seviyorum BİM gibi firma herşey ucuz. :) Gelsinde bir an önce alsak şu işlemciyi bazı yerlerde ön sipariş muhabbeti var büyük ihtimal o şekilde alıcam inşallah :)
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DavutGENC 9 yıl
Turbo core :o)))) güzel amcası ya
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MrPerFormance 9 yıl
"fahdlan" arkadaşa katılıyorum. donanımhaber bundan sonra testlerini iki sistem üzerinde yapsında bizde seçeceğimiz ürünleri ona göre seçelim. tek taraflı testlerin bize faydası yok. yapılan bu incelemelerin sadece ürünü tanıtmak amaçlı olmadığını belirtmek isterim. son kullanıcılar bu test sonuçlarına bakarak tercihlerini yapıyorlar.
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fahdlan 9 yıl
arkadaslar cahilliğime verin ama D-H neden AMD li sistemlede test yapmaz hiç ..? yanlıs anlaşılma olmasın lütfen , gercekten merak ediyorum bunu acaba intel ile bir anlaşmasımı var D-H nın , eğer öyleyse saygı duyarım derimki iş dünyası arkadaslarımız intelle anlaşmış tabiki onunla yapacak terstleri , yok öyle değilse o zaman da sorarım NEDEN ..?
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ProgreSsive aTTacK 9 yıl
Tek bir intel işlemci fiyatına komple sistem
AMD nin f/p oranı çok iyi.
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fatihaky 9 yıl

fahdlan

arkadaslar cahilliğime verin ama D-H neden AMD li sistemlede test yapmaz hiç ..? yanlıs anlaşılma olmasın lütfen , gercekten merak ediyorum bunu acaba intel ile bir anlaşmasımı var D-H nın , eğer öyleyse saygı duyarım derimki iş dünyası arkadaslarımız intelle anlaşmış tabiki onunla yapacak terstleri , yok öyle değilse o zaman da sorarım NEDEN ..?


ekran kartı test edilirken performans karşılaştırmasını daha iyi gözlemleyebilmek için darboğaz yapmayacak hızlı bir işlemci kullanmak gerek ondan
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tavana03 9 yıl
bu sefer amd inteli sarsacak galiba bana uygun gibi geldi geriye doğru uyumlu olmasıda çok iyi
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Rety 9 yıl
herzaman amd diyorm... intelden bıktım artık çok çakal bir firma
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