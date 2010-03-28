AMD: Core i7 980X fiyatına 6 çekirdekli ve DirectX 11 destekli Phenom II sistem kurulabilecek

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Gufltown kod adını taşıyan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini 16 Mart'ta satışa sunan Intel'den sonra AMD de artık son hazırlıklarını yapıyor. Phenom II X6 1000T serisi altında 6 çekirdekli 4 yeni işlemcisini pazara sunacak olan AMD, yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyor. Agresif bir fiyatlandırma politikası izleyeceğini belirten AMD, ürün gamındaki en hızlı model olması beklenen Phenom II X6 1090T Black Edition modelini, Intel Core i7 980X'in üçte biri fiyatına sunarak, 6 çekirdekli işlemci rekabetinde öne geçmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret eden Sasa Marinkoviç, Phenom II X6 işlemcileriyle ilgili olarak, Core i7 980X fiyatına kullanıcıların içinde monitörün de olduğu 6 çekirdekli işlemciye ve DirectX 11 destekli ekran kartına sahip sistem toplayabileceğini söyledi. 27 Nisan'da lanse edilmesi beklenen Phenom II X6 işlemcilerin, Turbo Core teknolojisiyle dinamik hız kontrolüne sahip olacağı ve örneğin standart olarak 3.2GHz'de çalışan Phenom II X6 1090T Black Edition işlemcisinde, bir veya daha fazla sayıda çekirdeğin otomatik olarak 3.6GHz'de çalışabileceğini belirtti.

Henüz resmi fiyatları açıklanmış olmasa da AMD Phenom II X6 1090T'nin ülkemizde 600 liradan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.