AMD, Ryzen 5 9600X3D ve Ryzen 5 9600 işlemcilerini onayladı

Ryzen 5 9600X3D yolda
Yeni nesil Ryzen 5 9600X3D, 3D V-Cache teknolojisine sahip en erişilebilir model olarak dikkat çekiyor. 6 çekirdek, 12 iş parçacığı ve 2. nesil V-Cache içeren bu işlemci, tek CCD yapısıyla toplamda 96 MB L3 önbellek sunacak. Bu yapı özellikle oyun performansında önemli kazanımlar vaat ediyor. Ryzen 5 9600X modeline benzer bir güç tüketimi (TDP) ve saat hızlarına sahip olması bekleniyor.
Ryzen 5 9600 ve PRO işlemciler onaylandı
En dikkat çekici gelişmelerden biri ise AMD'nin kurumsal pazara yönelik hazırladığı Ryzen 9000 PRO serisi. Sürücüde yer alan dört yeni model şunlar: Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745, Ryzen 5 PRO 9645 ve Ryzen 5 PRO 9400. Bu işlemcilerin "Granite Ridge" mimarisine mi yoksa farklı bir tasarıma mı dayandığı henüz net değil. Ayrıca bu modellerin APU olup olmadığını gösteren "G" takısını taşımamaları, grafik birimi içermediklerine işaret ediyor.
Ortaya çıkan söylentilere göre Ryzen 5 9600X3D, bireysel kullanıcılar için yılın üçüncü çeyreğinin sonları ile dördüncü çeyreğinin başı arasında piyasaya sürülebilir. Ayrıca Ryzen 7 9700F modeli de yolda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: