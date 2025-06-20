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    AMD, Ryzen 5 9600X3D ve Ryzen 5 9600 işlemcilerini onayladı

    AMD, 6 çekirdekli 3D V-Cache ile desteklenmiş 5 9600X3D işlemcisini güncel sürücülerinde onayladı. Buradaki listede aynı zamanda Ryzen 9000 PRO ve Ryzen 5 9600 de bulunuyor.

    AMD, Ryzen 5 9600X3D ve Ryzen 5 9600 işlemcilerini onayladı Tam Boyutta Gör
    AMD, yayınladığı en son sürücü güncellemesiyle henüz piyasaya çıkmamış bazı masaüstü işlemcilerini doğruladı. Sürücüde yer alan listeye göre Ryzen 5 9600X3D, Ryzen 5 9600 ve Ryzen 9000 PRO serisi işlemciler, yılın ikinci yarısında ilk olarak hazır sistemler aracılığıyla piyasaya sürülecek.

    Ryzen 5 9600X3D yolda

    Yeni nesil Ryzen 5 9600X3D, 3D V-Cache teknolojisine sahip en erişilebilir model olarak dikkat çekiyor. 6 çekirdek, 12 iş parçacığı ve 2. nesil V-Cache içeren bu işlemci, tek CCD yapısıyla toplamda 96 MB L3 önbellek sunacak. Bu yapı özellikle oyun performansında önemli kazanımlar vaat ediyor. Ryzen 5 9600X modeline benzer bir güç tüketimi (TDP) ve saat hızlarına sahip olması bekleniyor.

    Ryzen 5 9600 ve PRO işlemciler onaylandı

    AMD, Ryzen 5 9600X3D ve Ryzen 5 9600 işlemcilerini onayladı Tam Boyutta Gör
    Diğer yandan hali hazırda sistem üreticileri tarafından kullanılan Ryzen 5 9600 işlemcisi de sürücülerde yeniden karşımıza çıktı. Bu model, 6 çekirdek, 12 iş parçacığı, 5.2 GHz'e kadar saat hızı ve 32 MB L3 önbellek gibi özelliklere sahip. 65W TDP değeriyle gelen bu işlemci, şu ana kadar daha çok OEM ve SI kanalları üzerinden sunulduğu için bireysel kullanıcılar arasında pek yaygınlaşmamıştı. Ancak yakın gelecekte perakende kanallarında da yer alabilir.

    En dikkat çekici gelişmelerden biri ise AMD'nin kurumsal pazara yönelik hazırladığı Ryzen 9000 PRO serisi. Sürücüde yer alan dört yeni model şunlar: Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745, Ryzen 5 PRO 9645 ve Ryzen 5 PRO 9400. Bu işlemcilerin "Granite Ridge" mimarisine mi yoksa farklı bir tasarıma mı dayandığı henüz net değil. Ayrıca bu modellerin APU olup olmadığını gösteren "G" takısını taşımamaları, grafik birimi içermediklerine işaret ediyor.

    Ortaya çıkan söylentilere göre Ryzen 5 9600X3D, bireysel kullanıcılar için yılın üçüncü çeyreğinin sonları ile dördüncü çeyreğinin başı arasında piyasaya sürülebilir. Ayrıca Ryzen 7 9700F modeli de yolda.

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