AMD'den geliştiriciler için dev adım: Gerçek zamanlı GPU tabanlı ağaç üretimi

Yeni yöntem, geliştiricilere ve sanatçılara 150'den fazla parametreyi gerçek zamanlı olarak özelleştirme olanağı sunuyor. Yaprakların mevsimsel renk geçişlerinden dalların budanma şekillerine, detay seviyesi kontrolünden rüzgar animasyonlarına kadar her şey anlık olarak ayarlanabiliyor. Testlerde, bir Radeon RX 7900 XTX GPU üzerinde sadece 3 milisaniyede eşsiz ağaç geometrileri oluşturulup sahneye aktarılabildi. Bu süreçte sistem, hedef kare hızını korumak için detay seviyelerini otomatik olarak ayarlayarak 120 FPS’lik sabit bir performans sergiledi.
Bellek kullanımda radikal düşüş
En dikkat çekici noktalardan biri ise bellek kullanımındaki radikal düşüş. Geleneksel yöntemlerle onlarca GB veri gerekebilirken, AMD'nin yeni sistemi her kare için yalnızca 51 KB kalıcı veri tutuyor. Bu, klasik tekniklere göre yaklaşık %99.9999 oranında bir tasarruf anlamına geliyor. Geçici işlemler içinse GPU sürücüsüne göre değişmekle birlikte 1.5 GB'a kadar bir tampon ayrılıyor.
Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması zaman alacak. Şu an için yalnızca AMD RDNA 3+ ve Nvidia RTX 30 serisi ve sonrası GPU’larla uyumlu. Oyun motorlarına tam entegrasyon ve konsol desteği hâlâ geliştirme aşamasında. AMD araştırmacıları, bu GPU tabanlı esnek yapıyı gelecekte ışın izleme teknolojisine entegre etmeyi hedefliyor. Ayrıca daha fazla bellek tasarrufunun da elde edilmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: