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    CEO açıkladı: AMD'nin Xbox ortaklığı konsolların ötesine uzanacak

    Microsoft’un yeni nesil Xbox planları netleşmeye başlarken AMD’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin CEO’su Lisa Su, Xbox için özel çip üretiminin ötesine geçileceğini duyurdu.

    CEO açıkladı: AMD'nin Xbox ortaklığı konsolların ötesine uzanacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, birkaç gün önce yaptığı duyuruyla donanım pazarından çekilmeyeceğini ve yeni nesil Xbox konsolunun geliştirilmekte olduğunu resmen açıklamıştı. 10. nesil Xbox, AMD ile yapılan çok yıllık kapsamlı bir iş birliği kapsamında yeni nesil yapay zeka destekli özel çiplerle güçlendirilecek. Ancak AMD’nin açıklamalarına göre bu ortaklık, sadece çip üretimini kapsamayacak.

    Xbox ortaklığı çip üretmekten fazlası

    Bu gelişmenin ardından konuşan AMD CEO’su Lisa Su, şirketin Microsoft ile olan ilişkisine dair detayları paylaştı. Su, AMD'nin artık sadece Xbox’a özel işlemciler üretmekle kalmayacağını, oyun odaklı çiplerin genel bir yol haritasını geliştireceğini söyledi. Bu yol haritası; konsollar, el cihazları, PC'ler ve bulut sistemleri için Ryzen ve Radeon mimarilerini birleştiren çözümler içerecek. Ayrıca geliştirilecek yeni donanımların geriye dönük uyumluluk da sunacağı belirtildi.

    AMD'nin bu açıklamaları, yeni nesil Xbox’ın donanım anlamında klasik konsol yapılarını aşarak PC benzeri bir sistem mimarisi ile gelebileceği iddialarını güçlendiriyor. Şirket, donanım tarafında artık standartlaştırılmış ama oyun performansı açısından optimize edilmiş bir yaklaşımı benimsiyor olabilir. Microsoft’tan bu konuda doğrudan bir doğrulama gelmese de, Xbox Başkanı Sarah Bond’un önceki açıklamaları, yeni konsolun Windows oyunlarını doğrudan çalıştırabileceği ihtimalini gündeme taşımıştı. Zaten yeni konsolun da Windows tabanlı olması bekleniyor.

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