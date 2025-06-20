CEO açıkladı: AMD'nin Xbox ortaklığı konsolların ötesine uzanacak

Xbox ortaklığı çip üretmekten fazlası
Bu gelişmenin ardından konuşan AMD CEO’su Lisa Su, şirketin Microsoft ile olan ilişkisine dair detayları paylaştı. Su, AMD'nin artık sadece Xbox’a özel işlemciler üretmekle kalmayacağını, oyun odaklı çiplerin genel bir yol haritasını geliştireceğini söyledi. Bu yol haritası; konsollar, el cihazları, PC'ler ve bulut sistemleri için Ryzen ve Radeon mimarilerini birleştiren çözümler içerecek. Ayrıca geliştirilecek yeni donanımların geriye dönük uyumluluk da sunacağı belirtildi.
AMD'nin bu açıklamaları, yeni nesil Xbox’ın donanım anlamında klasik konsol yapılarını aşarak PC benzeri bir sistem mimarisi ile gelebileceği iddialarını güçlendiriyor. Şirket, donanım tarafında artık standartlaştırılmış ama oyun performansı açısından optimize edilmiş bir yaklaşımı benimsiyor olabilir. Microsoft’tan bu konuda doğrudan bir doğrulama gelmese de, Xbox Başkanı Sarah Bond’un önceki açıklamaları, yeni konsolun Windows oyunlarını doğrudan çalıştırabileceği ihtimalini gündeme taşımıştı. Zaten yeni konsolun da Windows tabanlı olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: