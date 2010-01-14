AMD: Ekran kartı güncellemesi sanıldığı kadar zor değil, maymunlar bile yapıyor

99$ seviyesindeki etiket fiyatıyla DirectX 11 destekli Radeon HD 5670 modelini pazara süren AMD çok ilginç te bir video yayınladı. Yeni video'da başrolü maymunlara veren AMD, ekran kartı güncellemesinin zor olmadığına, dileyen her kullanıcının birkaç basit adımda ekran kartı güncellemesi yapabileceğine dikkat çekiyor. Tabii AMD güncelleme için tercih edilecek yeni ekran kartının ATi Radeon serisinden bir üye olmasını da özellikle tavsiye ediyor.

Not: Video Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.

AMD hazırladığı bu video ile donanım güncellemesinin korkulacak kadar zor bir uygulama olmadığını, kullanıcıların basit birkaç adım ile ekran kartlarını değiştirebileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Bu ilginç videoya ek olarak AMD bir de rehber hazırladı. Ekran kartı kurulumuyla ilgili bilgiler içeren (çok daha kapsamlı bilgiyi görselli anlatımlarıyla Donanım Haber forumlarında bulabilirsiniz!) bu rehbere göz atmak isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz.