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AMD: Ekran kartı güncellemesi sanıldığı kadar zor değil, maymunlar bile yapıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
43,4b
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124
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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99$ seviyesindeki etiket fiyatıyla DirectX 11 destekli Radeon HD 5670 modelini pazara süren AMD çok ilginç te bir video yayınladı. Yeni video'da başrolü maymunlara veren AMD, ekran kartı güncellemesinin zor olmadığına, dileyen her kullanıcının birkaç basit adımda ekran kartı güncellemesi yapabileceğine dikkat çekiyor. Tabii AMD güncelleme için tercih edilecek yeni ekran kartının ATi Radeon serisinden bir üye olmasını da özellikle tavsiye ediyor.

Not: Video Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.

AMD hazırladığı bu video ile donanım güncellemesinin korkulacak kadar zor bir uygulama olmadığını, kullanıcıların basit birkaç adım ile ekran kartlarını değiştirebileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Bu ilginç videoya ek olarak AMD bir de rehber hazırladı. Ekran kartı kurulumuyla ilgili bilgiler içeren (çok daha kapsamlı bilgiyi görselli anlatımlarıyla Donanım Haber forumlarında bulabilirsiniz!) bu rehbere göz atmak isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
yha AMD çok karışık :(
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sertacaygun 9 yıl
AMD işte yaa ! :D
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esses... 9 yıl

burdan izleye bilirsiniz. Çok komik.
beatfiltering.com/...
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w3hw3t_ 9 yıl
farklı bir yaklaşım yapmışlar ama eglenceli bir reklam olmuş...
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Budfox 9 yıl
Hahahaha süper..Ucuzundan bir kart vermişler..Belli ki bir kaç tane kartı hurdahaş etti hayvan videoyu çekene kadar..Yada özel efekt..:D
Komedi ya süper..Müzik de güzel..İyice matrak olmuş..
Bazı arkadaşlar saçma yorumlarda bulunmuşlar yok efendim AMD insanı maymun yerine koyuyormuş..E güzel takanlar maymun sa sende kendin takma götür bilgisayarcıya..Sen neden maymun oluyorsun ki bırak o olsun..:D
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talh4wk 9 yıl
puhahaha xD
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Tolgá 9 yıl
acaba bu maymun Elektrostatik Deşarj yaptımı bozmasın kartı..verir elektriği
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Reklam ters tepebilir. Sürücüyü kuramayan biri reklamdaki maymundan beter olmaktansa ekran kartını kırıp atiye bir daha bulaşmak istemyebilir. Forumda da örneklerini göreceğimizi düşünüyorum. Örneğin sürücüleri kuramayan birine bu reklamı gösterdiğinizde ciddi sıkıntıların doğabilr. Bence daha farklı bir mizah yolunu denemelilerdi.
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CoreXXX 9 yıl
güzel ve basit bir reklam işte neden bu kadar eleştirdinizki, ama verdiği ders çok büyük bence. kasanın vidasına dokunmaya korkan kullanıcılara maymunlar bile değişiyor siz niye değişemiyorsunuz dior.çok güzel düşünülmüş harika bi reklam. bi turkcelin reklamlarına bayılıyordum şimdide bu oldu:.))
darvin amcam olsa bu yazıya 10 yıldız verirdi:D
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waltran 9 yıl
mükemmel ötesi olmuş bence
bıktım bana driver yada ekran kartı soranlardan maymunlar bile biliyor işte
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eagle66 9 yıl
maymun para vermediği için kolayca sokup takıyor. yakarım çakarım aklına gelmiyor. haliyle insan para verdiği için bilene yaptırmak ister:). insanı maymundan ayıran ince düşünce. görünüşte eğlenceli bir reklam ama öteki taraftan bakınca biraz saçma olmuş. sanki ekran kartlarını bedava dağıtıyor amd.
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DH Misafiri 9 yıl
atinin başına bi felaket gelicek
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IgorStravinsky 9 yıl

DH Misafiri

atinin başına bi felaket gelicek

Kahin geldi

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