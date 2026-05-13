Android Auto'da kapsamlı güncelleme: Taze görünüm ve yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Google, Android Auto için araç içi deneyimi önemli ölçüde geliştiren kapsamlı bir güncelleme paketi duyurdu. Şirket, dünya genelinde 250 milyondan fazla Android Auto uyumlu araç bulunduğunu açıklarken, yeni özelliklerin hem tasarım hem de işlevsellik açısından ciddi bir dönüşüm sunduğunu belirtti.

Güncellemenin merkezinde Android Auto’nun tamamen yenilenen tasarımı yer alıyor. Bu değişim; daha modern, daha kişiselleştirilebilir ve farklı ekran tiplerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş bir arayüz getiriyor. Google, sistemin artık Mini’nin yuvarlak ekranlarından geniş panoramik bilgi-eğlence panellerine kadar her yapıda daha uyumlu görüneceğini vurguluyor.

Android Auto’daki yenilikler

Yeni Material 3 Expressive tasarım dili

tasarım dili Widget desteği (hava durumu, fotoğraflar, kişiler, kısayollar vb.)

Uçtan uca Google Haritalar ile tam ekran navigasyon

Geliştirilmiş navigasyon deneyimi

Park halindeyken yüksek çözünürlüklü YouTube video desteği

Araç hareket edince video durup sesin devam etmesi

Dolby Atmos destekli ses deneyimi

Spotify ve YouTube Music için yenilenmiş arayüzler

Tam Boyutta Gör Bu güncellemeler, Android Auto’yu sadece bir telefon yansıtma sistemi olmaktan çıkarıp daha kişisel ve entegre bir araç içi platform haline getirmeyi hedefliyor. Özellikle widget yapısı ve yeni tasarım dili, sürücünün sürüş sırasında ihtiyaç duyduğu bilgilere daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor.

Google ayrıca araçlara gömülü çalışan entegre Google sistemi için de önemli yenilikler açıkladı. Burada yapay zekâ destekli Gemini entegrasyonu öne çıkıyor. Sistem artık sürücünün araçla ilgili sorularını daha doğal bir şekilde yanıtlayabiliyor ve günlük kullanım senaryolarını daha akıllı hale getiriyor.

Google entegrasyonu tarafındaki yenilikler

Gemini yapay zekâ asistanı entegrasyonu

Araç özelinde sorulara yanıt verebilme (gösterge ışıkları, bagaj kapasitesi vb.)

Zoom gibi toplantı uygulamalarının eklenmesi

Video ve ses arasında kesintisiz geçiş

Geliştirilmiş medya uygulamaları deneyimi

Google Haritalar için canlı şerit yönlendirme

Tam Boyutta Gör Harita tarafındaki en dikkat çekici özellik olan canlı şerit yönlendirme, aracın ön kamerasını kullanarak sürücünün hangi şeritte olduğunu tespit ediyor ve gerçek zamanlı yönlendirme sağlıyor. Bu sayede özellikle yoğun otoyol çıkışlarında daha hassas navigasyon sunulması hedefleniyor.

