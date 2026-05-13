Android Auto'da kapsamlı güncelleme: Taze görünüm ve yeni özellikler

Güncellemenin merkezinde Android Auto’nun tamamen yenilenen tasarımı yer alıyor. Bu değişim; daha modern, daha kişiselleştirilebilir ve farklı ekran tiplerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiş bir arayüz getiriyor. Google, sistemin artık Mini’nin yuvarlak ekranlarından geniş panoramik bilgi-eğlence panellerine kadar her yapıda daha uyumlu görüneceğini vurguluyor.
Android Auto’daki yenilikler
- Yeni Material 3 Expressive tasarım dili
- Widget desteği (hava durumu, fotoğraflar, kişiler, kısayollar vb.)
- Uçtan uca Google Haritalar ile tam ekran navigasyon
- Geliştirilmiş navigasyon deneyimi
- Park halindeyken yüksek çözünürlüklü YouTube video desteği
- Araç hareket edince video durup sesin devam etmesi
- Dolby Atmos destekli ses deneyimi
- Spotify ve YouTube Music için yenilenmiş arayüzler
Google ayrıca araçlara gömülü çalışan entegre Google sistemi için de önemli yenilikler açıkladı. Burada yapay zekâ destekli Gemini entegrasyonu öne çıkıyor. Sistem artık sürücünün araçla ilgili sorularını daha doğal bir şekilde yanıtlayabiliyor ve günlük kullanım senaryolarını daha akıllı hale getiriyor.
Google entegrasyonu tarafındaki yenilikler
- Gemini yapay zekâ asistanı entegrasyonu
- Araç özelinde sorulara yanıt verebilme (gösterge ışıkları, bagaj kapasitesi vb.)
- Zoom gibi toplantı uygulamalarının eklenmesi
- Video ve ses arasında kesintisiz geçiş
- Geliştirilmiş medya uygulamaları deneyimi
- Google Haritalar için canlı şerit yönlendirme
