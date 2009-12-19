AMD: Mobil GPU pazarında Nvidia'yı geride bıraktık

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ATi Mobility Radeon HD 4860 - Dizüstü bilgisayarlar için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU

Dizüstü bilgisayar pazarında dengeler değişiyor mu ? AMD'den ürün yöneticisi Asif Rehman açıklamasında geride bırakmak üzere olduğumuz 2009 yılına ikinci büyük mobil GPU üreticisi olarak başladıklarını ancak aradan geçen 9 aylık süre sonucunda elde ettikleri %16 pazar payı ile toplamda pazarın yarında fazlasına (%57) ulaştıklarını ve rakipleri Nvidia'yı geride bıraktıklarını söyledi.

Hem Intel hem de AMD platformunu kullanan çok sayıda dizüstü bilgisayar tasarımını kazandıklarını belirten Rehman, Ocak ayında lanse decekleri endüstrinin DirectX 11 destekli ilk mobil GPU ailesiyle birlikte OEM üreticilerinin %90'ınına ulaşabileceklerini söyleyerek önlerinin açık olduğunu ima etti ki bilindiği üzere Nvidia'nın DirectX 11 destekli mobil GPU'ları için şu an somut hiç bir bilgi bulunmuyor.

Endüstriyel kaynaklar ise Intel Montevina platformunu temel alan dizüstü bilgisayarlarda ATi, Eylül ayında anons edilen Calpella platformunda ise Hybrid GPU kullanımı daha iyi olduğu için Nvidia GPU'larının yaygın kullanıldığını belirtiyorlar. Öte taraftan 32nm Arrandale işlemcilerin kullanılacağı yeni nesil Intel platformunda ise DirectX 11 destekli ATi GPU'ların öne geçmesi beklenebilir.